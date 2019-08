Gaat Lozano wel of niet weg? Typische augustuspraat, ook bij PSV

Hirving Lozano Beeld BSR Agency

Zou Hirving Lozano woensdag verschijnen op de training, was de hamvraag tijdens de persbijeenkomst voor PSV – FK Haugesund, de wedstrijd van donderdag in de voorronde van de Europa League? De Mexicaan was licht geblesseerd, maar is vooral toe aan een transfer.

Het was wel grappig, hoe dat ging. Trainer Mark van Bommel wist nog niet of Lozano zou trainen, althans hij zei dat hij het niet wist, toen hij woensdag om 14.00 uur de pers toesprak. Lozano hoefde zich na een onderzoek maandag aan zijn hiel pas tegen die tijd te melden, voor de training van 16.00 uur. ‘Ik heb hem nog niet gezien.’ Bij de training was Lozano op de Herdgang, maar niet op het veld.

Chucky, de snelle, scorende Mexicaan, is na twee seizoenen PSV toe aan iets nieuws. Aan Italië bijvoorbeeld. Napoli met name, dat rond de 40 miljoen moet betalen naar het schijnt. Het gaat om bankgaranties, zaakwaarnemers, speciale bepalingen, doorverkooppercentages. En volgens Van Bommel gaat het niet zo snel met de onderhandelingen als media suggereren. Maar tegen de Noren zal hij ontbreken, al dan niet door die blessure.

Het is typische augustuspraat. Geen enkel team is al helemaal klaar, op een paar topteams in de toplanden na misschien, maar de Europese wedstrijden van de clubs uit kleinere landen zijn cruciaal voor het voorgevoel over een seizoen. PSV is zoekende. Het verloor de voorronde van de Champions League tegen Basel, met chagrijn als gevolg. Het verloor de Johan Cruijff Schaal van Ajax. Speelde gelijk tegen Twente in de ouverture van de eredivisie, won uit van de Noorse laagvlieger Haugesund (0-1) en thuis van ADO, ondanks de achterstand. ‘Als je wint heb je twee, drie dagen rust’, zo analyseerde Van Bommel de twee zeges op rij.

De play-offs voor de groepsfase van de Europa League zijn dus dichtbij. Het is even omschakelen van de pracht en praal van de vorig seizoen beleefde Champions League naar de onderhuidse schoonheid van het tweede Europese toernooi. Dat evenement past op zich beter bij de huidige status van het Nederlandse clubvoetbal, al was Ajax vorig seizoen de welkome uitzondering op de regel.

Maar overal in de kleinere landen is het tot september laveren door het mijnenveld van de transfermarkt. Het gaat in deze fase veelvuldig over spelers die er nog niet of niet meer zijn, over in- en aanpassen. Verdediger Nick Viergever sprak over de in zijn ogen al puike samenwerking met aankoop Timo Baumgartl. Eerder was hij gekoppeld aan Sainsbury en Luckassen. Beiden mogen nu weg.

Viergever over de Duitser: ‘Een betrouwbare jongen. Hij spreekt Duits en Engels, het is erg positief.’ Viergever benadrukte dat tijd nodig is alvorens een elftal klopt, na mutaties in de zomer. PSV moest vrezen dat veel aanvallers zouden vertrekken, maar afgezien van Luuk de Jong (Sevilla) zijn ze tot nog toe gebleven. Donyell Malen tekende bij, Steven Bergwijn ging niet naar Ajax. Aanvallend heeft PSV uitstekende kwaliteiten, al is het wennen om de aanvalskracht anders te benutten, nu aanspeelpunt De Jong vertrokken is. PSV kan uitgroeien tot een imposante bewegingsmachine. Alleen de status van Lozano is dus hoogst onzeker.

‘Ik ben niet de baas van de club, maar het zou raar zijn als ik hem niet mag gebruiken als hij beschikbaar is’, aldus Van Bommel. Om daarna te stellen dat er een situatie kan ontstaan waarin de clubleiding hem adviseert Lozano aan de kant te houden, als de onderhandelingen in de beslissende fase zijn. Zover is het niet volgens Van Bommel. Blijkbaar hield de blessure, hoe licht ook, Lozano binnen.

Het moet raar lopen, wil het tegen de Noren nog misgaan, al wees Viergever op noodzakelijke scherpte. Van Bommel praat graag over details en hun gevolgen. In een aantal beslissende duels van zijn trainerschap zat het dan blijkbaar niet mee. Neem Ajax-uit, beslissend voor het kampioenschap vorig seizoen. Het staat 1-1, Ajax voetbalt met tien man en verdedigt. PSV krijgt kansen, Ajax houdt tegen. PSV staat acht punten voor bij winst. Ajax krijgt een strafschop, met dank aan de videoscheidsrechter, wint en stoomt door naar de titel. Van Bommel: ‘Je hebt het niet altijd in de hand. Soms ben je zo goed voorbereid, en dan valt een rode kaart na drie minuten. Dan gaat het heel anders dan gedacht.’

Maar misschien speelt kwaliteit toch de grootste rol. Bergwijn had een goede kans op de 1-2 in Basel. Dan hadden de Zwitsers twee keer moeten scoren. Bergwijn miste, Basel scoorde, PSV werd uitgeschakeld. Linz uit Oostenrijk, op papier minder dan Basel, won in de ronde daarna over twee duels met 5-2 van de Zwitsers. Maar daaruit mag je niet zomaar conclusies trekken over de kracht van PSV. ‘Het zijn momenten’, zegt Van Bommel dan.