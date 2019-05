Gaat Djokovic zijn ‘Nole Slam’ voltooien op Roland Garros? En wat gaat er gebeuren bij de vrouwen?

Novak Djokovic tijdens een training voor het hoofdtoernooi Roland Garros in Parijs. Beeld BSR Agency

Heeft Roland Garros dit jaar een facelift ondergaan?

Stade Philippe Chatrier is veranderd in een meer symmetrische arena, nu de hoeken zijn weggehaald. Volgend jaar komt er een dak boven het Court Central, een lang gekoesterde wens van toernooidirecteur Guy Forget. In de botanische tuin naast Roland Garros verrees Court Simonne Mathieu, met uitzicht op de begonia’s en de chrysanten. ‘Maar Roland Garros heeft zijn magie behouden’, constateerde Roger Federer.

De ambiance in Parijs is wezenlijk anders dan in Londen (Wimbledon), Melbourne (Australian Open) of New York (US Open). De grote stadions zitten pas vol na de lunch, het Franse publiek is chauvinistisch, kiest soms schaamteloos partij voor een landgenoot. Nadal wordt geëerd als de gravelkoning en reken maar dat Roger Federer zondag een heldenonthaal wacht. ‘Allez Roger’, nergens klinkt het zo mooi als in Parijs.

Over Federer gesproken: kan hij Roland Garros tien jaar na zijn enige zege daar nog eens winnen?

De 37-jarige Zwitser keert voor het eerst sinds 2015 terug op Roland Garros, hij had het gravelseizoen sinds 2016 gemeden. De slopende partijen op gemalen baksteen waren een te grote aanslag op zijn lichaam. Nu zegt Federer fit genoeg te zijn om te schitteren op gravel, al is hij kwetsbaar. Federer trok zich vorige week met een beenblessure uit voorzorg terug in Rome, na twee partijen op één dag. Hij wilde Roland Garros niet nog eens missen. Titelkandidaat mag je Federer eigenlijk niet noemen, hij vergeleek zijn situatie met de Australian Open in 2017 na zijn sabbatical van zes maanden. ‘Ook toen verkeerde ik in onzekerheid.’

Typerend voor zijn zeldzame rol als outsider was deze analyse van Federer. ‘Ik speel goed, de vraag is of het goed genoeg is tegen de topspelers op gravel.’ Daartoe rekent hij zichzelf dus niet langer, hoewel hij is opgegroeid op gravel.

Mag de Coupe des Mousquetairs voor de twaalfde keer worden opgepoetst voor Nadal?

Voor het toernooi van Rome was het ‘nee’ geweest. Nadal oogde dit seizoen na zijn zoveelste comeback broos en flets. Hij verloor op gravel opnieuw van zijn angstgegners Fabio Fognini en Dominic Thiem en werd in Madrid uitgeschakeld door toptalent Stefanos Tsitsipas. Het overkwam Nadal al eerder. En vorig jaar sloopte hij Thiem in de finale van Roland Garros in drie sets.

Er is één probleem voor Nadal, Djokovic is terug op topniveau. De nummer 1 van de wereld droomt van een tweede ‘Nole Slam’, vier grandslamzeges op rij, al is het niet binnen een jaar. Djokovic verliet Roland Garros in 2018 als een mentaal wrak en beleefde sinds Wimbledon een ongekende wederopstanding. Djokovic heerste op gravel in Madrid, maar een week later sloeg de 32-jarige Nadal in Rome keihard terug.

Hij versloeg zijn kwelgeest in de finale niet alleen in drie sets, voor het eerst moest Djokovic een vernederende ‘bagel’ (6-0) incasseren. De derde set werd 6-1, het voelde als mokerslagen die tot in Parijs kunnen doorwerken. De boodschap was helder: Nadal is en blijft topfavoriet op Roland Garros, maar Djokovic en Thiem zitten dichterbij dan ooit.

Bij de vrouwen is geen topfavoriet aan te wijzen?

Simona Halep doorbrak vorig jaar op Roland Garros de banvloek door haar eerste grandslamtitel te veroveren. De Roemeense worstelt dit jaar met haar vorm, zoals in de toptien van de wereld bijna niemand stabiel presteerde. Naomi Osaka won de laatste twee grandslamtoernooien en de 21-jarige Japanse is op Roland Garros als eerste geplaatst. Gravel is niet haar favoriete baansoort, maar met haar snoeiharde forehands kan ze ook op langzame banen dicteren.

Kiki Bertens betreedt Roland Garros met grote ambities. Maar Karolina Pliskova, Halep, Kvitova, Stephens, de oud-kampioenen Muguruza en Ostapenko, Svitolina, Bencic, Kasatkina; je kunt vele speelsters noemen die op Roland Garros dromen van de jackpot.

Je noemt Serena Williams niet?

Op Instagram verscheen vorige week een foto van Serena Willams in een rolstoel, bij haar bezoek aan Disneyworld, Parijs. Vals alarm, aldus haar management. Ze had uit voorzorg niet willen lopen om haar knie te ontzien. Het belooft niet veel goeds voor Roland Garros. Maar je moet de 22-voudig grandslamwinnares nooit afschrijven. Vorig jaar baarde Serena Williams opzien door in een catsuit te spelen, dit jaar mag ze die outfit niet dragen. Ze zal iets anders moeten verzinnen om haar aura te hervinden.