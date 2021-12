Frenkie in cijfers: waarom de Spaanse kritieken te hard zijn

Frenkie de Jong in actie tegen Elche. Beeld Reuters

Het heeft wat vreemds, een worstelende Frenkie de Jong. In jaar drie in Camp Nou is de stemming rondom De Jong behoorlijk omgeslagen. Na de uitschakeling van Barcelona in de Champions League stelde de Spaanse krant Sport dat ‘Frenkie een irrelevante middenvelder is geworden’, een speler die onder de nieuwe trainer Xavi ‘zijn basisplaats niet verdient’. Concurrent AS toepte zelfs over: ‘Een aankoop van 86 miljoen speelt alsof het hem niets kan schelen. Het is een mislukking.’

En niet alleen de pers is hard voor De Jong. Toen de middenvelder dit weekend een kwartier voor tijd werd gewisseld bij een 2-2 tussenstand tegen laagvlieger Elche, was het hoorbare fluitconcert van het thuispubliek gericht op hem, en niet op de wissel. De late 3-2 voor Barcelona, zónder sterspeler De Jong op het veld, had daardoor iets pijnlijks.

Maar in hoeverre strookt de publieke opinie rondom de middenvelder met de meetbare feiten? Buiten Spanje is er immers nog wel waardering voor De Jong, die deze week een van de 23 genomineerden bleek voor het Fifa Wereldelftal van het Jaar. Een blik op de cijfers leert al snel dat de situatie van De Jong bij Barcelona genuanceerder ligt dan de harde woorden in de Spaanse pers.

Specialist

Met de bal aan de voet van A naar B gaan is nog altijd de grote specialiteit van De Jong. Daarover zijn de cijfers meer dan duidelijk.

Statistiekenbureau Opta Sports bestudeerde de cijfers in elk van de vijf topcompetities (Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga en Ligue 1). Daarbij keek het naar wat met een duur jargonwoord ‘progressive carries’ heet: acties met de bal aan de voet die minstens vijf meter richting het vijandelijk doel afleggen.

Wat blijkt? Sinds zijn komst naar Barcelona (in 2019) is er geen speler in de topcompetities verantwoordelijk voor meer van zulke voorwaartse acties aan de bal dan De Jong. Sterker, zijn gemiddelde van 12,6 voorwaartse dribbelacties aan de bal per 90 minuten is extra indrukwekkend aangezien slechts zes spelers een gemiddelde van boven de tien scoorden in die periode. Als dribbelende spelmaker is De Jong buitencategorie, ook bij het kwakkelende Barcelona.

Frenkie de Jong beoordelen op het aantal goals of assists is wellicht verleidelijk, maar onjuist gezien zijn positie. De Jong speelt gemiddeld 50 tot 70 meter van het vijandelijk doel af. Dat hij zelden bij een doelpunt betrokken is – 6 goals en 8 assists in 79 competitieduels bij Barcelona – zegt meer over zijn positie op het veld dan over de invulling daarvan.

En als je wat uitzoomt, is te zien dat De Jong ook als passer vaak een grote rol speelt in de aanloop naar doelgevaar. Opta’s statistische ‘passketen’, die laat zien hoe vaak een speler betrokken is bij een aanval die eindigde in een doelpunt of gevaarlijke scoringskans, plaatst Frenkie de Jong als twaalfde middenvelder in Europa sinds zijn komst naar Barcelona.

Hoewel De Jong in dit spelaspect een achterstand heeft op dominante passers als Kevin De Bruyne (Manchester City) en Thomas Müller (Bayern München), laat hij wel gewoon passing-specialisten als Luka Modric en Toni Kroos (beiden Real Madrid) achter zich op deze statistische ranglijst. Hierbij valt zijn secure passing op: qua aangekomen passes behoort De Jong tot de zorgvuldigste drie procent spelers in de Europese topcompetities. Zijn kwaliteit als passer is dus vooral de betrouwbaarheid, niet de splijtende ballen die de samenvatting op tv halen.

Zwakke plek

De kritiek op De Jongs rendement lijkt dus vooral een kwestie van definiëren. Goals en assists verzorgt hij inderdaad zelden. En voor 86 miljoen euro verwachten fans die logischerwijs wel. Maar diepgravender cijfers laten zien dat hij wel degelijk tot de effectievere middenvelders in de top behoort op aanvallend vlak, zij het wat onopvallender.

Het vreemde is dat er een spelaspect is waar hij níét tot de betere spelers op zijn positie behoort, maar dat hij daar zelden kritiek op krijgt. Verdedigend kan het namelijk stukken beter. Volgens de cijfers van online voetbaldatabank FBREF komt liefst 94 procent van alle midmids in de Europese topcompetities tot meer geslaagde ingrepen via een tackle dan De Jong. Qua drukzetten is de score nog minder: liefst 98 procent van de middenvelders in Europa zet vaker geslaagd druk op de bal dan de Nederlander.

Opta berekende dat De Jong sinds zijn komst naar Barcelona 58 keer een gevaarlijke aanval initieerde met een balverovering. Rodri, de controlerende middenvelder van topclub Manchester City, deed dat in diezelfde periode twee keer zo vaak (116 keer). Als De Jong zich moet verbeteren, is het dus vooral in het verdedigen.