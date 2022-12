Gakpo maakt recordtransfer naar de Europese voetbaltop, maar bij Liverpool is succes niet gegarandeerd

Cody Gakpo maakt de 1-0 voor Nederland in de poulewedstrijd van het Nederland tegen Ecuador op het afgelopen WK. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Zoals dat vaker gaat met grote transfers klinken er louter opgetogen geluiden over de overstap van de 23-jarige Gakpo naar Liverpool, die Tweede Kerstdag werd beklonken. PSV pronkt met een ‘recorddeal’, al maakte de Eindhovense club geen exact bedrag bekend. Inclusief bonussen zou het om ongeveer vijftig miljoen euro gaan. PSV kan daarmee de financiële huishouding weer op orde krijgen en heeft bovendien heel januari de tijd én de financiële middelen om een vervanger aan te trekken.

Gakpo komt in de top-5 van duurste Nederlandse spelers. Hij wilde alleen naar een Europese topclub, en dat is Liverpool zonder twijfel. In de laatste vijf jaar haalde de Engelse club drie keer de Champions League-finale (eenmaal winst) en werd eenmaal kampioen.

Liverpool breidt het ruime aanvallersbestand uit met een van de blikvangers van het voorbije WK. Gakpo trof op het toernooi in Qatar in alle drie de poulewedstrijden van Nederland een keer doel. In de eredivisie maakte de aanvaller dit seizoen de meeste doelpunten (9) en gaf hij veruit de meeste assists (12).

Liverpool mist de twee aanvallers Diogo Jota en Luis Díaz de komende maanden door blessures en heeft goede ervaringen met Nederlandse spelers. Met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in de ploeg won Liverpool in 2019 de Champions League. Door Britse analytici wordt Gakpo als ‘een koopje’ beschouwd.

Weg naar de top is moeilijk

Ook onder PSV-fans is enthousiasme te bespeuren. Supporters beseffen dat Gakpo na zijn drie WK-treffers niet meer te houden was. De geboren en getogen Eindhovenaar is populair, er is zelfs een liedje voor hem gecomponeerd: ‘Geboren met een rood-wit hart, eigen jeugd uit eigen stad, Cody Gakpo Eindhovenaar’. Gakpo zinspeelde erop ooit algemeen directeur te willen worden bij PSV.

Toch is ook enige scepsis op zijn plaats. De stap van de eredivisie naar de Europese top verloopt de laatste jaren moeizaam voor veel Nederlandse middenvelders en aanvallers. Oranje-aanvallers Memphis Depay, Steven Bergwijn en Vincent Janssen kunnen daarover meepraten. Depay probeerde tevergeefs bij Manchester United door te breken, Bergwijn en Janssen bij Tottenham Hotspur. Hakim Ziyech en Donny van de Beek, eerder zeer succesvol bij Ajax, kwijnen bij hun clubs Chelsea en Manchester United weg op de bank.

‘Soms gaan jonge spelers naar de grootste clubs, terwijl ze daar nog niet klaar voor zijn’, legde toptrainer José Mourinho al eens uit. ‘Ze begrijpen nog niet dat er al geweldige spelers zijn en kunnen er niet mee omgaan dat ze niet altijd spelen. Sommige jonge spelers verliezen dan een beetje de realiteit uit het oog en gaan zich wat kinderachtig gedragen.’ Dat is wat er ‘uiteindelijk gebeurde’ met Depay, schetste Mourinho die een jaar Depays trainer was bij Manchester United.

Insiders bij PSV noemen Gakpo volwassener dan Depay op die leeftijd. Gakpo trof dit seizoen bovendien op het trainingsveld dagelijks een aanvaller die de eredivisie wel succesvol inruilde voor een Engelse topclub, namelijk PSV-hoofdtrainer Ruud van Nistelrooij.

De voormalige topspits heeft een hoge pet op van Gakpo, net als veel spelers van het Nederlands elftal. Hij werd door hen geroemd als inspirator, ook tijdens de religieuze sessies voorafgaand aan WK-wedstrijden in het spelershotel in het Qatarese Doha. ‘Hij heeft me dichter bij God gebracht’, stelde Denzel Dumfries.

Nederlandse verdedigers gaat het beter af

Nederlandse verdedigers lukt het de laatste jaren beter om zich te handhaven in de Europese top. Een voorbeeld is ex-PSV’er Dumfries die er als rechtsback wel in slaagde direct zijn stempel te drukken bij een buitenlandse topclub, het Italiaanse Inter. Voor de voor topaanvallers vereiste intuïtieve, explosieve acties was in de Nederlandse jeugdopleidingen lang te weinig aandacht.

Bij Liverpool is de concurrentie voorin enorm, met naast Jota en Díaz ook superster Mohammed Salah, spits Darwin Nuñez, die tweemaal zo duur was als Gakpo, en oudgediende Roberto Firmino. Gakpo is geen explosieve aanvaller, maar een veelzijdige, intelligente speler met een geweldige traptechniek.

Grote vraag: kan Gakpo structureel presteren op topniveau? Op het WK viel hij vooral op door zijn drie doelpunten, maar in de kwartfinale tegen Argentinië was hij onzichtbaar, net als eerder in de voor PSV zeer belangrijke verloren clash met het Schotse Rangers, toen kwalificatie voor de lucratieve Champions League op het spel stond.

Om het financiële gat te dichten dat ontstond door het mislopen van de Champions League, moest PSV een toptransfer realiseren. Daar slaagde de club in met de verkoop van Gakpo, maar of de deal ook voor de speler een (sportieve) zegen is, is nog de vraag.