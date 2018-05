Froome slaat aanval Dumoulin in Giro af in laatste bergrit

Chris Froome heeft de laatste aanvallen van Tom Dumoulin weerstaan. De Brit van Sky, sinds vrijdag leider in de Ronde van Italië, kwam ruim zes minuten na ritwinnaar Mikel Nieve binnen in bergdorp Cervinia maar boekte nog enkele seconden winst op Dumoulin. Het klassement van de Giro blijft zondag op de slotdag met een vlakke rit in en rond Rome normaal gesproken intact.

Chris Froome. Foto AFP

Dumoulin probeerde in de slotklim enkele keren Froome van zich af te schudden, maar de rozetruidrager bleef in zijn buurt. Achter ritwinnaar Nieve reed Robert Gesink naar een knappe tweede plaats. De renner van LottoNL-Jumbo was in achtervolging op de Spanjaard zelfs nog lek gereden.

De Fransman Thibaut Pinot moest de klimmers laten gaan en verloor zijn derde plaats in het klassement. Die is nu voor de Colombiaan Miguel Angel Lopez.

Vier Nederlanders

Onder de 26 renners die al vroeg de aanval kozen waren vier Nederlanders: naast Gesink ook Maurits Lammertink, Koen Bouwman en Bert-Jan Lindeman. Op weg naar de top van de eerste col, de Tsecore, dunde de groep al snel uit. Bovenop waren er nog negen koplopers, onder wie Gesink en zijn ploeggenoot Bouwman.

Gesink kon echter op de tweede beklimming van de dag na een versnelling van Nieve ook niet meer volgen. De Spanjaard van Mitchelton-Scott was de beste klimmer van de groep en kwam alleen boven op de Col de Saint Pantaléon. Gesink volgde inmiddels in een eerste achtervolgende groep op ruim 2 minuten. Hij reed lek, maar haalde vervolgens al zijn mede-achtervolgers nog in. Alleen Nieve bleef buiten bereik, het verschil was meer dan twee minuten.

Iets verder achterop voerden Froome en Dumoulin nog een strijd om het roze, in het voordeel van de Brit beslist. De renner, die volgens velen de Giro eigenlijk niet had moeten rijden - er hangt een straf wegens overtreding van de dopingregels boven zijn hoofd - gaat na de Tour en de Vuelta zijn derde grote ronde op rij winnen. Al blijft de vraag of zijn zege in Spanje, waar hij een betwiste positieve test aflegde, blijft staan.