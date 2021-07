Ga lekker pingelen, kinderen. Dribbelaars zijn onbetaalbaar, juist omdat ze zeldzaam zijn

Dit stukje begint met een noodkreet: kinderen van de wereld, ga dribbelen. Leer pingelen. Je kunt er roem mee vergaren, bewondering en wie weet: veel geld mee verdienen.

De realiteit dan, van Engeland - Denemarken, de ontknoping. Eerst daagt Raheem Sterling Joakim Maehle uit. Hij zakt op de rechterflank mooi door de knieën, lichaam over de bal gebogen. Hij maakt een schijnbeweging en dreigt binnendoor te passeren, alvorens hij toch kiest voor het avontuur buitenom. Maehle volgt gedwee.

Richting achterlijn lijkt Sterling te verdwalen in zijn dribbel, dus trekt hij op volle snelheid weer naar binnen. Maehle heeft de bal tussendoor even aangetikt, niet genoeg om op te ruimen, en raakt met de knie licht het been van Sterling, als die weer naar buiten snelt. Het is niet slim van Maehle. Sterling struikelt.

Strafschop. Makkelijk gegeven door scheidsrechter Makkelie, al is het geen blunder. Makkelie was een veel grotere scheidsrechter geweest, een grotere persoonlijkheid vooral, als hij geen strafschop had gegeven. Omdat het geen duidelijke overtreding was, omdat Sterling zich toch vastliep, omdat de VAR het beeld zo vertraagt dat alles op een overtreding lijkt. En ook omdat er een tweede bal vrij hinderlijk in het veld lag, die er bij precies 101 minuten nog niet was en na 101 minuten en dertig seconden wel. Wil iemand dat nog uitzoeken, wie die bal in het veld heeft gegooid?

Maar de ontknoping was vooral een triomf voor de volharding van Raheem Sterling, die ook na ruim 100 minuten voetbal aanzette voor een dribbel. Zijn zoveelste. En ik mis de pingelaars, mijn favoriete voetballers. Ze sterven langzaam uit, afgetroefd als ze zijn door grote, sterke, snelle, getrainde verdedigers. Eenheidsworst wint terrein.

Frenkie de Jong kan geweldig dribbelen, maar vooral vanaf eigen helft. Ik vraag ook niet om meer ‘wingbacks’ die met veel ruimte opstomen. Nee, dozijnen echte dribbelaars, in de gevaarlijke zone, die een mannetje opzoeken en passeren. Jack Grealish is zo een, maar die mag bijna nooit meedoen bij Engeland, dat de beslissing overigens forceerde toen hij en Phil Foden binnen de lijnen waren en danser Damsgaard was vertrokken bij Denemarken.

Sterling staat in alle data van dribbels bovenaan dit EK. Dribbels totaal, dribbels in één wedstrijd of binnen het strafschopgebied. Sterling behoort niet direct tot mijn favoriete pingelaars, omdat hij vaak het overzicht mist. Maar op dit EK is hij echt goed. Ik denk dat hij wordt uitgeroepen tot beste speler van het toernooi, want hij is werkelijk bij elk Engels gevaar betrokken. Wie oppert hem te wisselen, zoals op tv ook weer gebeurde, kijkt niet goed naar voetbal.

Wie de ware kunst van de dribbel overigens wil aanschouwen; kijk dit weekeinde dan vooral naar de finale van de Copa América, tussen Messi en Neymar. Dribbelaars zijn onbetaalbaar, juist omdat ze zeldzaam zijn en omdat het voetbal snakt naar hun aanwezigheid. Juist daarom krijgen ze geweldig veel betaald en stuwen ze salarissen van gewone stervelingen op voetbalschoenen op tot onaanvaardbaar niveau.

Daarom zou ik willen zeggen: oefenen, kinderen.