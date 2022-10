Gaat de bezem door het Amerikaanse vrouwenvoetbal na de onthullingen over misbruik?

Coach Paul Riley bij Portland Thorns FC, waar hij speelsters uitschold en en een jonge speelster tot seks dwong. Beeld Getty Images

In het Amerikaanse vrouwenvoetbal is seksueel, emotioneel en verbaal misbruik van coaches aan de orde van de dag, terwijl bestuurders niets of weinig doen met de klachten van speelsters. Zo luidde de schokkende conclusie van een rapport dat vorige week de ernstige misstanden in de National Women’s Soccer League (NWSL) aan het licht bracht.

In de hoogste Amerikaanse vrouwencompetitie, waarin veel wereldkampioenen van het nationale elftal actief zijn, is het misbruik ‘systematisch’ en grootschaliger dan voorheen werd vermoed, bleek uit het onderzoek van voormalig procureur-generaal Sally Yates. Uit gesprekken met ruim tweehonderd speelsters kwam een beeld van een bedorven sportcultuur naar voren.

‘We zijn geschokt, diepbedroefd, gefrustreerd, uitgeput en heel, heel boos,’ sprak Becky Sauerbrunn, aanvoerster van de Amerikaanse voetbalvrouwen, in aanloop naar de verloren oefenwedstrijd tegen Engeland (2-1) van afgelopen vrijdag. ‘Het vertrouwen is weg.’

De internationals, die niet bij naam in het rapport voorkomen, mochten in de nasleep van de onthullingen zelf bepalen of ze in actie wilden komen in het duel op Wembley, waarvoor bijna 80.000 kaartjes waren verkocht. De Amerikaansen besloten te spelen en poseerden voor de aftrap met hun Engelse collega’s met een spandoek met de tekst ‘Protect the players’.

Ontmaskerd

Aan bescherming was de afgelopen jaren een schrijnend gebrek, bewees het Yates-rapport. Coaches konden ongemoeid hun gang gaan. Het onderzoek spitste zich toe op drie mannen – Paul Riley, Rory Dames en Christy Holly – die tot voor kort golden als gerespecteerde, gelouterde trainers. Een jaar geleden werden ze al ontmaskerd door sportsite The Athletic, maar het Yates-rapport schetst nu een gedetailleerder beeld van hun wangedrag.

Alle drie creëerden ze een angstcultuur bij hun teams: speelsters werden gekleineerd en uitgescholden. In dienst van Portland Thorns, een van de tien clubs uit de NSWL, dwong Riley een van zijn jonge voetbalsters tot seks. De eerste klachten tegen de Engelsman dateren van 2014. Een jaar later werd Riley ontslagen na een intern onderzoek van Portland, maar kon hij direct aan de slag bij Western New York Flash. Portland hield de bevindingen voor zich en feliciteerde Riley via een bericht op sociale media met zijn nieuwe baan.

Dames zou bij NWSL-club Chicago Red Stars, waar hij van 2011 tot vorig seizoen werkte, seksuele relaties met sommige van zijn jonge speelsters hebben gehad. De Amerikaan grapte over hun leeftijd en vroeg hen doorlopend naar hun seksleven. Een speelster die hij na een training naar huis bracht, mocht van hem pas uit zijn auto stappen als ze antwoord had gegeven.

Volgens het Yates-rapport nodigde Holly een speelster uit in zijn kantoor om wedstrijdbeelden te bekijken, maar liet hij haar in plaats daarvan porno zien en begon hij te masturberen. Bij andere ‘analyses’ greep hij een speelster tussen haar benen en bij haar borsten wanneer de beelden een fout van haar toonden. Ook stuurde hij naaktfoto’s van zichzelf naar zijn pupillen.

Ingegrepen

Ondanks aanhoudende klachten werkten de drie coaches nog tot vorig seizoen in de NWSL. Pas toen The Athletic en The Washington Post vorig jaar de vergiftigde cultuur in de competitie blootlegden, werd ingegrepen: bij liefst de helft van de clubs werden de coaches ontslagen wegens enige vorm van wangedrag.

Ook een jaar geleden was de woede groot toen de wantoestanden voor het eerst aan de oppervlakte kwamen. Een speelronde van de NWSL werd geschrapt omdat speelsters weigerden te voetballen. Competitiebaas Lisa Baird stapte op vanwege het schandaal, waarin zijzelf een belangrijke rol speelde. Baird had na nieuwe klachten over Riley geweigerd een onderzoek naar de coach te openen.

Voetbalbond US Soccer, de voormalige werkgever van Baird, gaf een jaar geleden opdracht voor het onafhankelijke onderzoek dat afgelopen week werd gepresenteerd. Volgens het rapport vormden de drie genoemde coaches slechts het topje van de ijsberg. ‘Misbruik in het vrouwenvoetbal begint al in de jeugdcompetities,’ concludeerde Yates.

De voetbalbond, NWSL en clubs beloven de aanbevelingen door te voeren. Zo komen er meldpunten voor misbruik, worden coaches grondiger gescreend en moeten clubs hun kennis over zondaars delen.

Ook moet de bezem door de burelen van het vrouwenvoetbal, vond onder meer international Megan Rapinoe. Onder meer in Portland en Chicago deden de clubeigenaren inmiddels een stap terug, maar volgens de uitgesproken aanvalster is het niet voldoende. ‘Ze zijn niet geschikt voor hun functie. Die mensen moeten vertrekken,’ zei Rapinoe. ‘Elk jaar waren er klachten, maar ze deden niets om ons te beschermen. Ze hebben hun werk niet gedaan en verdienen het niet om een rol te hebben in onze mooie sport.’