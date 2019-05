Frenkie de Jong: ‘We hikten toch een beetje tegen deze finale aan’

Frenkie de Jong in de wedstrijd tegen zijn voormalige club Willem II. Beeld BSR Agency

Gevoelsmatig leek de bekerfinale tegen Willem II een tussendoortje, op weg naar eeuwige roem in de Champions League en de felbegeerde landstitel. De Jong wist wel beter. ‘We hikten toch een beetje tegen deze finale aan. Je kon de kritiek al voorspellen. Ajax speelt leuk voetbal, maar wint niks. Het is lekker dat we tenminste één prijs binnen hebben. En het is een mooie steun in de rug.’

Altijd zie je bij Frenkie de Jong die stralende lach, hij regeerde zondag in de Kuip op het middenveld en verbeeldt het jeugdig elan bij Ajax. Winnen van de club waar hij opgroeide en straks misschien de droomfinale in de Champions League spelen tegen zijn nieuwe club Barcelona? Het is meer dan een jongensboek, het kan zomaar de realiteit zijn als Ajax ook de return tegen Tottenham Hotspur overleeft. ‘Het zou heel speciaal zijn.’

De jeugd glorieert bij Ajax, omdat het hart van de ploeg wordt gevormd door routiniers die ook in de bekerfinale hun meerwaarde toonden. De 35-jarige Klaas-Jan Huntelaar staat na zijn derde bekertriomf met Ajax in een bijzonder rijtje met de grootheden Cruijff en Keizer.

Hij scoorde zowel in 2006, 2007 als in 2019, al deed Cruijff dat in vijf bekerfinales. Het voelt als een eerbetoon aan de veteraan die voetbalt met de passie en de spelvreugde van een junior. De 2-0 was een champagnegoal, met Ziyech als briljante aangever en Huntelaar als het roofdier dat zijn instinct volgt.

Die treffer vatte het seizoen van Ajax treffend samen. ‘Alles zat erin’, zei Daley Blind. ‘Snel spelen, goed combinatievoetbal, mooie goals maken. We zijn geen ploeg die achteruit loopt, na de dubbele wissel bij Willem in de tweede helft konden we gemakkelijker door de linies spelen. De 4-0 was een mooi voorbeeld, een actie vanaf de linkerflank en de ruimte vinden op rechts.’

Frenkie de Jong (links) en Donny van de Beek met de KNVB-beker. Beeld Guus Dubbelman

Teamgeest

Bij de 3-0 benadrukte Donny van de Beek de kracht van de teamgeest. Hij had voor eigen eer kunnen gaan, maar zag dat Huntelaar er beter voor stond. ‘Klaas neemt het team op sleeptouw’, aldus Blind. ‘Met zijn wilskracht en mooie doelpunten maakt hij het verschil.

‘Alle puzzelstukjes vallen in elkaar. Hakim Ziyech had het mooi verwoord. Buiten het veld vormen we een hechte groep, op het veld gaan we voor elkaar door het vuur. Dat moeten we de komende wedstrijden blijven doen.’

Huntelaar klaagt niet wanneer hij op de reservebank zit. Hij schittert net zo graag als cheerleader, zoals na de 4-1-zege bij Real Madrid in achtste finales van de Champions League. Hij incasseerde na zijn beslissende treffer tegen FC Groningen zelfs een rode kaart, omdat zijn killersmentaliteit nooit verborgen blijft. Nog nooit werd Huntelaar landskampioen. ‘Dat moet dit jaar gebeuren, maar eerst de Champions League.’

Coach Erik ten Hag met de KNVB-beker. Beeld Guus Dubbelman

De dit seizoen bij Ajax teruggekeerde Blind had ook een missie bij de apotheose van het bekertoernooi. ‘Deze prijs had ik nog niet. Ik had twee bekerfinales verloren, dat wilde ik niet nog een keer meemaken.’ Juist Blind brak het duel open met een kopbal.

Na de voorzet van Dusan Tadic moest Blind eigenlijk rond het strafschopgebied blijven staan. ‘Maar ik zag een gaatje. Doorkoppen was geen optie, ik probeerde nog een beetje te draaien. Ik gaf de bal gelukkig net voldoende kracht mee. Eerst dacht ik dat de keeper hem zou pakken, heerlijk om de bal in het doel te zien rollen. We trainen veel op spelhervattingen, het is een wapen geworden.’

Geschiedenis

In de catacomben van de Kuip was de finale tegen Willem II al snel geschiedenis. Een grootse eindstrijd in Europa ligt binnen handbereik. Blind: ‘Ik kan moeilijk ontkennen dat de wedstrijd van woensdag in mijn achterhoofd zit. Onbewust ben je er toch mee bezig. Maar voor deze bekerfinale hebben we een heel seizoen gespeeld en dan wil je hem ook winnen.’

Blind zou het bijzondere seizoen van zijn vader Danny met Ajax in 1995 zelfs kunnen overtreffen. Ook nu overwint de nuchterheid bij de 29-jarige international. ‘Laten we niet op de zaken vooruit lopen en kijken of we woensdag tegen Tottenham Hotspur weer iets bijzonders kunnen neerzetten. En dan wacht alweer de strijd om de landstitel, het houdt niet op.’

Een biertje zat er dus zelfs zondagavond na terugkeer in Amsterdam niet in. Blind, glimlachend. ‘Ja, een 0 punt 0 zonder alcohol helaas.’