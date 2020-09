Gasly wint stuntrace op Monza: voor eerst sinds 2012 geen Mercedes, Red Bull of Ferrari op podium

Pierre Gasly viert de winst. Beeld EPA

Chaos door safetycars, een race die bijna een half uur stillag, falende topauto's, een herstart en voor het eerst sinds 2012 geen Mercedes, Red Bull of Ferrari op het podium. In het weekeinde waarin de Formule 1 er met een kunstgreep vol op inzette om de voorspelbaarheid van de sport tegen te gaan, leidde zondag juist het onvoorspelbare tot een spektakel dat nog jaren zal worden herinnerd.

Toen de rook was opgetrokken in Monza, ruim twee uur na de start van de Italiaanse Grand Prix, stond Pierre Gasly van middenmoter Alpha Tauri als racewinnaar met champagne te spuiten, met naast hem McLaren-rijder Carlos Sainz en Racing Point-coureur Lance Stroll. Het was een podium dat zelfs de grootste gokkers op voorhand niet zouden durven invullen.

Zeker niet bij de GP op het circuit van Monza, waar de snelste auto’s normaliter heersen. Vooraf leek de Grand Prix van Italië een saai Mercedes-feestje te worden, het team dat dankzij de superieure krachtbron al zes jaar de Formule 1 domineert.

Met dat gegeven in het vooruitzicht besloot racefederatie FIA een aantal weken geleden al dat het afgelopen moest zijn met de speciale motorstanden die worden gebruikt in de kwalificatie. Via die zogenoemde party mode schroefden de teams hun krachtbronnen volledig open in de snelste rondjes van het weekeinde. Voor de race werden ze weer teruggezet naar een duurzamere stand, om zo de motoren te sparen.

Met de regelwijziging eiste de FIA dat renstallen slechts één motorstand gebruikten voor zowel kwalificatie als race, bedoeld om met name Mercedes af te remmen. Het was een ingreep waar bijvoorbeeld Max Verstappen meteen vraagtekens bij zette; de Duitsers hadden zo’n surplus aan vermogen, waardoor ze met een iets agressievere motorstand alsnog race én kwalificatie zouden domineren.

Zaterdag kreeg hij gelijk. Lewis Hamilton noteerde zelfs de hoogste gemiddelde snelheid ooit in een Formule 1-ronde (264,3 kilometer per uur). Hij was bijna een seconde sneller dan Verstappen over het rondje van ongeveer 1 minuut en 20 seconden. De digitale borden op het circuit van Monza feliciteerden Hamilton na de kwalificatie per ongeluk alvast met de negentigste overwinning in zijn carrière.

‘No party. No problem’, twitterde Mercedes vervolgens jolig. Het onderstreepte: in de Formule 1 is spektakel niet af te dwingen met een kunstgreep. Daarvoor zijn zaken nodig waarop de teams vol hooggeschoolde technici niet kunnen anticiperen.

En daar stond de race van zondag bol van. Het begon met Haas-rijder Magnussen, die zijn auto in ronde 20 van de 53 in de berm parkeerde. De safetycar neutraliseerde vervolgens de wedstrijd. Lewis Hamilton leidde tot dat moment soeverein de wedstrijd en dook meteen naar binnen voor een pitstop, die tijdens zo’n neutralisatie relatief weinig tijd kost.

Hij was alleen iets te gretig: hij stopte toen de wedstrijdleiding net had verboden de pitstraat in te rijden, omdat de auto van Magnussen nog gevaarlijk dichtbij stond. Het kwam Hamilton op een verplichte pitstop inclusief tijdstraf van tien seconden te staan, waardoor hij opeens kansloos was voor de zege.

Vijf rondjes later moest de safetycar weer de baan op vanwege een zware crash van Ferrari-coureur Leclerc. Daarbij was de bandenstapel beschadigd, waardoor er niet meer veilig geracet kon worden. De race lag bijna een half uur stil voor reparatie van de bandenstapel en werd hervat met een herstart. Voor bijvoorbeeld Max Verstappen, die op de zevende plek een kansloze race reed op de baan waar inhalen nagenoeg onmogelijk is, ontstond zo opeens weer een wedstrijd vol perspectief.

Maar meteen na de herstart kampte de Nederlander met een motorprobleem. Drie ronden later was de tweede uitvalbeurt van zijn seizoen een feit. ‘Ik ben blij dat deze wedstrijd voorbij is, want het hele weekend was gewoon klote’, was zijn korte commentaar na de race.

Met namen als Hamilton en Verstappen van het toneel roken coureurs als Gasly, die normaliter veldvulling zijn achter de topauto’s, een unieke kans.

De Fransman werd ruim een jaar geleden nog als niet goed genoeg bevonden naast Verstappen bij Red Bull. Hij bezweek bij het topteam onder de druk. Bij Red Bulls satellietteam Alpha Tauri bloeide hij weer op. Na de herstart kwam hij zondag op Monza aan de leiding. In het enerverende slot poogde Carlos Sainz in zijn McLaren hem nog tot een foutje te dwingen, maar Gasly reed ijzig kalm naar zijn eerste Formule 1-zege.

Na de champagnespuiterij bleef hij nog een minuut vol ongeloof zitten op de hoogste tree van het podium. ‘Ik wilde genieten van het moment’, zei hij voor de camera van Ziggo Sport. Want, hij wist ook: zo’n race als zondag komt in de Formule 1 eens in de acht jaar.