Gakpo belichaamt Oranje in openingsduel: lange tijd wankel, toch dodelijk effectief

De meest onzichtbare man op het veld helpt het Nederlands elftal aan de zege in het openingsduel met Senegal (2-0). Want dit seizoen treedt de Wet van Gakpo keer op keer in werking. Zelfs als het voor geen meter loopt bij de Eindhovenaar, blijft Cody Gakpo beslissend.

Dat Gakpo even moet dubbelchecken dat de bal toch écht het doel in is gevlogen, nadat hij met het achterhoofd een fijn krullende voorzet van Frenkie de Jong heeft getoucheerd, is niet zo gek. Want in de 83 minuten die aan zijn beslissende kopbal zijn voorafgegaan, gaat vrijwel alles mis bij de jonge aanvaller.

Tegen Senegal komt Gakpo tot 36 balcontacten, na keeper Andries Noppert en spitsen Vincent Janssen en Steven Bergwijn het minste van de elf starters aan Nederlandse zijde. Toch grossiert Gakpo in balverlies. Liefst 17 van die 36 balcontacten levert hij bij de tegenstander in. Dit moyenne van 47 procent is ruim het hoogst bij Oranje. En dat terwijl Gakpo in de eerste helft nog moet worstelen om überhaupt een rol van betekenis te spelen. Voor rust komt hij tot slechts zeven verstuurde passes, stuk voor stuk voorzetten. In de eerste 45 minuten maakt Gakpo dus geen enkele keer deel uit van een combinatie in de passing.

Ook in de diepte drukt hij lange tijd geen stempel. Als aanvallende middenvelder, die zich met voorwaartse loopacties als derde aanvallende aanspeelpunt moet melden rondom spitsen Janssen en Bergwijn, komt hij maar niet vrij in het Senegalese strafschopgebied. Waar hij in de vierde minuut met een lage voorzet voor het eerste gevaar in de wedstrijd zorgt, moet hij daarna tachtig minuten – tot aan zijn bevrijdende 1-0 – wachten op zijn eerstvolgende balcontact in het zestienmetergebied van Senegal.

Daarnaast weet Gakpo ook lange tijd niet zijn fysieke kracht in zijn voordeel te gebruiken. Hij komt maar tot vijf persoonlijke duels om de bal, waarvan hij er twee winnend afsluit. Frêle spelmaker Steven Berghuis is de enige startende veldspeler bij Oranje die in nog minder strijdjes om de bal belandt.

Oftewel: Gakpo heeft enorme moeite om in het spel voor te komen, laat staan dat hij gevaarlijk wordt. Hij is ook nog eens slordig op de spaarzame momenten dat hij de bal heeft en weet hij dat niet te compenseren met zijn duelkracht. Een drietrapsprobleem dat doorgaans eindigt met de conclusie dat een speler een ondermaatse wedstrijd heeft gespeeld.

Maar niet voor het eerst hoeft Gakpo niet op zijn best te zijn, om alsnog de doorslag te geven. Waar een afgeketste transfer naar de Premier League voor vele jonge talenten een flinke dreun zou betekenen, lijkt een extra jaartje eredivisie de PSV’er wonderen te doen.

Gakpo is op de Nederlandse velden aan een sensationeel seizoen bezig, in statistisch opzicht. Met 9 goals en 12 assists staat hij zowel qua gemaakte als voorbereide doelpunten aan kop in de eredivisie. In de twaalf seizoenen dat statistiekenbureau Opta de assist als publiekelijk cijfer bijhoudt in Nederland, is het nog niet voorgekomen dat een speler - zonder die plek te hoeven delen - én topscorer én meesteraangever werd in één seizoen. En hij ligt ook op koers om het assistrecord in de eredivisie (Luciano Narsingh, 22) te breken.

Kortom, Cody Gakpo is dit seizoen dodelijk effectief in de eindfase. Een kwaliteit waar nu niet alleen PSV, maar ook Oranje gretig van profiteert.