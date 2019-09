Frivool voetbal van Ajax op Het Kasteel, waar Sparta met 4-1 wordt geklopt

Ajax-coach Erik ten Hag dirigeert zijn ploeg op Het Kasteel. Beeld VI Images

Johan Cruijff Schaal gewonnen. Geplaatst voor de Champions League. Op Vitesse-uit (gelijk) na alle competitieduels gewonnen. Blok 1 afgesloten met een dikke voldoende.

‘Het fundament is gelegd’, stelde Erik ten Hag zondag, als beoordelaar van blok 1. Grote trainers delen het seizoen op in blokken. Blok 1 is dus voorbij, na de zege bij Sparta: 1-4. Spelers vertrekken naar de nationale elftallen voor twee duels. Ten Hag is tevreden, in het moeilijke seizoen na het kroonjaar, na een zomer van vertrekkers en nieuwelingen, met nieuwe, hoge verwachtingen.

Ten Hag is de sobere verpakker van frivoliteit in de blokken van het seizoen. En wie modern voetbal wil zien, kan gerust naar Ajax kijken. Voetbal in verschillende tempo’s, met voortdurende wisselingen van positie, gelardeerd met individuele kwaliteit. Als het loopt, is het bijna niet bij te houden. Het heeft soms zelfs iets ergerlijks, juist omdat het dan zo eenvoudig gaat. Dan is het net of er geen tegenstander meedoet.

‘Dit zijn de krachtsverhoudingen’, concludeerde trainer Henk Fraser, die vrijuit liet spelen omdat Sparta al acht punten had verzameld. Ten Hag: ‘Het fundament is gelegd, de potentie is aanwezig. Maar er zit nog veel rek in en lucht naar boven.’ Dat van die veelzijdigheid was vorig seizoen ook zo, maar de multifunctionele kwaliteiten zijn nog eens aangevuld, onder meer door de komst van Edson Álvarez, Lisandro Martínez en Quincy Promes; mannen die veel kunnen op verschillende posities. Ten Hag: ‘We hebben multifunctionele spelers nodig, maar ook een aantal specialisten. Daarin hoort balans te zitten.’

‘Ik speel waar de trainer me nodig heeft’, zei Hakim Ziyech deze week, toen het ging over het vervangen van Donny van de Beek als aanvallende middenvelder. Ziyech is een multifunctionele specialist. Het lijkt een adagium voor bijna alle Ajacieden. Ze lopen overal. De tegenstander wordt er af en toe gek van. Ajax zoog langzaam al het leven uit Sparta, dat zo bruisend en vol plannen begon, al was daar gelukkig ook die heerlijke oprisping van blijdschap in het stadion toen Sparta alsnog scoorde, toen het duel allang was beslist: 1-4. Dat is al een trofee tegenwoordig: een doelpunt maken tegen Ajax.

Lisandro Martínez sluit de ogen voor een bal van Bryan Smeets. Beeld ANP

Álvarez en Martínez zijn net zo makkelijk middenvelder als verdediger. Promes kan aanvallen op alle posities. En rechtsachter Sergino Dest, de verrassing uit de eigen jeugd dit seizoen, verschijnt soms zomaar in de spits. Was Ajax een circus, dan was de rolverdeling diffuus: de clown klimt net zo makkelijk in de trapeze, de leeuwentemmer beheerst ook de goede grappen. Alleen de houding is een beetje lankmoedig soms. Daarop is de serieuze Ten Hag scherp. Als het circus de dorpen aandoet, om in metaforen te blijven, wil de motivatie nog weleens wat minder zijn dan wanneer de grote zalen in de wereldsteden op de rol staan.

Sparta was moedig en voetbalde best aardig. Goed, dat kunstgras is vreselijk, maar Sparta terug in de eredivisie is al een feest, alleen al door de historie die voortleeft in het stadion. ‘Dat de hemelpoort verdacht veel weg heeft van het Kasteel’, luidt de tekst van Jules Deelder op de Kasteeltribune. Sparta valt zondag aan en is agressief. Sparta komt één keer bijna op voorsprong, als verdediger Jurgen Mattheij een hoekschop inkopt en Ziyech de bal van de lijn houdt.

Nog geen minuut later raakt Ajax Sparta in het hart. Martínez ontregelt de defensie met een heerlijke pass, Promes scoort. De Argentijn Martinez was steeds centrale verdediger, maar de chaotische uitwedstrijd tegen Apoel Nicosia noopte Ten Hag tot ingrijpen. Niet dat Martínez het slecht deed achterin, maar Blind is terug naar achteren geschoven voor de rust, in combinatie met de rechtsbenige Veltman.

De linksbenige Martínez is nu controleur op het middenveld, met de Mexicaan Edson Martinez. Hij speelde al een stuk beter als middenvelder dan woensdag tegen Apoel, al vond Ten Hag hem toen ook best in orde. De trainer laat zich niet afleiden door de ‘pseudokenners’, zo verwees hij naar commentaren op het spel van Martínez.

Ook VVV kwam twee weken geleden op achterstand vlak na een grote kans. Dat is een les voor de kleinere clubs: die ene kans tegen Ajax bij 0-0, die moet een doelpunt opleveren. Anders kan het snel gaan. Na de 0-1 was daar weer zo’n flits, nu met Tadic als assistent voor Ziyech. Bij rust was het eigenlijk gespeeld. Daarna maakte Tadic uit een strafschop 0-3 en Ziyech met een fraaie volley 0-4. Dat Sparta daarna nog scoorde, met een mooie rol voor de Amsterdam welbekende Bryan Smeets, was mooi. In dat gejuich zitten de krachtsverhoudingen verpakt.