Galavoorstelling Feyenoord goed voor een plek in kwartfinale Europa League

Giminez heeft de ban gebroken. Al in de 9de minuut zet hij Feyenoord op een 1-0-voorsprong. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Uiterst genoeglijk, bijna feestelijk, was donderdagavond de voorbereiding van Feyenoord op de Klassieker tegen Ajax, die zondag op het programma staat en waarvan de schaduw al weken boven Rotterdam en Amsterdam hangt.

Sjachtar Donetsk maakte in de achtste finales van de Europa League geen schijn van kans in de Kuip nadat het een week eerder al ternauwernood had standgehouden (1-1). Met liefst 7-1 won Feyenoord waardoor op zeker moment zelfs gevoelens van medelijden met de Oekraïense tegenstander opspeelden in De Kuip. Er klonk een warm applaus bij de late tegentreffer van invaller Kelsy.

Tegelijkertijd klotste de trots na afloop zowat over het zilveren dak. Nooit eerder was Feyenoord medio maart tegelijkertijd kwartfinalist in Europa, halvefinalist in de beker en koploper in de eredivisie.

Feyenoord, de ploeg die zo vaak ultralang wacht met scoren, nam ditmaal al vlot een ruime voorsprong, volop profiterend van lankmoedig opbouwen van Sjachtar. Het schakelde razendsnel en zowaar uiterst effectief om en hield dat bijna zeventig minuten vol. Met scherp schoten Giménez, Kökcü tweemaal, en na rust tweemaal Idrissi, Jahanbakhsh en Danilo.

Nog zonder de geblesseerde Bijlow, Timber en zieke Hartman deed Feyenoord ogenschijnlijk waar het zin in had tegen Sjachtar waarvan de moraal al snel in duizend stukken uiteenviel. Feyenoord wist waar de ruimtes lagen, en waar Sjachtar die vermoedde. De ploeg opereerde zoals coach Slot het graag ziet: beweeglijk, gedisciplineerd en creatief. En zelfverzekerd, dat vooral, van interim-doelman Wellenreuther tot de ontbolsterde spits Giménez, maker van het mooiste doelpunt door zijn vloeiende aanname en meenemen van de bal met links en daarna de koele afronding. Al was ook de tweede van Idrissi niet te versmaden, hij vond de kruising met daarvoor een kus van paal en lat.

Centrale figuur is Kökcü, dit seizoen getransformeerd tot de onbetwiste leider die ook het vuile werk niet schuwt. Met naast hem de onvermoeibare Wieffer, toch wel de ontdekking van 2023. Buitenspelers Idrissi en Jahanbakhsh speelden met ouderwetse flair.

Feyenoord boekte de monsterzege tegen een ploeg die in de vorige ronde nog Stade Rennes uitschakelde en eerder in de Champions League Real Madrid op 1-1 hield. En dat met de Noordzijde, domein van de meest luidruchtige fans, onbemand, een straf van de Uefa voor eerdere ongeregeldheden. De andere zijdes deden er verbaal een flinke schep bovenop, nu was het de zuidzijde die dirigeerde bij het zingen van de clubliederen.

Nooit eerder bereikte Feyenoord de kwartfinale van het Europa League-toernooi, dat in 2009 voor het eerst werd gehouden. Het brengt nog meer kleur op de wangen van Feyenoord waar al zo’n flinke blos op zat nadat vorig seizoen de finale van de Conference League werd bereikt. Ook al viel de tegenstand van Sjachtar dan tegen, het is verbluffend dat Feyenoord zich weer onder de subelite van Europa heeft geschaard nadat het in de eerste twee kwartalen van 2022 nog op apegapen lag, zowel sportief als bestuurlijk. Nog steeds is er op dat laatste vlak bergen werk te verzetten. Nog steeds is Feyenoord financieel veel kleiner behuisd dan vooral Ajax en ook PSV, beiden al uitgeschakeld in Europa.

Feyenoord hoopt volgend seizoen Champions League-voetbal te spelen, en moet daarvoor kampioen worden. Pas in 2024 plaatsen, hoogstwaarschijnlijk, twee Nederlandse clubs zich rechtstreeks. Wint Feyenoord zondag van Ajax dan heeft het zes punten voorsprong op de regerend kampioen.

Feyenoord voelt zich sterk, ook al speelt het in de Johan Cruijff Arena zonder de eigen aanhang. Het opende vol vertrouwen tegen Sjachtar dat in de heenwedstrijd in Warschau al aardig ondersteboven werd gespeeld. Toen bleef het vrij miraculeus bij 1-1, omdat Feyenoord het grote overwicht pas in de slotfase omzette in een luttele treffer.

Ditmaal waren fans en coach sneller gerust. Al in de negende minuut scoorde Giménez op aangeven van Jahanbakhsh. Een kwartiertje later trapte Kökcü de 2-0 in de andere hoek, na een kleine versnelling. Vol overtuiging benutte de aanvoerder in de 38e minuut een strafschop na hands van Konoplia. Tussen die beide treffers beleefde Feyenoord nog twee angstige momenten, maar ook de vloek dat Feyenoord uit elke kans een tegendoelpunt incasseert, werd doorbroken.

Na rust voerde Idrissi twee identieke acties uit waar hij het patent op heeft: vanaf links naar binnen komen om met zijn rechterbeen de verre hoek te zoeken. Kennelijk was die oude specialiteit van het huis niet doorgedrongen tot Kiev waar het ontheemde Sjachtar meestentijds verblijft. Daarna schoot Jahanbakhsh raak van afstand en invaller Danilo van wat dichterbij. Er waren toen pas 67 minuten gespeeld. Feyenoord nam gas terug, de blik kon al op zondag, met een zalig gevoel in lijf en leden.