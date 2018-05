Wielrennen Giro

Froome slaat toe in Giro; Dumoulin verliest meer dan drie minuten en blijft tweede in klassement

Chris Froome heeft in de Ronde van Italië voor een enorme verrassing gezorgd door de leiding in het klassement over te nemen van Simon Yates. De Britse renner van Team Sky koos in de zware bergetappe van Venaria Reale naar Bardonecchia 80 kilometer voor het einde voor een solo-aanval en niemand wist hem te volgen.