Gaat Brexit het moeilijker maken voor Engelse clubs om buitenlandse spelers aan te trekken?

Het is maar de vraag of de Nederlandse voetballer Terence Kongolo in Engeland had kunnen spelen wanneer het voorgestelde toelatingsbeleid van de FA van kracht was geweest. Foto Getty Images

In vergelijking met de andere grote competities in Europa heeft Engeland het laagste percentage ‘eigen spelers’. Nog geen 34 procent is Brits, terwijl dat percentage in Spanje ruim 57 is. Hoewel Engelse spelers veel leren van hun buitenlandse collega’s en managers, wordt dit als een handicap gezien voor het nationale team. Dat heeft weliswaar een goed wereldkampioenschap beleefd, maar presteert al jaren onder de maat.

Met de Brexit ziet de Football Association een gouden kans om het evenwicht te herstellen dat met het grote televisiegeld is zoekgeraakt. Voortaan moeten spelers uit de Europese Unie aan dezelfde voorwaarden voldoen, zo vindt de bond, als buitenlandse spelers van elders. Een werkvergunning is nu gebaseerd op de transfersom, het te verdienen salaris, het aantal interlands en de plaats van het land van herkomst op de FIFA-ranglijst.

Streng toelatingsbeleid

In de praktijk komt het erop neer dat uit niet-Europese landen alleen gevestigde toppers naar de Premier League kunnen komen. Manchester City’s Pep Guardiola merkte vorig seizoen hoe strikt dit beleid is toen hij het Braziliaanse talent Douglas Luiz wilde halen. Omdat de twintigjarige nog niet voor de Braziliaanse ploeg had gespeeld, kon hij niet naar Engeland komen, waarna de club hem tijdelijk geparkeerd heeft bij de Catalaanse club Girona.

De FA wil nu een even streng toelatingsbeleid voor Europese spelers. Met dat beleid zouden spelers als Riyad Mahrez, N’Golo Kanté en Dimitri Payet niet zijn binnengelaten omdat ze ten tijde van hun komst nog geen grote namen waren en pas in Engeland tot bloei zijn gekomen. Wat Nederlanders betreft is het maar de vraag of spelers als Jairo Riedewald, Nathan Aké en Terence Kongolo een kans zouden hebben gekregen om te spelen in de Engelse competitie.

Haast geen Engelsen meer

De Premier League-clubs willen de voorwaarden juist afzwakken, waardoor het goed mogelijk blijft om Europese spelers te halen en zelfs makkelijker wordt om te winkelen buiten Europa. Bij clubs als Arsenal, Chelsea en Watford spelen haast geen Engelsen meer. In 2005 was het Arsène Wenger die bij Arsenal voor het eerst een elftal neerzette dat voor honderd procent uit buitenlanders bestond. In de Championship, de Engelse eerste divisie, is meer dan de helft van de spelers van buitenlandse komaf.

De laatste tijd gaan steeds meer jonge Engelse spelers op het vasteland voetballen, met name in de Franse en Duitse competities. Dat is een trendbreuk. Van de huidige Engelse selectie komt geen enkele speler in het buitenland uit en ook in het verleden hebben maar weinig Engelsen een overstap gewaagd. Maar ook voor deze groep voetbalexpats kan de Brexit gevolgen hebben, wat hen er wellicht toe verleidt, of dwingt, terug te keren naar het eiland.