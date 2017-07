Froome wint opnieuw de Tour: hartstochtelijk gejuich maakt plaats voor boe-geroep

Hij werd derde in de tijdrit over 22,5 kilometer langs de oude haven in de stad, op zes seconden van de winnaar, de Pool Maciej Bodnar, en dat was genoeg om steviger dan eerder deze ronde in de gele trui naar Parijs te rijden. Hij heeft een voorsprong van 54 seconden op de nummer twee, de Colombiaan Rigoberto Urán. De korte etappe van morgen, eindigend op de Champs Élysées, is dan ook zoals gebruikelijk een formaliteit: Froome wint voor de vierde keer de Tour de France. Het was de eerste keer dat hij zonder etappewinst zegevierde. Hij tilde er na de wedstrijd niet zwaar aan.



Hij was niet boos over het boe-geroep. 'Met een Fransman op nummer twee en een aankomst in een voetbalstadion had ik niet anders verwacht.' Weer dat lachje. 'Ik vergeef het ze.' Serieus: 'Ik had het idee dat er dit jaar meer mensen dan ooit langs de weg stonden. Het zijn die mensen die de Tour maken. Het is een Franse race, met Franse tradities. Ik ben trots dat ik daar deel van uitmaak.'



Het leek wel of hij zaterdag niet tot het uiterste ging. Hij zocht in bochten niet de randen van het asfalt op. Alleen op de lange rechte stukken gaf hij vol gas. In de laatste kilometers fungeerde de worstelende Bardet als dankbaar mikpunt. Zijn ploegleider bij Sky, Servais Knaven, had in de ochtend nog geklaagd dat er te midden van de reclamekaravaan en een wedstrijd van de dames te weinig tijd was geweest voor een verkenning van het parcours waarin één venijnig klimmetje zat: hij had één rondje achter zijn ploeggenoot Michal Kwiatkowski aangereden.