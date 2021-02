Gareth Bale is terug, en helpt José Mourinho een handje

Gareth Bale viert een van zijn twee doelpunten tegen Burnley. Beeld Reuters

‘Mijn trainingsmethoden zijn ongeëvenaard, maar er zijn problemen die ik niet kan oplossen.’ Dat was een typische Mourinho-reactie, vorige week na met 2-1-verlies in de stadsderby tegen West Ham. Bluf en zelfovertuiging, met een zweem van intrige. Er moet heel wat gebeuren voordat de nukkige Portugees toegeeft dat de 58-jarige zijn Midas-aanraking verloren heeft. Ook niet een negende plek in de Premier League en het laagste aantal punten dat hij als manager na zijn eerste vijftig wedstrijden bij een club gehaald heeft.

Wat zouden die voor hem onoplosbare problemen zijn? Het is bekend dat hij geen goede relatie heeft met de grillige ster Dele Alli. Ook met Bale botst hij soms. Van deze aanvaller, gehuurd van Real, was veel meer verwacht, maar zijn conditie leek tot dusver beter geschikt te zijn voor de golfbaan dan voor het voetbalveld. Als Mourinho een effect had willen sorteren met zijn mysterieuze woorden, dan is dat gelukt. In de recente Europa League-wedstrijd tegen Wolfsberger (4-0) scoorde Alli met een grandioze omhaal, terwijl Bale een goaltje meepikte.

Tegen Burnley, dat zijn beste twee spelers miste, waren er nog geen twee minuten gespeeld eer een alerte Bale de 1-0 binnentikte uit een scherpe voorzet van Son Heung-Min. Bevrijd door de vroege voorsprong speelde Spurs op de manier die bij deze club past: zonder angst en met flair. Middelpunt van vrijwel elke aanval was Harry Kane, een van de sluwste spelers van de Premier League. Na twintig minuten maakte de aanvoerder zelf de 2-0, kort daarop gevolgd door de 3-0 van de dartelende Braziliaan Lucas Moura.

Bale groeide uit tot de man van de wedstrijd en hij bekroonde zijn optreden met zijn tweede doelpunt. Vanaf rechts draaide hij naar binnen om de bal met links in de uiterste hoek te draaien, op z'n Robbens. De wederopstanding van de Welshman betekent extra concurrentie voor Steven Bergwijn, die wederom niet bij de selectie zat. Voorin kan Mourinho sowieso kiezen uit een weelde van talent. Het was de vierde keer binnen drie weken dat zijn ploeg vier keer wist te scoren. De verdediging is meestal het probleem, een nieuwe ervaring voor Mourinho.

Tegen Burnley, echter, waren alle zorgen ver weg, getuige de glimlach op het gezicht van The Special One.