Froome nam te veel van zijn astmamedicijn - wat betekent dit voor de Sky-renner?

Wat zijn de symptomen van inspanningsastma?

Volgens De Boer is het een signaal van het lichaam dat er een grens is bereikt. 'Maar goed, als je in de rode trui rijdt in de Ronde van Spanje, dan wil je dat signaal natuurlijk negeren. Met salbutamol, maar bijvoorbeeld ook met een ander bekend middel clenbutarol, kun je die signalen onderdrukken.'



Bij de positieve test van Froome, na rit 18 in de Vuelta, werd twee keer de toegestane waarde van salbutamol in zijn urine gevonden: 2000 nanogram per milliliter in zijn urine, daar waar 1000 nanogram de limiet is. Froome werd getest na een rit waarin hij 21 seconden uitliep op zijn concurrent Nibali. Een dag eerder had hij te maken gehad met een zware inzinking.