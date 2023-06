Gaat dominantie Max Verstappen Formule 1-publiek wegjagen?

Ayrton Senna in 1990. Max Verstappen evenaarde zondag zijn record: beiden hebben 41 keer een Grand Prix gewonnen. Beeld Getty Images

De overmacht van Max Verstappen in de Formule 1 is momenteel bijna gênant. Zondag won hij in Montreal alweer een Grand Prix na van start tot finish aan de leiding te hebben gereden. Dat was de derde opeenvolgende keer: in Spanje en daarvoor in Monaco deed de Nederlander hetzelfde. De race dáárvoor, in Miami, won de coureur van Red Bull ook en lag hij de laatste tien rondjes aan de leiding.

Samen maakt dat 224 aaneengesloten ronden-aan-de-leiding en de Formule 1 zou de Formule 1 niet zijn als ook deze statistiek een record kent. Het staat op naam van de Italiaanse tweevoudig wereldkampioen Alberto Ascari, gevestigd in de beginjaren van de Formule 1, die op 13 mei 1950 begon. Tussen 1952 en 1953 reed Ascari achter elkaar 305 rondjes op kop.

Het 70 jaar oude record is binnen handbereik voor Verstappen, zo ongenaakbaar rijdt hij nu rond in zijn RB19, temeer omdat bijna al zijn concurrenten lijken te worstelen met hun auto. De 25-jarige Limburger moet daarvoor op 2 juli in Oostenrijk eerst op poleposition beginnen.

Over de auteur Robert Giebels schrijft voor de Volkskrant over wielrennen en Formule 1. Hij was correspondent in Azië, schreef over economie en won als politiek verslaggever journalistiekprijs De Tegel.

Blijft hij daarna 41 ronden aan de leiding, dan passeert hij niemand minder dan Ayrton Senna, volgens velen de Formule 1-GOAT (Greatest Of All Time) en de enige die bij Ascari in de buurt kwam. Houdt Verstappen daarna tot de finish onafgebroken de leiding en start hij een week later op Silverstone op pole, gevolgd door elf rondjes op kop, dan is hij de nieuwe recordhouder.

Records niet altijd vergelijkbaar

Records in de Formule 1: de statistieken worden bijgehouden, maar zijn lang niet altijd vergelijkbaar. De winst van Verstappen in Canada plaatste hem op gelijke hoogte met Senna: beide hebben 41 keer een Grand Prix gewonnen. Maar in 1993, toen de Braziliaan zijn 41ste won, stonden er 16 races op de kalender waar nu 22 gebruikelijk is – volgend jaar mogelijk 24.

Nog langer geleden, in de jaren vijftig, won de Argentijn Juan Manuel Fangio 24 races, maar bestond het seizoen uit hooguit acht grands prix. De vijfvoudig wereldkampioen reed in zijn hele Formule 1-carrière slechts 51 races. Zou Verstappen hetzelfde winstpercentage halen, dan stond hij nu op 80 overwinningen.

Formule 1-records kunnen het publiek ook weghouden van de koningsklasse van de autosport. Dat is de les van de tijdperken waarin Michael Schumacher en Lewis Hamilton jaren op rij wereldtitels haalden. Schumacher deed dat vijf keer, van 2000 tot en met 2004, Hamilton vier keer, van 2017 tot en met 2020.

De Duitser en de Brit staan allebei op een, jawel, recordaantal van zeven wereldkampioenschappen. Hoe dominant de twee waren blijkt uit de belangrijkste lijstjes die ze aanvoeren: totaal aantal ronden aan de leiding, pole positions en Grand Prix-overwinningen. Hamilton staat steeds op één en Schumacher op twee.

Belangstelling liep terug

Razendknap allemaal, maar terwijl de twee coureurs hun records steeds maar weer aanscherpten, liep de belangstelling voor de Formule 1 terug. Het hielp niet dat precies tussen de ‘regeerperiodes’ van Schumacher en Hamilton in, de Duitser Sebastian Vettel van 2010 tot en met 2013 vier keer achter elkaar het Formule 1-kampioenschap won.

Opmerkelijk genoeg is het steeds Hamilton die waarschuwt dat dominantie raceliefhebbers wegjaagt. De Brit verklaarde dat in 2013 tegen de BBC naar aanleiding van Vettels vierde en legde een verband met de Schumacher-periode: ‘Ik keek toen alleen naar de start en niet naar de race, want ik wist toch wel hoe die zou aflopen.’

Vorig seizoen behaalde Verstappen het recordaantal van 15 zeges en zei Hamilton over de verveling van de toeschouwers: ‘Ik voel mee met de fans.’ De raceveteraan, nu bezig aan zijn 17de seizoen, erkende dat ook hijzelf voor weinig spectaculaire jaren had gezorgd waarbij de strijd ver voor de laatste race was beslist. ‘Voor mij als coureur was dat geweldig, maar voor de sport is het niet goed.’

Regels niet veranderen

Verstappen zal zich niet snel verontschuldigen voor zijn dominantie. Volgens de Nederlander komt er vanzelf een eind aan. Hoe? Door te stoppen met elke keer de regels te veranderen. Vaak, als een (rijk) team er bovenuit steekt, past de internationale autosportorganisatie FIA de reglementen aan om een meer gelijk speelveld te creëren.

Dat werkt volgens Verstappen averechts, want na zo'n regelwijziging is er volgens hem altijd één team dat daar het slimst mee om gaat. ‘Vervolgens duurt het even voordat anderen die kloof dichten', zei hij deze maand voorafgaand aan de Grand Prix van Spanje. ‘Maar hoe langer je de regels hetzelfde houdt, hoe dichter de teams bij elkaar komen te liggen.’