Gasly kan vechten als Verstappen. Maar kan hij ook net zo hard rijden?

Pierre Gasly (links) en Max Verstappen Foto RV

Maandag kondigde topteam Red Bull aan dat de 22-jarige Fransman, die overkomt van opleidingsteam Toro Rosso, na dit seizoen de opvolger wordt van Verstappens huidige teamgenoot Daniel Ricciardo. De 29-jarige Australiër verraste begin deze maand met het bericht naar Renault te verkassen. Toen die andere Red Bull-protegé Carlos Sainz vorige week een contract tekende bij McLaren viel alles op zijn plaats voor Gasly, die in oktober vorig jaar pas zijn eerste GP reed.

De snelheid waarmee hij een van de meest gewilde stoeltjes in de autosport heeft verdiend, is vergelijkbaar met de bliksempromotie van Verstappen naar Red Bull twee jaar geleden. Hij profiteerde toen van de degradatie van de kwakkelende Rus Daniil Kvyat. Gasly heeft in november bij zijn laatste GP voor Toro Rosso in Abu Dhabi slechts drie races meer gereden dan Verstappen in Italiaanse dienst.

Grilliger

De weg van Gasly naar de bekendste raceklasse verliep aanzienlijk grilliger dan die van Verstappen. Na zijn karttijd knokte hij zich vijf jaar door opstapklassen in de autosport. Twee jaar geleden overleefde hij te midden van het Formule 2-seizoen nog een zwaar auto-ongeluk.

Onderweg naar het circuit van Silverstone sloeg de auto waarin hij zat met zijn ouders, coach en teamgenoot over de kop. Zijn moeder lag drie maanden in het ziekenhuis. Gasly racete tweeënhalve maand door met een ruggewervelfractuur. In de laatste wedstrijd van het seizoen greep hij de titel.

Voor Gasly voelde die prestatie als het ultieme bewijs dat hij klaar was voor het hoogste niveau. Helmut Marko, de spijkerharde coureurbaas van Red Bull, vond van niet. Hij stuurde hem naar een racekampioenschap in Japan in plaats van naar de Formule 1.

Woest

Gasly was woest, maar liet zich niet uit het veld slaan. In Japan liep hij op een half punt de titel mis. Eindelijk had hij Marko overtuigd: ‘Hij is daar volwassen geworden. Hij moest leren hoe hij zichzelf moest redden’, zei Marko tegen Motorsport.com. Onder meer in Bahrein onderstreepte hij dit seizoen zijn talent. Hij kwalificeerde zich knap als zesde en finishte de race als vierde.

Verstappen krijgt met Gasly een teamgenoot met minstens zoveel strijdlust als hijzelf heeft. Het moet wel blijken of Gasly net zo snel is als Verstappen en net zo rap kan wennen aan de enorme druk bij een Formule 1-topteam met een begroting van ruim 300 miljoen euro.

Of, zoals de Britse F1-analist Martin Brundle dinsdag grappend schreef als reactie op het welkom van Verstappen via Twitter richting Gasly: ‘Alsof een grizzlybeer je begroet bij het ingaan van een donkere grot.’

Voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers verwacht niet dat de Fransman het Verstappen meteen lastig zal maken. Toch plaatst hij een kanttekening. Lammers: ‘Wat je vaak ziet bij topsporters op dit soort grote momenten is dat iemand of opbloeit, óf knakt. Gasly heeft niets te verliezen. Misschien is hij straks wel een heel andere coureur.’

Wel is hij van mening dat Red Bull met Gasly in de gelederen als team zwakker wordt. ‘Vooral omdat het rijdersduo Ricciardo-Verstappen moeilijk te stoppen is’, legt hij uit. ‘Zij zitten dicht bij elkaar en maken elkaar sterker. Als Max honderd procent is, dan zit Ricciardo op 98 procent en Gasly misschien op 95 procent.’

Verstappens band met Ricciardo is daarnaast al ruim twee jaar uitermate goed. Dat is een zeldzaamheid in een sport waarin teamgenoten elkaars grootste concurrenten zijn. De relatie van Verstappen met zijn Toro Rosso-teamgenoot Carlos Sainz was stukken moeizamer.

Gasly liet al eens zien geen moeite te hebben raceglorie boven een goede verstandhouding met collega’s te stellen. In zijn karttijd was landgenoot en Force India-coureur Esteban Ocon zijn boezemvriend. ‘Tot ik hem begon te verslaan. Dat vond hij niet leuk.’

Wat dat betreft is het voor Verstappen afwachten wat voor coureur hij precies naast zich krijgt. Het enige dat hij zeker weet is dat hij volgend seizoen, als 21-jarige, voor het eerst veteraan van een F1-team is. Hij heeft vijftig GP’s meer dan Gasly op zijn cv. Formeel zal hij volgend seizoen bij Red Bull niet de eerste rijder zijn. Dat druist in tegen de teamfilosofie. Red Bull benadrukt altijd dat de beide coureurs gelijkwaardig zijn. In de praktijk zal Verstappen wel als eerste rijder worden gezien, denkt Jan Lammers.

Het zal allemaal weinig invloed op hem hebben, verwacht Lammers: ‘Feitelijk verandert er weinig voor Max. Hij heeft altijd al op zichzelf gefocust.’