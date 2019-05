Ga Federer zien nu het nog kan, is de boodschap in Parijs

Federer in actie op Roland Garros, tijdens zijn partij in de eerste ronde tegen de Italiaan Lorenzo Sonego die hij eenvoudig met 3-0 zou winnen. Beeld Reuters

Bij zijn training in Court Suzanne Lenglen trok Roger Federer al een vol huis, zijn terugkeer na vier jaar op Roland Garros wordt gevierd alsof de koning uit vrijwillige ballingschap is teruggekeerd. Zondag voelt het eerste optreden van de 37-jarige Zwitser in Court Philippe Chatrier als een kerkdienst. Federer krijgt na zijn zege in drie sets (6-2, 6-4, 6-4) op Lorenzo Sonego een staande ovatie van het euforische publiek. Hij is weer een Parijzenaar.

De aankondiging van Federer dat hij het gravelseizoen voor het eerst sinds 2016 – inclusief Roland Garros – in zijn schema opnam, mocht volgens hem niet worden uitgelegd als een afscheidstournee. Toch is de weemoed tastbaar als Federer in een decente outfit van zijn nieuwe sponsor Uniqlo, bruin shirt en de broek gebroken wit, het gerenoveerde Court Philippe Chatrier betreedt. Hier staat de tennisser die de tijd achteloos 20 jaar terugzet.

In 1999 maakte de 17-jarige Federer op Roland Garros zijn debuut in een grandslamtoernooi en lachend herinnerde hij zich de bizarre finale van zijn landgenoot Martina Hingis tegen Steffi Graf. ‘Ik lag voor mijn gevoel nog in de luiers, toen Martina de wereld veroverde’, vertelt Federer. Hingis raakte de controle over zichzelf kwijt en liet zich ondanks diverse strapatsen betoveren door de oude koningin Graf. Federer keek zijn ogen uit.

Bonuspunten Patrick Rafter

Twintig jaar later draait hij moeiteloos de film terug, toen hij als onbevangen tiener tegenover Patrick Rafter stond. Federer is de docent met historisch besef. ‘In die periode kon je nog bonuspunten verdienen door hoger geplaatste spelers te verslaan. Rafter stond in de topvijf, een zege had me een flink aantal punten opgeleverd.’ Federer verloor, maar de toon voor een unieke carrière was gezet.

Roland Garros is voor Federer meestal een onneembaar fort geweest, zeker als hij in de finale weer werd gegeseld door zijn aartsrivaal Rafael Nadal. In 2019 viert hij een jubileum, tien jaar geleden brak Federer eindelijk de ban na een emotionele triomftocht. Zelden voelde hij zoveel druk. ‘Nadal had verloren van Söderling, ik besefte ook dat ik wellicht niet nog een kans zou krijgen. Ik beschouw mijn titel op Roland Garros als een van de mooiste.’

Federer neemt al die herinneringen mee de baan op, zondag op Roland Garros. Veel indruk heeft hij op gravel nog niet gemaakt. In Madrid liet Federer Dominic Thiem ontsnappen na twee matchpoints, in Rome gaf hij na twee partijen op één dag uit voorzorg op. Tennis op gravel kan een helletocht zijn. Je kunt je afvragen, waarom hij het zichzelf aandoet. Federer: ‘Had ik er nog zin in? Kon ik nog plezier ontlenen aan gravel? Het antwoord was ja.’

In 2017 en ’18 had hij de graveltoernooien gemeden om zijn knieën en de chronisch kwetsbare rug te sparen. ‘Nu was er in fysiek opzicht geen reden om niet op gravel te spelen.’ Kan Federer nog domineren op die baansoort? Is de Federer 2.0 sinds zijn briljante comeback in 2017 ook op Roland Garros in staat om zijn belangrijkste concurrenten Nadal en Djokovic te verslaan?

Outsider

Federer kent zijn plaats op Roland Garros. ‘Het is voor de verandering prettig om outsider te zijn.’ En dus koestert het Franse publiek elk optreden van de oude meester, of hij nu traint of speelt. Ga Federer zien nu het nog kan, is de boodschap in Parijs. En niet om te worden afgescheept met poëtisch gefluister van een artiest op zijn retour.

Natuurlijk wordt hij een dagje ouder, maar Federer is nog altijd de nummer 3 van de wereld. En zijn wapens hebben niets aan kracht ingeboet. Wat speelt hij briljante punten tegen Sonego, die pas halverwege de tweede set de schroom van zich afwerpt. Maar Federer demonstreert zijn complete slagenarsenaal, de 24-jarige Italiaan krijgt een rondleiding in een Zwitsers museum.

De dropshort-return, waarbij de bal vlak achter het net valt. De messcherpe hoeken met de forehand, de eindeloze spinvariaties. De flitsende volley’s, de slice backhand afgewisseld met strepen langs de lijn; Federer schenkt champagne op een tennisbaan. En wie zegt dat hij op het hoogtepunt moet stoppen? Het gedroomde afscheid bestaat niet, aldus Federer. Ook niet op Wimbledon.

Zijn filosofie: ‘Als ik zo zou denken, moet het wel op een teleurstelling uitlopen. Door al mijn kaarten op één toernooi te zetten, maak ik de druk alleen maar groter. Ik wil juist nog genieten van mijn sport. Op Roland Garros helpt het zeker dat ik niet direct tot de titelkandidaten word gerekend.

Olympische gedachte

‘Het is geen show, ik verschuil me ook niet. Op Wimbledon zal ik vast weer favoriet worden genoemd. Ik heb nu geen idee waar ik sta, mijn situatie is vergelijkbaar met mijn rentree bij de Australian Open in 2017. Ik ben tevreden over mijn spel tegen Sonego. Maar ik heb werkelijk geen idee of het goed genoeg is om ver te komen op Roland Garros.’

Het is even wennen om Federer de olympische gedachte te horen vertolken. Na vier jaar absentie is meedoen op Roland Garros voor hem nu belangrijker dan winnen. ‘Allez Roger’ schalt het zondag vanaf de tribunes. Misschien wel voor het laatst op Roland Garros, wie zal het zeggen? Maar het typeert de grootsheid van Federer dat hij in elk geval de liefde voor het spel heeft laten winnen.