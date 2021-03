Functionele show van Ajacied Antony tegen Heerenveen in halve finale van KNVB-beker

Dusan Tadic scoort de 0-2. Beeld ANP

Snelheid, een goede voorzet, een paar handige schijn- of passeerbewegingen, en je kostje is gekocht als prof. Het leven van de voetballer kan zo overzichtelijk zijn, als in de gereedschapskist van het talent tenminste een paar bruikbare wapens zitten.

Neem Antony Matheus dos Santos, 20 jaar, afkomstig uit Sao Paulo. Draagt handschoenen in de Friese kou, en ook in kapperloze tijden was hij netjes geknipt, de geblondeerde lokken in perfecte vorm. Als hij het veld betreedt na rust, raakt hij even het gras aan met de linkerhand en kijkt hij naar boven, voor een kort gebed. Hij beleeft een mooie avond. Beslissende voorzet. Paar lekkere dribbels. Goede sprints. Bijna een doelpunt, als ze zijn voorzet van de lijn halen en later nog eens, als zijn schot met rechts net voorlangs gaat.

Het is een makkelijke avond voor hem en Ajax, veel makkelijker dan menigeen vooraf dacht. Het is koud in Heerenveen, het stadion klinkt hol van de leegte en het is niet te zien dat Heerenveen hier de wedstrijd van het jaar speelt, zoals trainer Johnny Jansen aankondigde. De bekerfinale mogen spelen is al een prijs voor clubs als Heerenveen, ongeacht het resultaat. Jansen zegt vooraf dat zijn elftal beide tactieken beheerst die tot succes kunnen leiden. Ajax opvangen en dan toeslaan met snelheid. Of wat hoger druk zetten.

Speelwijzen

Allebei de speelwijzen werken niet. Jansen roept af en toe wat, staande voor zijn dug-out, maar langzaam valt hij stil, omdat hij ziet dat het verschil te groot is. Ajax is oppermachtig, zonder dat het in de eerste fase van de wedstrijd veel kansen oplevert. En dan is daar Antony, de Braziliaan die ruim 20 miljoen kostte en zulke goede rapportcijfers overlegt: 31 duels tot nog toe, in Europa Cup, competitie en beker, gelardeerd met 9 treffers en 9 assists, inclusief woensdag. Linksbenig, meestal te vinden op rechts.

Hij is lichtvoetig, snel en handig. Hij geeft de bal soms heel fijne, frivole tikjes, alsof hij rekening houdt met het gevoel van de bal. Teder raken. Natuurlijk, hij kan dribbelen of op snelheid proberen zijn man uit te spelen. Maar dat doet hij lang niet altijd. Ondanks zijn streken uit het straatvoetbal, op andere dagen dan deze, een rare overtreding of een tik die een kaart waard is, is hij in zijn spel een redelijk volwassen voetballer.

Geen franje om de franje. Hij heeft het functionele van de Braziliaanse aanvaller. Het mooie, het strakke en het snelle. Niet het soms overdadige. Hij is best een showvoetballer, maar het is gestroomlijnde, functionele show. Degelijk en uitbundig tegelijk. Af en toe speelt hij simpel terug naar de rechtsback, als hij overmacht tegenover zich ziet. Dan weer probeert hij te passeren, op snelheid. Maar het makkelijkst is om gewoon met links voor te zetten, strak en hard, vanaf rechts dus, een indraaiende bal, wetende dat die zo moeilijk is te verdedigen.

Vreselijk lastig

Rami Kaib heeft het vreselijk lastig met hem, woensdag. Zo gaat het in de negentiende minuut. Antony dreigt even bij tegenstander Kaib, legt de bal goed voor links en verstuurt zijn voorzet. Het is alsof een apparaatje in de bal sturing geeft aan het projectiel. De bal weet precies waar hij de daling moet inzetten, namelijk ergens in het niemandsland tussen de centrale verdedigers Pawel Bochniewicz en Ibrahim Dresevic.

En daar waar de bal daalt, duikt het blonde hoofd van Davy Klaassen op, de man van de belangrijke doelpunten bij Ajax. Hij hoeft maar een lichte beweging met het hoofd te maken. Doelman Erwin Mulder staat als versteend in zijn doel. Later valt Klaassen geblesseerd uit, als hij de enkel verzwikt in een kuil.

Antony voetbalt lekker verder, soms aangespoord door zijn trainer Erik ten Hag. ‘Antony kom’. En dan komt hij, dan zet hij weer aan, met rugnummer 39. Voorheen was dat het nummer van een reserve, en in vroeger tijden een nummer dat helemaal niet bestond in voetbal.

Vroeger had een rechtsbuiten nummer 7. De 7 van Ajax, in feite zijn voorganger David Neres, valt een kwartier voor tijd voor hem in, net nadat Antony een tikje heeft gekregen van Kaib. Het is dan inmiddels 0-2, dankzij een strafschop van aanvoerder Dusan Tadic. Ajax houdt nog even speelkwartier tot het eind. Daarin scoort Neres. Ook hij kijkt even naar de hemel.