Frisse start in Premier League voor Chelsea en Liverpool met vermakelijke 1-1

Virgil van Dijk, met aanvoerdersband, schreeuwt de longen uit zijn lijf. Beeld REUTERS

Voor de oude rivalen was dit openingsduel een kans om te laten zien dat ze zich hebben hersteld van een teleurstellend seizoen. Liverpool wist zich voor het eerst in jaren niet te kwalificeren voor de Champions League, terwijl Chelsea dichter bij de degradatiestreep eindigde dan bij Europees voetbal. Beide teams hebben oudere en overbodig geachte spelers verkocht, geholpen door de koopzucht van Saoedische clubs. Zo vertrok Liverpool-aanvoerder Jordan Henderson naar Al-Ettifaq, de aanvoerdersband latend aan Van Dijk.

Onder Van Dijks leiding begonnen de gasten overtuigend aan de wedstrijd op Stamford Bridge. Vooral van Mo Salah ging voortdurend dreiging uit. De Egyptenaar stelde Luis Diaz in staat om na achttien minuten de 0-1 te scoren. Tien minuten later scoorde de Farao zelf, maar de videoscheidsrechter besliste dat de nagel van zijn grote teen buitenspel had gestaan. Dit was het keerpunt in de topper. Vanaf de zijlijn zag de geestdriftige Maurizio Pochettino, de nieuwe manager, dat zijn Chelsea, spelend zonder shirtreclame. zich in de wedstrijd vocht.

Over de auteur

Patrick van IJzendoorn is correspondent Groot-Brittannië en Ierland voor de Volkskrant. Hij woont sinds 2003 in Londen en schreef meerdere boeken, waaronder over de Brexit.

Dat leidde acht minuten voor rust tot de gelijkmaker toen de van Monaco overgekomen Axel Disasi de bal van dichtbij kon binnenschieten, na een onoplettendheid van Trent Alexander-Arnold. Voor de Franse international was het een goedmakertje, want hij was eerder medeschuldig aan de openingsgoal van Liverpool. De thuisfans juichten nog toen Chelsea’s Ben Chilwell de 2-1 scoorde, maar wederom had de VAR buitenspel ontdekt. Hoewel er maar weinig Engelsen op het veld stonden, was dit Engels voetbal op zijn best: snel en gepassioneerd.

Heerlijk duel

In de tweede helft bleef het een heerlijk duel, waarbij Chelsea het betere van het spel had. Invaller Ian Maatsen, die tijdens de voorbereiding meerdere doelpunten had gescoord, maakte een levendige indruk. In de slotminuten echter leek de 21-jarige uit Vlaardingen een strafschop te veroorzaken, toen uit een voorzet van Dominik Szoboszlai de bal zijn uitgestrekte arm raakte. Maar Maatsen had zijn hand terecht opgestoken om voor buitenspel van de Hongaar te appeleren. Bij Liverpool speelde Cody Gakpo een tegenvallende wedstrijd.

Deze topper maakte duidelijk dat de twee ploegen, die allebei azen op Brighton-spelmaker Moisés Caicedo, deel uit zullen maken van de clubs die hopen de hegemonie van City te doorbreken. De ploeg van coach Pep Guardiola veroverde vier van de vijf laatste landstitels. De titelverdediger was vrijdagavond overtuigend van start gegaan met een 3-0-zege bij streekgenoot Burnley. Binnen een half uur had Erling Haaland er alweer twee inliggen, wat niet kon voorkomen dat hij voor het oog van de camera, tijdens het verlaten van het veld de volle laag kreeg van Guardiola.

De Catalaanse manager had tactische kritiek op de Noor, maar het maakte vooral duidelijk hoe gedreven en veeleisend Guardiola is, ook na het winnen van bijna alle prijzen. Een dag later won Arsenal, de enige ploeg die City afgelopen seizoen kon bijbenen, met 2-1 van Nottingham Forest. Na een Zidane-achtige actie van Gabriel Martinelli had Eddie Nketiah de score geopend. Kort daarop draaide Bukayo Saka de bal vanaf de rand van de zestien in de uiterste hoek. Oud-Ajacied Jurriën Timber moest uitvallen, nadat hij zich lelijk had verstapt.

De koploper van de Premier League na de eerste ronde is Newcastle United. Op het vertrouwde St. James’s Park lieten The Geordies weinig heel van Aston Villa: 5-1. Met dank aan geld uit Saoedi-Arabië is Newcastle nu in staat om voor het eerst sinds 1927 landskampioen te worden. Volgende week wacht een bezoek aan Manchester City. Een andere kampioenskandidaat is Erik ten Hags Manchester United. Dat begint maandagavond het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers.