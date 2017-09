Froome nestelt zich met dubbele rondewinst in eregalerij

Froome lukte het dit jaar dus wel. In Frankrijk uitgejoeld, in Spanje minder gehaat. 'Maar wel te hopen dat zijn honger nu gestild is en hij met zijn Sky-trein de Ronde van Spanje voorlopig weer links laat liggen', zei een journalist op Twitter.



De kritiek mag inmiddels bekend zijn: het rijke Sky is te sterk. Ze maken de koers voorspelbaar. De knechten van Froome zouden in andere ploegen kopmannen zijn. Zie alleen al Wout Poels, die in zijn rol als hulpje nog zesde wordt.



Toch was de Skykopman minder dominant dan in de Tour de afgelopen jaren. Het ging echt niet vanzelf de afgelopen drie weken, zei Froome na de etappe zaterdag. 'Ik moet zeggen dat dit waarschijnlijk de zwaarste grote ronde is die ik ooit heb gereden. Elke dag gebeurde iets anders. Ik had goede dagen, maar dan lag ik plots op de grond, bloedend, en dacht ik dat mijn wedstrijd voorbij was. Het was een meedogenloze rollercoaster.'