Gaat harmonie bij voetbalvrouwen het verschil maken in kwartfinale tegen opgeschud Spanje?

Oranje maandag tijdens een training in Wellington, Nieuw-Zeeland. Beeld Alessandra Tarantino / AP

Als de Nederlandse voetbalsters morgen de WK-kwartfinale verliezen van Spanje staat één ding vast: aan de onderlinge verhoudingen heeft het niet gelegen. Geen wanklank valt er in Australië en Nieuw-Zeeland te horen van de speelsters en de staf, die elkaar overladen met complimenten. ‘Als dit nog twee weken duurt, dan doe ik dat met een stralende lach’, blikt bondscoach Andries Jonker vooruit op een eventuele finale.

Het is een enorm contrast met de situatie van zijn Spaanse collega Jorge Vilda, die bijna een jaar geleden te maken kreeg met een opstand. Een kleine twintig speelsters waren ontevreden over het gebrek aan professionaliteit en lieten weten dat ze niet meer voor de nationale ploeg wilden uitkomen. Sommigen kwamen op hun schreden terug, maar de spanningen liggen aan de oppervlakte.

‘We zijn de dingen niet vergeten’, vatte verdediger Irene Paredes de situatie samen in El País. ‘Maar we moeten ze aan de kant schuiven, omdat we een gezamenlijk doel hebben waar we voor gaan.’

Over de auteur

Dirk Jacob Nieuwboer is sportverslaggever voor de Volkskrant, en schrijft over voetbal en handbal. Hij was eerder correspondent Turkije en politiek journalist.

Horten en stoten

Dat gaat op dit WK met horten en stoten. Tegen Japan leed de ploeg de grootste nederlaag in tijden, maar in de achtste finale kwam een opgeschud Spanje, met veel nieuwe speelsters, sterk terug. De ploeg won met 5-1 en hoopt nu via Nederland door te stomen naar de wereldtitel.

Ondanks alle onrust is één ding hetzelfde gebleven: net als de Spaanse voetballers zijn de Spaanse voetbalvrouwen wereldkampioen balbezit. Op dit WK voert het team het lijstje aan van ploegen die de bal aan een touwtje hebben, blijkt uit cijfers van Stats Perform. In de vier wedstrijden tot nu toe hadden de Spaanse voetbalsters de bal maar liefst 75,4 procent van de tijd in bezit.

Dat wordt interessant in de nacht van donderdag op vrijdag (om 03:00 uur Nederlandse tijd), want Nederland komt op dit toernooi gemiddeld tot 64,4 procent balbezit en is niet van plan om het spel drastisch aan te passen tegen Spanje. De aanpak van Japan, dat Spanje counterend op de knieën kreeg, gaat Jonker niet kopiëren. ‘Wij moeten spelen wat wij willen en kunnen’, zegt de bondscoach via een videoverbinding vanuit Wellington in Nieuw-Zeeland. ‘Dat is niet het spel dat Japan speelt. Dus wij gaan op de aanval.’

Hopelijk is de uitvoering tegen Spanje beter dan in voorgaande wedstrijden. Nederland staat met weliswaar veel aanvallend ingestelde speelsters op het veld, maar alleen tegen Vietnam (7-0) was het prijsschieten. In de andere wedstrijden hield het aantal gecreëerde kansen niet over.

Makkelijk balverlies

Spanje doet het wat dat betreft beter op dit WK. De ploeg schoot meer op het doel van de tegenstanders dan Nederland, 37 tegenover 29 keer, en kwam anderhalf keer zo vaak terecht in kansrijke situaties. In de achtste finale tegen Zuid-Afrika kwam Nederland bovendien geregeld verdedigend in de problemen.

‘We verloren de ballen te makkelijk’, zegt aanvoerder Sherida Spitse. ‘Als wij de bal hebben, hoeven we minder te verdedigen, maar dan moeten we wel zorgvuldig zijn.’ Ook op dat gebied troeft Spanje Nederland af. Gemiddeld komt 87,2 procent van alle passes aan, bij Nederland ligt dat op 81 procent.

Maar Oranje heeft weinig kansen nodig om te scoren en weet dat bij de Spanjaarden de verdediging niet het sterkste punt is, mede vanwege de interne problemen. Barcelona-verdediger Mapi Leon keerde niet terug en haar gemis wordt gevoeld. ‘Wat daar allemaal aan de hand is, dat zal wel’, zegt aanvoerder Spitse. De Nederlands recordinternational (220 wedstrijden) heeft zelf nooit overwogen om zich niet beschikbaar te stellen. ‘Het is altijd een eer om voor het Nederlands elftal uit te komen.’

Uitstekende teamgeest

De uitstekende teamgeest kan een troef zijn op dit WK, waar de verschillen klein zijn. Zowel Spitse als Jonker verzekeren dat het intern heus wel eens knettert. Er is concurrentie om speeltijd, op trainingen gaat het er soms fel aan toe en in de rust van de wedstrijd tegen Zuid-Afrika schudde Spitse haar ploeg wakker. Het spel was volgens haar veel te slap, en dat liet ze weten ook. ‘Als er iets niet goed gaat, vertellen we dat zeker’, zegt Spitse. ‘Maar het is wel fijn dat wij gewoon normaal met elkaar omgaan.’

Spanje hoopt intussen dat de spanningen juist extra krachten zullen losmaken. ‘Dit gaat ons meer verenigen dan ooit’, voorspelde de Spaanse sterspeelster Aitana Bonmati na de nederlaag tegen Japan.

Conflicten kunnen sporters en teams tot grootse prestaties stuwen, weet ook Jonker. ‘Maar de kans op succes is het grootste als mensen goed in hun vel zitten’, zegt hij. ‘Ik denk dat de sfeer die hier nu hangt daaraan bijdraagt. Daar geloof ik in. Het is geen garantie, maar geeft wel de meeste kans.’