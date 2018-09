Frick geeft te vroeg op tijdens schaakolympiade

Alle topspelers zijn aanwezig in de Georgische badplaats Batoemi, waar maandag de 43ste Olympiade is begonnen. Alle topspelers, behalve de wereldkampioen.

De Noor Magnus Carlsen neemt de voorbereiding op de WK-match tegen Fabiano Caruana zo serieus dat hij het toernooi aan zich voorbij laat gaan. Het team uit zijn land in Batoemi heeft begrip voor de beslissing en treurt in stilte. Zonder Carlsen zal de twee jaar geleden behaalde vijfde plaats een zoete herinnering blijven.

De belangstelling voor de enige landenwedstrijd die telt, blijft groeien. In 1927 schreven voor de eerste Olympiade in Londen 18 landen in. In 1986 werd in Dubai de grens van 100 deelnemende landen overschreden en Batoemi vestigt een nieuw record met 184 mannen- en 149 vrouwenteams uit 182 landen. Georgië mag als organisator in beide toernooien met drie teams meedoen.

De Nederlandse afvaardiging is de sterkst mogelijke met Giri, L’Ami, Van Wely, Van Foreest en Tiviakov. Na een voortvarende start met 4-0-zeges op Libanon en Schotland volgde een kansloze 3-1-nederlaag tegen de Verenigde Staten. Van Foreest sloeg in een gelijke stand de hand aan zichzelf tegen Shankland en L’Ami kwam er niet aan te pas tegen Wesley So.

Een oude, de laatste tijd in onbruik geraakte traditie is in Batoemi in ere hersteld. Na elke ronde wordt een schoonheidprijs uitgereikt voor de mooiste partij. Ik weet niet of de jury de moeite neemt dagelijks 350 partijen door te ploegen op zoek naar iets moois, maar op de eerste winnaars valt weinig aan te merken.

Kritiek is wel op zijn plaats voor de verliezer van de bekroonde partij uit de openingsronde. Renato Frick, een speler uit Liechtenstein, had zijn Georgische tegenstander de kans moeten geven de slotcombinatie te voltooien. In plaats daarvan gaf hij veel te vroeg op.