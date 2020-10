Gas geven, plezier hebben en top worden, meer wensen heeft Mario Götze niet

Philipp Max en Mario Götze . Beeld BSR Agency

Het is elf minuten voor twee als Mario Götze de perskamer van het PSV-stadion binnenwandelt. Fotografen klikken zich suf om de eerste schreden van de PSV-aanwinst vast te leggen. Cameraploegen volgen elke stap van de 28-jarige middenvelder die Duitsland in 2014 de wereldtitel bezorgde.

Het is duidelijk: met de verrassende komst van de voormalige speler van Bayern München en Borussia Dortmund is PSV een potentiële ster rijker. Al ging het de laatste jaren nauwelijks over zijn sportieve successen. Vaker waren vormverlies en blessures het onderwerp als de naam van de 63-voudig international viel. Hoe goed is het voormalige Wunderkind, zoals hij door Duitse media werd bestempeld, nog?

‘Ik wil mijn carrière een nieuwe impuls geven’, zegt Götze als hij zich van zijn mondkapje met de tekst ‘Eendracht maakt macht’ heeft ontdaan en plaats heeft genomen voor een rits journalisten. ‘Ik wil weer in topconditie komen en mijn topniveau bereiken. Ik denk dat ik hier in de juiste competitie en bij de juiste club en trainer ben.’

De aanwezigheid van Roger Schmidt was voor hem een belangrijke reden om voor twee jaar bij PSV te tekenen. De Duitse coach had de afgelopen maanden meerdere keren contact met de middenvelder die in mei te horen kreeg dat zijn contract bij Dortmund niet verlengd zou worden. Götze: ‘Ik weet hoe hij naar voetbal kijkt en ken zijn filosofie van zijn tijd bij Bayer Leverkusen. Ik wil gas geven en weer plezier hebben.’

Götze is 20 jaar als hij in 2013 voor 37 miljoen verkast van zijn jeugdliefde Dortmund naar Bayern München. Hij is op dat moment de duurste Duitse voetballer ooit. Als vaste waarde op het middenveld in München en doelpuntenmaker in de WK-finale lijkt de voetbalwereld aan zijn voeten te liggen. Maar waar zijn winnende treffer opmaat moet zijn naar nog meer moois, neemt zijn loopbaan een onverwachte wending.

Steeds minder is hij de technische creatieveling die bij Dortmund door trainer Jürgen Klopp is grootgebracht. Götze wordt drie keer landskampioen met Bayern maar vindt zichzelf mede door blessures steeds vaker terug op de bank. In 2016 keert hij terug naar Dortmund, maar helemaal fit geraakt hij nooit. Wat blijkt: door een stofwisselingsziekte is hij snel vermoeid. ‘Maar daar heb ik al een paar jaar geen last meer van’, verzekert hij donderdag tijdens zijn presentatie.

Toch kan hij zijn vooruitgesnelde roem niet waarmaken in Dortmund. Afgelopen seizoen belandt hij op een zijspoor. Het voormalig supertalent begint vijf keer in de basis. Slechts een keer voetbalt hij een hele wedstrijd, precies een jaar geleden. ‘Ik ben fit, maar heb de laatste maanden alleen voor mezelf getraind. Ik denk dat ik over twee of drie weken kan spelen.’

Heeft hij het doelpunt waarmee hij zijn land de wereldtitel bezorgde ooit als een last ervaren? ‘Nee, helemaal niet. Iedereen zou een goal in de WK-finale willen maken. Ik denk er nog vaak met een goed gevoel aan terug. Alleen was er vanaf dat moment meer aandacht en druk vanuit de media.’

Roger Schmidt met Götze. Beeld BSR Agency

Ver weg van de schijnwerpers wil Götze op het rustieke en gemoedelijke trainingscomplex de Herdgang zijn blazoen oppoetsen en het plezier hervinden. Al weigert de middenvelder, die donderdag direct met de groep trainde, zijn komst naar Nederland als een vlucht uit Duitsland te zien. ‘Ik heb er tien jaar gespeeld. Het is leuk om ook in andere landen te voetballen.’

De middenvelder moet een belangrijke schakel worden in het offensieve en intensieve spel dat Schmidt met PSV wil spelen. De club investeerde de afgelopen weken fors in de selectie. Naast Götze haalde PSV nog zeven nieuwelingen naar Eindhoven, onder wie de Duitse middenvelder Adrian Fein, die van Bayern München overkwam en donderdag ook werd gepresenteerd.

Met de komst van een rits versterkingen zet PSV in op de korte termijn. Schmidt wil prijzen pakken in Eindhoven. Liever vandaag dan morgen.

Na ruim 25 minuten zit de presentatie van de meest spectaculaire nieuwkomer erop. ‘Elke carrière kent ups en downs. Ik kijk uit naar deze uitdaging en heb zin om weer op het veld te staan.’