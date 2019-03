Gaat de Hockey Pro League helpen om het aanzien terug te winnen? Drie vragen over de nieuwe competitie

Een hoogstandje van Jip Janssen tegen Duitsland. Beeld ANP

Wat is de Hockey Pro League?

De Hockey Pro League is een nieuwe competitie voor landenteams die het internationale hockey hernieuwd aanzien moet geven. De Pro League is in de plaats is gekomen voor toernooien als de Champions Trophy en de Hockey World League. De afgelopen twee maanden speelden de hockeyers al wedstrijden in Nieuw-Zeeland, Australië, Spanje en Argentinië.

De Champions Trophy en de Hockey World League verloren de laatste jaren rap aan prestige en trokken vaak nog maar weinig fans naar de stadions, zeker als het thuisland niet in actie kwam. Over het verdwijnen van die toernooien zei spits Jeroen Hertzberger: ‘De internationale hockeyfederatie FIH heeft nu in één klap alle tradities uit de hockeysport verdreven.’

Omdat landen nu uit- en thuiswedstrijden spelen, moet er meer publiek op de onderlinge ontmoetingen afkomen. Het belangrijkste doel lijkt hockey op het olympische programma behouden. In 2013 werd hockey nog genoemd als sport die mogelijk zou verdwijnen van de Olympische Spelen. Naast hockey stonden ook taekwondo, moderne vijfkamp en kanoën op de lijst. Het was een wake-upcall voor de internationale hockeybond.

Hoe weinig prioriteit de vooral in Nederland populaire sport heeft op de Spelen, werd wel duidelijk toen Brazilië zich onverhoopt toch plaatste voor het handbal tijdens de Spelen van Rio de Janeiro drie jaar geleden. Zonder pardon werden de aangelegde hockeyvelden gesloopt om plaats te maken voor een handbalhal. In Londen zes jaar eerder maakte het hockeystadion nog wel deel uit van het olympische park.

Hoe werkt de Pro League?

Er zijn twee competities: voor de mannen en de vrouwen. Bij de mannen zijn Nederland, Argentinië, Australië, België, Duitsland, Groot-Brittannië, Nieuw-Zeeland en Spanje de deelnemende landen. Bij de vrouwen: Nederland, Argentinië, Australië, België, China, Duitsland, Groot-Brittannië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten.

De mannen spelen tussen januari en juni zeven thuis- en uitwedstrijden, de vrouwen zitten met negen landen in een poule en spelen dus een wedstrijd meer. De Pro League is een kostbare aangelegenheid, weten ze bij de Duitse bond. Het nationale Duitse mannenelftal was in Argentinië voor de groepswedstrijden, maar het duel werd afgelast wegens zware regenval. De reis was voor niets geweest.

De beste vier landen plaatsen zich dan voor de zogenoemde Grand Final, die eind juni in het Wagener-stadion in Amstelveen wordt gespeeld. Nederland speelde tot nu toe twee keer gelijk en verloor ook twee keer. Nederland staat nu vijfde in de poule. Het is dus nog lang niet zeker of Nederland, eind vorig jaar nog verliezend finalist op het WK Hockey in India, zich weet te plaatsen voor die Grand Final. De vrouwen staan met vier overwinningen uit vijf wedstrijden wel eerste en lijken zeker van een plek bij de beste vier.

De Nederlandse dames vieren hun overwinning in de Hockey Pro League tegen Argentinië. Beeld EPA

Mogen alle landen meedoen aan de Pro League?

De acht deelnemende landen zijn niet de acht beste landen ter wereld. Om mee te doen met de Pro League moesten de nationale hockeybonden een bid indienen bij de internationale hockeyfederatie FIH. Daarin moesten landen onder andere hun plannen presenteren om de stadions vol te krijgen. Ook werden landen afgerekend op zaken als entertainment en publiciteit rond de wedstrijden. Pakistan trok zich vlak voor het begin van de Pro League terug omdat het de plannen toch niet rondkreeg.

Een belangrijke eis van de FIH was de minimale capaciteit van 4.000 plaatsen in de stadions van het organiserende land. De lege stadions tijdens andere internationale toernooien was de FIH al jaren een doorn in het oog. In Nederland voldeden de stadions van Amsterdam, Den Bosch, Oranje-Rood, Rotterdam en Kampong aan de eisen. Zij zullen de thuiswedstrijden organiseren.

Het Nederlands team hoeft in de tweede seizoenshelft niet meer de wereld over, de uitwedstrijden op andere continenten werden in de eerste helft gespeeld. De eerstvolgende wedstrijd voor de Pro League is op 13 april tegen Spanje. Die wedstrijd wordt ook in Rotterdam gespeeld. De opdracht voor bondscoach Max Caldas is helder: punten pakken om toch in de finale terecht te komen.