Fulham verrast ook buurman Chelsea en klimt naar zesde plaats

Doelpuntenmaker Carlos Vinicius (rechts) van Fulham viert de winnende goal tegen Chelsea, samen met ploeggenoot Andreas Pereira, die de voorzet gaf. Beeld ANP / EPA

Chelsea, twee seizoenen terug nog winnaar van de Champions League, beleeft een dramatisch seizoen. Het staat, onder de kleine buren Brentford en Fulham, in de middenmoot van de Premier League en is door Manchester City uit beide bekercompetities geknikkerd. Om de selectie te versterken heeft het eerder deze week de Portugese sterspeler João Felix van Atletico Madrid gehuurd. De 23-jarige kreeg al na een paar minuten een goede kans en maakte indruk met prachtige acties. Hij was de beste speler bij The Blues.

Maar zijn debuut eindigde na ruim een uur spelen op dramatische wijze. Bij een 1-1 stand maakte hij een gruwelijke tackle op oud-Ajacied Kenny Tete. De 27-jarige Amsterdammer had geluk dat hij er zonder veel letselschade vanaf kwam. Scheidsrechter David Coote aarzelde niet om de aanvaller een rode kaart te geven. ‘Wat een verspilling van geld’, zongen de Fulham-fans spottend. Dat was een kanteling in de spannende derby aan de noordoever van de Theems, die tot dan toe gelijk op was gegaan.

Chelsea had aanvankelijk het betere van de wedstrijd, maar vergat te scoren. Aan de andere kant raakte Bobby Decordova-Reid in de 23ste minuut de lat met een heerlijke pegel. Een paar minuten later was het wel raak voor de Cottagers, toen Willian met een van richting veranderd schot scoorde tegen zijn oude club. Uit piëteit met zijn oud-collega’s juichte de kleine Braziliaanse routinier niet. Willian is een geweldige aankoop gebleken voor Fulham, dat anders dan Chelsea niet met geld smijt.

Pal na rust kwamen de bezoekers op gelijke hoogte. Met moeite en met dank aan de paal hield doelman Bernd Leno een vrije trap van Mason Mount uit het doel, maar verdediger Kalidou Koulibaly was er snel bij om de rebound binnen te tikken. Daarna ging Chelsea op jacht naar de winnende treffer in het stadion waar het 17 jaar geleden voor het laatst had verloren. Aan dat offensief kwam een einde toen Felix, tot ongeloof van alles wat Chelsea was, zijn domme overtreding beging.

Ziyech invaller

Een kwartier voor tijd gaf voormalig PSV-speler Andreas Pereira een hoge voorzet, die door doelman Kepa verkeerd werd ingeschat. Het bood spits Carlos Vinicius de kans om de 2-1 binnen te koppen. Dat was loon naar werken voor de Braziliaan, die de moeilijke taak had om topscorer Aleksandar Mitrovic te vervangen. De Serviër was geschorst nadat hij in de vorige wedstrijd tegen een gele kaart was aangelopen. In wanhoop stuurde Potter vier invallers het veld in, onder wie Hakim Ziyech, maar dat baatte niet meer.

Bij aanvang van het seizoen werd Fulham tot de degradatiekandidaten gerekend, maar nu staat de formatie van Marco Silva in de top zes, boven grootmachten Liverpool en Chelsea. De laatste nederlaag dateert van 13 november, toen het thuis in allerlaatste seconde verloor van Manchester United. Tegen de topclubs Arsenal, Tottenham en Manchester City heeft met uit telkens nipt verloren, wat aantoont hoe sterk de club is. Nu heeft het, voor het eerst in tien jaar, een reële kans om Europees voetbal te halen.