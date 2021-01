Furieuze AZ-aanvoerder Koopmeiners speelt met een gebroken pols

AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners aan de bal. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Koopmeiners blijft de beschaving zelve, ook als alles misloopt. Hij reageert alleen vinnig na de nederlaag tegen FC Utrecht in Alkmaar (0-1). Bonuspunten van zeges op PSV en Feyenoord zijn verspeeld. Na onderdompeling in een ijsbad: ‘Ik ben furieus. Zo’n wedstrijd kan niet. We waren zo statisch in balbezit.’

Zijn eerste balcontact is een typerende, hoge, diepe pass op de sprintende Calvin Stengs. Een pass die een belofte inhoudt, een gebroken belofte zo blijkt, want AZ oogt ongeïnspireerd en strandt in het web van FC Utrecht, dat gegroepeerd en knap voetbalt.

Ook Koopmeiners is kansloos als Sander van de Streek fantastisch uithaalt na 70 minuten, na balverlies op het middenveld bij AZ. Als een lichtstraal zoekt de bal zijn weg tussen Koopmeiners en Martins Indi. ‘Ik raakte hem lekker’, aldus Van de Streek. ‘Niet denken en uithalen.’ Koopmeiners: ‘Utrecht creëerde niets. Zo raakt hij de bal één keer in zijn leven.’

Koopmeiners, 22, oogt al wat ouwelijk. De haargrens kruipt lichtjes omhoog, en na afloop, als de lok bijna perfect over de schedel ligt, heeft hij zijn verhaal klaar, als immer. Een gedetailleerde tactische verhandeling over koppen tellen en vergeefs overwicht op het middenveld zoeken. Hij is hard voor zichzelf, ook in fysiek opzicht, na een tegen PSV opgelopen breuk in de pols. Hij speelt met een verband, en na de wedstrijd draagt hij weer een korset van gips. ‘Eigenlijk mocht ik zes weken niet spelen van de dokter, maar dat was geen optie voor me. Maar de breuk beperkt enorm. Mijn arm gebruiken in een duel kan helemaal niet. Het is superirritant. En ik ga compenseren, dus ik loop continu tegen andere zaken aan te hikken.’

Meest complete aanvoerder

Het is weinig gewaagd om hem de meest complete aanvoerder van de top-vijf in Nederland te noemen. Ajax heeft Tadic, die van Nederlands weer snel naar Engels overschakelt als vragen te lastig zijn. PSV schoof rechtsachter Dumfries naar voren, krachtbron en inspirator, doch lang niet de beste voetballer. Vitesse stelde zijn uitgesproken routinier aan als leider van het elftal, doelman Pasveer. Berghuis is de beste voetballer van Feyenoord, al is hij dan ook een individualist die zeker in de topduels de wisselvalligheid zelve is.

Koopmeiners is de jongen van de club, de teamspeler en clubkenner uit Castricum. ‘Ik ben al dertien jaar bij AZ. Eerst was het doel om het eerste elftal te halen. Aanvoerder zijn geeft een extra lading. Prachtig. Het is leuk om zaken op anderen over te brengen.’ Hij is een van de besten sowieso, met een prachtige pass. Topschutter nota bene, al neemt hij dan ook de strafschoppen en vrije trappen. Hij staat gedeeld tweede op de lijst, met elf goals en vier assists, ver achter de ongenaakbare Giakoumakis van VVV. En zijn cijfers, opgetekend door Opta, zijn steeds beter. Hij is bijvoorbeeld de enige die dit seizoen vaker dan éénmaal scoorde uit een directe vrije trap, twee maal.

Koopmeiners is bovendien perfectionist, ook buiten het veld, met weloverwogen teksten. Na de uitschakeling tegen Ajax in het bekertoernooi, vorige week, zei hij terloops dat het jammer was dat de VAR ontbrak, want AZ werd benadeeld door de arbitrage. Maar nog meer vond hij dat AZ de schuld bij zichzelf moest zoeken. Na het onverwachte ontslag van trainer Arne Slot, vanwege diens vertrek volgend seizoen naar Feyenoord, gaf hij weloverwogen commentaar, kort na de totaal mislukte wedstrijd tegen FC Groningen, verloren en besloten met negen man. Natuurlijk, het gesprek was geregisseerd, maar hij dankte Slot en stelde dat hij de uitleg van het bestuur kon begrijpen. Slot, nu: ‘Teun is altijd met voetbal bezig, met de prestatie van het team en die van zichzelf. Of hij nu op het middenveld staat of centraal achterin, hij denkt altijd aan het teambelang. Ik heb hem niet voor niets aanvoerder gemaakt.’

Tegen Utrecht is hij eerst middenvelder, maar de opbouw begint meestal bij hem, zeker als hij een linie zakt na de 0-1 en het uitvallen van Martins Indi. Zondag speelt AZ thuis tegen Ajax, als afsluiting van een maand vol toppers. ‘Over de titel hoeven we niet eens te denken nu.’