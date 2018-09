Frenkie de Jong, symbool voor nieuwe tijden: vooruit, fris en onbevangen

Frenkie de Jong tijdens Ajax - FC Groningen. Foto ANP

Dat ze hem op Twitter afbeelden met de aanvoerdersband van Barcelona, het zal wel. Dat de chef-voetbal van de serieuze krant The Independent hem in een stuk vol kwinkslagen omschrijft als de beste uitvinding sinds gesneden brood; haha. Het nieuwe leven van Ajacied Frenkie de Jong zit vol met grappige momenten.

In het Amerikaanse sportblog The Ringer is hij in een fors artikel afgebeeld op één illustratie met icoon Franz Beckenbauer, als exponent van de toekomst van het voetbal. ‘Heel erg overdreven’, zegt hij op een zaterdag in Amsterdam. ‘Ik ben net begonnen bij Ajax, andere voetballers hebben heel grote carrières gehad. Daaraan kan ik lang niet tippen. Maar ik kan het ook niet tegenhouden. Van mij mogen ze schrijven.’

Net iets brutaler

Frenkie de Jong (21) voetbalt zoals het een jongen betaamt die Frenkie heet. Net iets brutaler dan het gewone Frank. Iets vlotter ook. Hoe goed hij ook kan worden, hij is ook zo snel gegroeid in populariteit omdat hij rigoureus breekt met de Nederlandse gewoonte van voetbal in de breedte en achteruit. Hij is symbool voor nieuwe tijden: vooruit. Fris. Onbevangen.

Ajax heeft net met onmetelijke overmacht FC Groningen verslagen, al blijft het verschil beperkt tot 3-0. Frenkie de Jong meldt zich met de lach die bijna voortdurend zijn trekken bepaalt, of hij nu dribbelt of met een stropdas tot de pers praat. Rustig, weloverwogen en vrolijk beantwoordt hij vragen, een paar dagen voordat de etalage van het voetbal opengaat, als de Champions League begint met het duel tegen AEK Athene.

Het gaat over spelmakers. Tadic, Ziyech, Schöne en hijzelf, in het elftal van Ajax kun je zo vier spelmakers opnoemen. De ene ploeg heeft er niet eentje, bij Ajax lopen ze elkaar bijna voor de voeten. Geen probleem, in de visie van Frenkie de Jong: ‘Ik denk: hoe meer goede voetballers, des te beter. Het loopt aardig. Het is ook een soort cliché dat voetballers altijd in balans moeten lopen, met een loper, een voetballer en een breker op het middenveld. En het is ook niet zo dat je niet kunt omschakelen of niet kunt verdedigen als je goed kunt voetballen. Het valt bij een goede voetballer vaak minder op als hij ook nog eens ballen afpakt.’

‘Niet sprankelend’

Hij houdt van spektakelvoetbal. ‘Het was niet sprankelend’, zegt hij over de wedstrijd waarvoor het publiek nochtans een gul applaus overhad, omdat er best veel moois te zien was. ‘Er zaten niet veel supermooie momenten in voor het publiek. Ach, we hadden wel aardige combinaties. Het is leuker als er wat meer goals vallen, meer momenten lat of paal.’

Middenvelder Frenkie de Jong was al voor het seizoen in verband gebracht met allerlei topclubs. Hij bleef bij Ajax, plaatste zich voor de Champions League en maakte zijn debuut in Oranje, tegen Peru, om tegen Frankrijk voor het eerst in de basisploeg te staan. Frankrijk stelde zich gaandeweg op hem in en dat zal vaker gebeuren, om zijn dribbels in de diepte in te voorkomen. ‘Een geweldig groot talent’, zo noemde bondscoach Koeman hem na de interland.

Tegenstanders zullen hem leren bespelen. FC Groningen had zich volledig ingesteld op Ajax, met vijf verdedigers en drie redelijk defensief denkende middenvelders. ‘Ik moet zorgen dat ik dan in een hoger tempo vrijloop, of ik moet mijn man meetrekken zodat iemand anders vrijkomt. Ik moet er voordeel uit halen, voor mezelf of voor het team.’

Het was hoe dan ook een mooie week, na de interlands. ‘Dan kom je terug bij Ajax. Het is altijd leuk bij Ajax. We hebben een goed team.’ Tussendoor las hij weleens iets, van die internationale loftuitingen. ‘Je ontkomt er niet helemaal aan. Ik zit die berichten niet allemaal te lezen, maar ik zie weleens iets voorbijkomen.’ De beste uitvinding sinds gesneden brood? ‘Haha, dat had ik niet gezien. Het is wel grappig, maar zo overdreven allemaal. Over twee weken kan het weer helemaal tegenvallen, maar voor nu is het leuk. Anderen moeten beoordelen of ik goed met de lof omga. Volgens mij wel.’

Hij valt niet eens zo op, tegen Groningen. Een volley scheert het doel. Bijna achteloos tikt hij met buitenkant rechts een voorzet in. Doelman Padt redt. ‘Ik zat nog te denken: met links had ik de bal misschien iets meer vaart kunnen meegeven. Ik scoor veel te weinig. Het is niet helemaal mijn taak en mijn spel, maar het slaat ook nergens op als ik niet scoor. Ik moet mijn schot trainen, zodat ik vaker in scoringspositie kom.’

Klaar voor AEK

Als Frenkie de Jong meedoet, gebeurt al altijd wat. Eén toeschouwer kort bij de perstribune is overal bovenuit te horen als De Jong in de 37ste minuut de bal in één keer doorspeelt . ‘Frenkieeeeee, mooi man.’ De komende week is voetballen moeilijker dan tegen FC Groningen. Eerst AEK Athene, dan PSV. Eerst Champions League? ‘We hebben veel voorrondes gespeeld. Nu moeten we zorgen dat we er klaar voor zijn. Ik denk dat dat zo is.’