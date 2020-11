Ga eten met de Messi’s, Koeman, en je kostje is gekocht

Lionel Messi heeft weer overgegeven. Het gebeurde in La Bombonera, het stadion van Boca Juniors in Buenos Aires waar Argentinië donderdag een kwalificatiewedstrijd voor het WK speelde tegen Paraguay. De uitslag was 1-1 en er was opwinding over een afgekeurd doelpunt van Messi. De vermaledijde Video Assistant Referee, dan weet je het wel weer.

Voor de wedstrijd en vlak na het begin moest Messi overgeven. Tijdens het spelen van de volksliederen ging het bijna mis. Het overkwam hem vroeger vaak. Het was niet aan stress te wijten, volgens hem, maar aan slechte eetgewoonten. De beste voetballer van deze eeuw stouwde zich jarenlang vol met junkfood, chocola en frisdrank en dronk ook graag een wijntje.

Een streng dieet, voorgeschreven door een Italiaanse sportarts en bestaande uit fruit, groente en liters water, bood soelaas. Het riep bij mij vooral de vraag op hoe goed Messi zou zijn geweest als hij ook in de eerste tien jaar van zijn loopbaan de schijf van vijf een beetje in acht had genomen.

Maar donderdag in Buenos Aires ging het dus weer mis. Het braken zou als een teken van zijn naderende einde als beste voetballer ter wereld kunnen worden beschouwd. Hij is al 33, de onoverwinnelijkheid en de almacht zijn verdwenen. Zijn botsing met het bestuur van Barcelona en zijn wens om de club te verlaten hebben zijn reputatie geen goed gedaan en wie Messi in actie ziet, kan niet anders dan concluderen dat het plezier er niet vanaf druipt. Hem als reserve van Barcelona wrokkig op de tribune zien zitten met een mondkapje op, is helemaal de hel.

In televisieprogramma’s en in sommige tijdschriften wordt Messi al bijgezet in de galerij van oude glorie. De terugval is onmiskenbaar, het kan niet worden ontkend, maar het is te vroeg om te concluderen dat zijn tijdperk voorbij is, en dat hij er maar beter mee kan stoppen. In zijn geval is dat ook oneerbiedig. Voor zulke woorden is hij veel te groot.

Nog maar een half jaar geleden sprak niemand over het einde van Lionel Messi. Hij werd topscorer van La Liga, voor de vierde keer op rij, en speelde mee in 33 competitiewedstrijden. Op YouTube staat een geweldig compilatiefilmpje met acties van Messi in het seizoen 2019-2020; dat is het vorige seizoen. Nog maar kort geleden dribbelde hij tegenstanders aan alle kanten voorbij en oogde hij topfit, een grijnzende geweldenaar met een ongeëvenaarde controle over de bal.

Het plezier kan terugkeren. Dat is in Barcelona de voornaamste opgave voor Ronald Koeman, de trainer. Als hij Messi voor zich wint, is zijn kostje gekocht. De voortekenen zijn gunstig: zaterdag speelde hij Real Betis kapot, als invaller. Hij leek getergd, en in oude doen.

De oplossing ligt voor het grijpen. Samen met zijn vrouw Bartina gaf Koeman onlangs een interview aan het sportmagazine Helden. Over Messi hield Koeman zich op de vlakte. Hij traint goed, zei hij, en hij is een echte aanvoerder. De interviewers, Frits en Barbara Barend, vroegen niet door. Dat zou ook weinig zin hebben gehad. Koeman weet hoe het werkt, hij realiseert zich dat elke uitspraak over Messi explosief is.

Bartina Koeman vertelde dat zich ze heeft ontfermd over Mikky Kiemeney, de vriendin van Frenkie de Jong. Wat Danny Cruijff destijds voor haar deed, wegwijs maken in Barcelona, probeert Koeman nu voor Kiemeney te doen.

Dat is aardig, maar voor het welzijn van alle Nederlanders in Barcelona zou ze er goed aan doen om de Messi’s eens uit te nodigen voor een etentje. Laat ze de kinderen Ciro, Thiago en Mateo vooral meenemen, dan is de stemming meteen ontspannen.