Gaat na Cristiano Ronaldo ook Lionel Messi zwichten voor het oliegeld van de Saoedi’s?

Op bezoek in Riyad laat de Messi-familie zich al aardig in de watten leggen door het Saoedische regime. Beeld Reuters

Wat kan een land met veel geld en een slechte reputatie doen om zijn imago op te poetsen en toeristen te trekken? Het duurste schilderij ter wereld kopen is een optie. De beste voetballer ter wereld naar het land lokken is een andere. Allebei kan ook, zoals Saoedi-Arabië van plan lijkt.

Toevallig heeft het land ook nog ongeveer hetzelfde bedrag over voor het kunstwerk en de sporter. De Salvator Mundi, het portret van Jezus Christus dat wordt toegeschreven aan Leonardo da Vinci, werd in 2017 gekocht voor 450 miljoen dollar (410 miljoen euro). Dat is net iets meer dan de 400 miljoen euro die Lionel Messi in Saoedi-Arabië kan verdienen. Per jaar, dat wel, dus als de voetballer het even uithoudt in Riyad zal hij dik winnen.

Over de auteur

Dirk Jacob Nieuwboer is sportverslaggever voor de Volkskrant en schrijft over voetbal en handbal. Hij was eerder correspondent Turkije en politiek journalist.

Zeker is het nog niet dat de Argentijn Paris Saint-Germain gaat verruilen voor Al-Hilal, de club waarmee hij al maanden in verband wordt gebracht. Het Franse persbureau AFP meldde dinsdag dat de deal bijna rond zou zijn, maar de geruchtenstroom rond Messi is oneindig en bijna-feiten blijken lang niet altijd echte feiten. Zijn vader ontkende dezelfde dag dat de transfer in kannen en kruiken is, een besluit valt volgens hem pas na het seizoen.

400 miljoen euro per jaar

Wat wel zeker lijkt, een constante in ieder geval in de berichtgeving, is dat de Saoedi’s 400 miljoen per jaar over zouden hebben voor de komst van Messi. Daarmee zou hij ongeveer het dubbele verdienen van de Portugees Ronaldo, die al eerder zwichtte voor het oliegeld.

Dat brengt Messi dus in de categorie van de Verlosser van de wereld, zoals Salvator Mundi in het Nederlands wordt genoemd. De eigenaar van dat schilderij is nooit bekend geworden, maar algemeen wordt aangenomen dat de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman achter de koop in 2017 zit. Het schilderij is sindsdien nooit te zien geweest, maar het koninkrijk zou werken aan een museum rondom het kunstwerk.

Toekomstige bezoekers aan het land kunnen dan twee verlossers meepikken voor de prijs van een. Het stimuleren van het toerisme is een van de redenen waarom de Saoedi’s Messi zo graag aan zich willen binden. Bang dat de Argentijn zich laat afschrikken door de beroerde mensenrechtensituatie hoeven ze niet te zijn. De steenrijke voetballer liet zich al voor 30 miljoen euro strikken door toeristenbureau Visit Saudi. Op zijn Instagram is al geregeld te zien hoe fantastisch hij het land vindt.

Saudi Pro League

Daarvoor hoeft Messi dus niet eens in het land te voetballen, maar de Saoedi’s hebben naar eigen zeggen ook grote plannen met de Saudi Pro League. De strategie is om met sterren meer aandacht te genereren, legde de Saoedische sportminister prins Abdulaziz bin Turki Al Faisal eerder dit jaar uit aan sportwebsite The Athletic. Hij maakte er geen geheim dat de regering de budgetten van de clubs daarvoor flink subsidieert.

Het resultaat mag er volgens de prins zijn: door de komst van Ronaldo zenden nu 137 kanalen de Saoedische competitie uit. ‘Eerst zeiden ze dat ze niet geïnteresseerd waren, maar door de komst van één speler is het nu in de hele wereld te zien.’

Het is de vraag of de Saoedi’s blij zijn met de beelden van Ronaldo die geregeld wordt uitgefloten door zijn eigen fans. Sommigen van hen roepen bovendien dat ze liever Messi hebben dan de Portugees. Prins Abdelaziz wil ze het liefst allebei. ‘Iedereen die ons wil komen helpen bij die reis is meer dan welkom om te komen.’

Johan Cruijff

Origineel is de strategie van de Saoedi’s niet. Johan Cruijff kwam in 1979 uit zijn voetbal-vut nadat een familievriend zijn geld erdoor had gejaagd. In de Verenigde Staten kon hij zijn vermogen wat aanvullen, net als Franz Beckenbauer en Pelé bij de New York Cosmos deden.

Iets recentelijker verdiende de Argentijn Ezequiel Lavezzi een dikke negen ton per week in China. Tientallen andere spelers kozen voor het Chinese avontuur, maar de stroom stokte plotseling toen de overheid de handen ervan aftrok en een salarisplafond werd ingesteld.

Voor het opbouwen van een serieuze competitie is vooral een lange adem nodig, maar de vraag is of het de Saoedi’s daarom echt te doen is. Op de achtergrond speelt een mogelijke gooi naar het WK in 2030, samen met Egypte en Griekenland. Daarvoor helpt het als Soedi-Arabië geld in het voetbal pompt, het hoeft de sport niet per se serieus te nemen, als het maar lijkt alsof het dat doet.

Messi, die alle titels al heeft gewonnen, hoeft dan alleen maar de schijn op te houden dat hij voetballer is. Ook daarmee lijkt hij op de Salvator Mundi, want sinds de verkoop in 2017 zijn de twijfels of dat schilderij echt door Leonardo da Vinci is gemaakt alleen maar toegenomen.