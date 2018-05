Froome wint etappe, Dumoulin moet op Zoncolan weer terrein prijsgeven

Chris Froome vlak voor de eindstreep. Foto AFP

Zelfs na hard labeur op de monsterklim van de Zoncolan, moet het plaatje kloppen. Tom Dumoulin, met een muts op en handschoenen aan, werkt op de rollers eerst een dik belegde boterham weg, veegt de kruimels van de mond en zet dan een brede lach op. Hij is de vragen van de wachtende cameraploegen voor. ‘Zit er iets tussen mijn tanden?’

Hij oogt na zijn vijfde plek in de loodzware etappe, waar hij weer wat terrein moest prijsgeven op rozetruidrager Simon Yates en getuige was de wederopstanding van ritwinnaar Chris Froome, opnieuw relaxed. Maar het staat realisme niet in de weg. ‘Ik denk dat het heel moeilijk wordt om de Giro d’Italia weer te winnen.’ De achterstand op Yates, die tweede werd, is opgelopen tot één minuut en 24 seconden.

Even moet hij gedacht hebben dat hij al klimmend de springveren in het peloton partij kon geven. In de ziedende laatste 1,5 kilometer in de steile straten van Osimo, afgelopen woensdag, kon hij Yates bijhouden en een lichtgewichtje als Domenico Pozzovivo achter zich laten.

Maar na de Zoncolan stelt de titelverdediger vast dat hij weliswaar beter in vorm is dan in de eerste week van de Giro, maar dat hij toch weer tijd heeft moeten inleveren, op zowel Yates als Pozzovivo en zelfs op Froome. ‘De prestatie op zich was goed. Ik heb eruit gehaald wat erin zat. Maar het wordt lastig. Ik behoor niet tot de sterksten bergop.’ Met nog vier etappes op komst die met een klim eindigen, is het nog maar de vraag of hij de mogelijke tijdwinst kan behouden die hij als specialist bij uitstek kan boeken in de rit tegen de klok op dinsdag tussen Trento en Rovereto. ‘Ik geef de hoop niet op. Ik blijf vechten tot Rome.’

De Monte Zoncolan bevestigde zaterdag de reputatie dat de klim gruwelijk is, maar dat op de eindstreep de klassementsrenners niet ver uiteen zijn geslagen. Het opmerkelijkst was de rentree van Froome, die nu vijfde staat, op drie minuten en tien seconden van Yates. Dumoulin noemt de berg na afloop ‘wreed’. ‘Ik wist dat het lang en steil was, maar zo zwaar, dat had ik niet verwacht. Het was pijnlijk. Het is er eentje die ik in training niet zou kunnen opbrengen.’

Het is Wout Poels die al snel na het begin van de Zoncolan het tempo dicteert. Tot de eerste slachtoffers behoren de Italianen Fabio Aru en Davide Formolo. Dumoulin houdt zich wat schuil in de groep met favorieten, zich verlatend op zijn vermogensmeter, maar ook rijdend op wat zijn gevoel hem ingeeft. De ploegleiders van Sunweb, Arthur van Dongen en Marc Reef zien vanuit de volgauto dat het wel goed zit. Tijdverlies is ingecalculeerd. Ergens tussen 30 en 45 seconden, dat zou al heel mooi zijn. ‘Dit was van alle bergetappes voor Tom de moeilijkste’, verklaart Reef na de finish. ‘Zo steil, dat ligt hem toch iets minder.’ Zijn team heeft de hoop op roze in Rome niet opgegeven.

Op 5 kilometer van de finish gaat Froome ervandoor. Dumoulin houdt zijn eigen tempo aan, als Yates, Pozzovivo en Miguel Angel Lopez gezamenlijk een antwoord proberen te formuleren op de versnelling van de Brit. Het gaat de roze trui niet snel genoeg. Met nog drie kilometer te gaan, demarreert Yates.

Als twee trapezewerkers klauteren beide Britten naar de nok van het circus Zoncolan, waar duizenden tifosi de heuvels bevolken die de arena van de aankomst vormen. De klassementsleider lijkt de kopman van Sky te achterhalen, maar moet toch capituleren.

Yates houdt er gemengde gevoelens aan over. ‘Ik probeerde echt de etappe te winnen. Maar de finish was te zwaar.’ Tevreden is hij wel over het toegenomen verschil met Dumoulin. ‘Elke seconde die ik op hem win, is goed voor mij. Maar het gat is nog steeds niet groot.’

Bij viervoudig Tourwinnaar Froome is er geen ruimte voor een aantekening in mineur. De lach is weer terug, na de grimassen van de afgelopen weken, nog altijd de weerslag van de val tijdens een verkenningstocht in de straten van Jeruzalem, bij het begin van de Giro. ‘Dit is geweldig. A great boost.’ Hij schrijft de herwonnen vorm vooral toe aan het herstel van de schuiver in Israël. Ook was voorzien dat hij gaandeweg de koers sterker zou worden. Wout Poels wordt bedankt voor bewezen diensten. Zijn secondant had het sein voor de aanval gegeven. ‘Hij had Tom achterin zien zitten en dacht dat hij het mogelijk lastig had.’ Of Froome weer helemaal terug in de race is? ‘Drie minuten achterstand is behoorlijk veel.’ Realisme is zelfs winnaars van grote ronden niet vreemd.

Uitslagen wielrennen

Veertiende etappe, San Vito Al Tagliamento - Monte Zoncolan 1. Froome (GBr) 186 km in 5.25.31

2. Simon Yates (GBr) op 0.06

3. Pozzovivo (Ita) 0.23

4. Lopez (Col) 0.25

5. Dumoulin (Ned) 0.37

6. Pinot (Fra) 0.42

7. Poels 1.07

15. Oomen 2.17

27. Gesink 5.03

48. Bouwman 10.11