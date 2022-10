Gaat het Bryce Harper, de uitverkorene, dan toch lukken om de Amerikaanse honkbaltitel te pakken?

Bryce Harper aan slag tegen Houston Astros. Beeld Getty Images

Het was de klap van zijn leven waarmee Bryce Harper (30) zijn Philadelphia Phillies ruim een week geleden naar de World Series mepte. Het duurde even, maar eindelijk staat de man uit Las Vegas, voormalig wonderkind en een van de beste spelers van de afgelopen tien jaar, in de finale van het Amerikaanse honkbalseizoen.

Maandagnacht volgt in Philadelphia wedstrijd drie van de best-of-sevenreeks tegen Houston Astros, bij een stand van 1-1. Plaats van handeling is het Citizen Bank Park, gelegen aan de oevers van de Delaware River. In de halve finale tegen San Diego Padres sloeg Harper er de belangrijkste homerun uit zijn carrière.

Philadelphia kon de World Series ruiken. 3-1 was de voorsprong in wedstrijden. 3-2 de achterstand in de achtste inning. Eén man op de honken. Harper nestelde zich naast de slagplaat en na een paar foutballen was het raak: een voorsprong van 4-3. Philadelphia maakte zich op voor een nacht in extase. ‘Hij is nu een legende’, jubelde ploeggenoot Kyle Schwarber. ‘Iedereen zal dit moment onthouden.’

Muurschildering

De volgende ochtend klom een kunstenaar uit het zuiden van de stad op een steiger om aan een muurschildering te beginnen. Zijn bedoeling was het niet, maar volgens sommigen leek het resultaat op Jezus Christus. Het was de bebaarde Harper, turend in de verte, zijn manen in de kenmerkende haarband.

In Philadelphia kan hij niet meer stuk. Harper leidde de Phillies voor het eerst sinds 2009 naar de World Series. Zijn cijfers in de play-offs zijn ongekend. In de laatste vijftien jaar had geen speler een hoger slaggemiddelde. Ook in de waardevol geachte categorie ‘on base plus slugging’ (OPS) gaat hij aan de leiding. De statistiek telt op hoe vaak en hoe ver een speler per slagbeurt op de honken komt.

Dat Harper ooit in de World Series zou spelen, was vrijwel voorbestemd. In 2009 stond hij als 16-jarige op de omslag van het toonaangevende blad Sports Illustrated. Baseball’s Chosen One, viel te lezen. De Uitverkorene. Jaren eerder had het blad dezelfde woorden gebruikt voor basketbalfenomeen LeBron James.

Als kind was Harper al bezeten van honkbal. Knuffels had hij niet. Volgens zijn moeder sliep hij met zijn knuppel onder de dekens. Harper was zo goed dat hij nergens in het land noemenswaardige tegenstand kon vinden. Op zijn 12de speelde hij een wedstrijd waarin hij in twaalf slagbeurten elf homeruns sloeg.

‘Ik wil de beste honkballer ooit worden’, zei Harper in het profiel van Sports Illustrated. Volgens scouts was het een haalbare ambitie. De snelheid waarmee hij zijn knuppel richting de bal zwaaide, was ongekend.

In 2012 debuteerde de 19-jarige Harper bij Washington Nationals. Hij voldeed aan de hoge verwachtingen, werd nieuwkomer van het jaar. Vooral in zijn vierde seizoen, waarin hij werd uitgeroepen tot beste speler van zijn divisie, imponeerde de rechtsvelder.

Arrogantie

Kritiek oogstte Harper soms vanwege zijn houding. De Amerikaan gedroeg zich als iemand die zijn hele leven overal de beste was geweest, met een surplus aan bravoure, grenzend aan arrogantie. Als hij een homerun sloeg, of iemand uitgooide, wilde hij dat laten weten ook. Bovendien stond Harper bekend als een heethoofd. Vaak had hij het aan de stok met scheidsrechters of tegenstanders.

In 2019 tekende hij een contract bij de Phillies voor dertien seizoenen en 330 miljoen dollar, destijds een record. Het bod van Washington, dat hem wilde behouden, kwam niet in de buurt, maar lang werd er niet gerouwd om Harpers vertrek: de Nationals werden direct kampioen. Het werd de vertrokken superster lang nagedragen, want met hem had de club nooit de eerste ronde van de play-offs overleefd.

In Philadelphia kwam hij verder tot wasdom, maar zijn vurige speelstijl bleef behouden. Als kind schreef Harper de woorden ‘twee minuten furie’ in zijn petje, doelend op de gemiddelde duur van een slagbeurt.

Opvallend kalm was in dat opzicht zijn reactie op zijn homerun tegen San Diego in de halve finale. ‘We hebben nog vier wedstrijden te winnen’, klonk hij zakelijk na het bereiken van de World Series. Harper is vastberaden om zijn eerste kampioenschap te behalen.

Philadelphia trok de afgelopen seizoenen flink de portemonnee om weer mee te dingen om de prijzen. Behalve Harper werden toppers als werper Zack Wheeler, Schwarber en Nick Castellanos voor vele miljoenen aangetrokken. Het seizoen van de Phillies was niettemin wisselvallig. In juni werd van coach gewisseld en bij het opschudden van de selectie sneuvelde onder meer de Nederlandse korte stop Didi Gregorius.

Harper miste een groot deel van het seizoen door een gebroken duim, zoals hij in het verleden vaker met blessures kampte, maar op het juiste moment verkeert hij nu in bloedvorm. ‘We gaan deze shit pakken’, klonk het als vanouds zonder twijfel na het bereiken van de finale.