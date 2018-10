Fries korfbaldorp Gorredijk in de ban van EK

Jeugdige Friese aanhangers van Polen. Foto Raymond Rutting / de Volkskrant

De internationale invasie in de kantine van Sport- en Ontspanningscentrum Kortezwaag is zaterdagmiddag een gewaarwording. Pression? Hier werd nog nooit pils in het Frans besteld. Als een patatje op de counter wacht op een eigenaar, roept de bardame het bestelnummer vertwijfeld in het Engels om: ‘two-ninety?’

Gorredijk als speelplaats tijdens een Europees Kampioenschap? In het korfbal kan het. Iets meer dan zevenduizend inwoners telt het Friese dorp. ‘Dit is een hoogtepunt in de clubgeschiedenis’, zegt de stralende voorzitter Gouke de Vries van de plaatselijke korfbalvereniging LDODK.

Een korfbalenclave is het dorp van oudsher, zoals er meer in Friesland zijn. Korfbal leerde je op de basisschool. De ontbolstering tot topsport begon toen ODK uit Gorredijk in 1997 fuseerde met LDO uit het nabijgelegen Terwispel. ‘Er zit maar een weiland tussen. Zij hadden de senioren, wij de jeugd’, zegt jeugdtrainer en kadercommissielid Dick Wever.

Aanvankelijk zakte LDODK – Leer Door Oefening De Korfbalsport – weg, maar een ‘superlichting’ eigen kweek promoveerde vier keer. Inmiddels komt de club alweer zes jaar uit op het hoogste niveau, de Korfbal League. Komend seizoen lonkt misschien wel de landstitel.

Het team van Slowakije wamt zich in Gorredijk op voor het EK-duel tegen Frankrijk. Foto Raymond Rutting / de Volkskrant

Heksenketel

Meer dan vierhonderd leden en 21 jeugdteams heeft de club. Krachttraining, voeding, een businessclub, een korfbalacademie, een begroting van twee ton: het gaat hobby te boven. Elke zaterdagavond zijn er veertig tot vijftig vrijwilligers in de weer. Supportersvereniging Groen Kabaal maakt dan een heksenketel van de sporthal aan de rand van het dorp. Daarmee vergeleken is de EK-ouverture kalmpjes, al zit de tribune vol. De Vries: ‘De nationale competitie, dat is het wereldniveau.’

De andere EK-wedstrijden worden gespeeld in Drachten, Leeuwarden en Heerenveen. Daar zal het oranje achttal volgende week zondag Europees kampioen worden – opnieuw (Nederland won alle voorgaande edities). De regerend wereldkampioen staat in Europa nog steeds op eenzame hoogte. Mondiaal neemt de concurrentie wel toe, zegt Jurian de Vos van het Koninklijke Nederlandse Korfbal Verbond. Met name vanuit Taiwan en China.

Tijdens de eerste wedstrijd van het toernooi, zaterdag, duurt het even voordat Nederland op stoom is. Maar het heeft geen kind aan Catalonië, in 2016 nog bronzen medaillewinnaar: 31-13. Zondag krijgt Engeland klop met 31-10.

De vrijwilligers houden de statistieken bij tijdens de wedstrijden. Foto Raymond Rutting / de Volkskrant

Handtekeningenjagers

Voor sportieve uitdaging moet het team van bondscoach Wim Scholtmeijer zichzelf doelen stellen, zegt international Erwin Zwart. Scoren uit minimaal de helft van alle aanvallen, bijvoorbeeld. Na afloop van de wedstrijd tegen Catalonië verdringen kinderen zich rond de gangmaker. De jeugdige handtekeningenjagers kent hij bij hun voornamen, en zij kennen hem: voor de geboren Gorredijker en kind van de club is dit een dubbele thuiswedstrijd.

‘Als zesjarig jochie begon ik in deze hal met korfbal’, zegt de 27-jarige speler van LDODK. ‘Het is prachtig hier nu in een oranje shirt te spelen. Korfbal leeft hier. Zo’n evenement in een klein dorp, dat is toch uniek?’

Bij professionalisering hoorde ook dat LDODK de selectie ging versterken met spelers en speelsters van buiten. Twee jaar geleden kwam Marjolein Kroon over van KZ uit Koog aan de Zaan. ‘De Messi van het Nederlandse korfbal kwam vanuit het westen naar Friesland’, zegt voorzitter De Vries. ‘Die transfer was een schok in korfballand.’

De charismatische Kroon is een boegbeeld, zegt hij. Daarmee inspireert ze zowel sponsoren als de jeugd. ‘Ze kan nauwelijks normaal door de Albert Heijn.’ Lastig soms, ervaart de 27-jarige speelster. Maar ze voelt zich helemaal thuis in Gorredijk. ‘Dit is echt een korfbaldorp. Elke thuiswedstrijd zit de hal bomvol. Wie onderdeel is van de club, is onderdeel van de gemeenschap.’

Niet met een zak met geld verleidde de club haar, maar met een stage bij sponsor Maatwurk Ondersteuning (voor mensen met een beperking), zegt De Vries. En kijk: nu is ze ambassadeur van het G-korfbal.

Een meisje vraagt een handtekening als het Nederlands team aankomt bij de sporthal. Foto Raymond Rutting / de Volkskrant

Boerenkool met worst

In de rust van de wedstrijd Engeland – Polen drijft vanuit de catacomben de lucht van boerenkool met worst de zaal binnen. Bij de Polen staat Tamara Siemieniuk (24) in de basis. Op aanraden van de Nederlandse bondscoach van Polen, Roelof Koopmans uit Jubbega, kwam ze vijf weken geleden naar Gorredijk om bij LDODK te spelen. ‘Een droom’, glundert ze. ‘In Polen is er amper een competitie.’

Ze verblijft bij een oud-bestuurslid, kreeg een baantje in het magazijn bij de hoofdsponsor en traint de D-jeugd. ‘In Gorredijk is het korfbal, korfbal en nog eens korfbal. Ik heb ze in deze sporthal nooit iets anders zien doen.’

Speaker Gerben Bouma had het even lastig met de namen van de Slowaken, die het tijdens de openingswedstrijd opnemen tegen de Fransen. De 49-jarige oud-eerste elftalspeler is een clubicoon. Als 8-jarige jongen kwam hij via het schoolkorfbal bij ODK. Behalve omroeper is hij nu gastheer van de businessclub en jeugdtrainer van B2. Zijn dochters spelen in de A-jeugd. Rixt debuteerde vorig jaar in het eerste.

Niets dan lof voor de professionalisering van de club, vindt hij. ‘Maar de club is soms ook net een bedrijf. Korfbal is een familiesport. Ik probeer het clubgevoel erin te houden.’ Van de twintig selectiespelers komen er nog acht uit Gorredijk. ‘Het evenwicht tussen eigen kweek en spelers van buiten moet wel bewaakt worden.’

Bij de kaartjescontrole, aan de wedstrijdtafel, dweilend onder de korf: de vrijwilligers zijn overal. Toch is aanwas bij de jeugd geen vanzelfsprekendheid. Met name voor jongens lonkt het voetbal. Erwin Zwart gaat scholen langs om te enthousiasmeren. Dat hij en Kroon in eigen hal in het oranje spelen is essentieel, zegt jeugdleider Dick Wever. ‘Het stempel van een mietjessport zit er nog wel op. Het moet cool zijn om te vertellen dat je korfbalt.’