Frenkie de Jong naar Barcelona: Ajax vangt zeker 75, mogelijk 86 miljoen euro

Frenkie de Jong tijdens Ajax-FC Bayern begin december.

De 21-jarige middenvelder verkoos Barcelona boven Paris SG. De Telegraaf meldde vorige maand dat De Jong voor 75 miljoen zou vertrekken naar de Franse kampioen, onder meer nadat zaakwaarnemer Ali Dursun in een Amsterdams etablissement was gesignaleerd met een delegatie van PSG. Dursun voerde gesprekken met meerdere geïnteresseerde clubs.

De Telegraaf schreef woensdag over een ‘bizarre plotwending’ en een transfer naar Barcelona, de club met de Nederlandse tint door de jaren heen. Van Johan Cruijff tot Johan Neeskens, van Rinus Michels tot Louis van Gaal, van Patrick Kluivert tot Mark van Bommel, Phillip Cocu, de broers De Boer en Giovanni van Bronckhorst. Allen werkten voor Barcelona, als trainer of speler.

Volgens de Catalaanse krant Mundo Deportivo heeft Ali Dursun in een eerder stadium Paris SG en ook Manchester City op de hoogte gesteld van het besluit van de international van Oranje om naar Barcelona te vertrekken. De Jong, specialist in combinatievoetbal en het zoeken van diepte, moet het middenveldspel van Barcelona weer het cachet helpen geven van een klein decennium geleden, toen Iniesta, Xavi en Busquets in hun toptijd de velden beheersten met dominant voetbal, in de gouden combinatie met Lionel Messi. De laatste jaren is het spel van Barcelona enigszins verzand in ‘gewoon’ voetbal, dat vooral dankzij de inbreng van Messi nog steeds magische trekjes heeft.

Virgil van Dijk

Ajax zal inclusief bonussen mogelijk 86 miljoen euro ontvangen voor de 21-jarige De Jong, waarmee het nog even de vraag is of het ruim een jaar geleden gevestigde record voor een Nederlandse voetballer wordt verbeterd. In december 2017 verhuisde Virgil van Dijk voor bijna 85 miljoen van Southampton naar Liverpool. Zeker is dat het wel gaat om een ruime verdubbeling van de hoogste transfer uit de Nederlandse clubgeschiedenis. De Colombiaan Davinson Sanchez vertrok anderhalf jaar geleden voor ruim 40 miljoen van Ajax naar Tottenham Hotspur.

De Jong, wiens contract tot 2022 loopt, voltooit het seizoen sowieso bij Ajax, dat donderdag Heerenveen treft in de kwartfinale van de KNVB-beker en zondag in Rotterdam voetbalt tegen Feyenoord, in de Klassieker. In februari en maart speelt Ajax de achtste finale van de Champions League tegen de rivaal van Barcelona, Real Madrid.

Willem II en RKC

De transfer is ook goed nieuws voor Willem II en RKC. Frenkie de Jong, geboren en getogen in het plaatsje Arkel, maakte deel uit van de gezamenlijke opleiding van de Brabantse clubs, al speelde hij nooit in het klassieke shirt van RKC. Wel droeg hij het tenue van de gezamenlijke, inmiddels weer gesplitste opleiding met twee emblemen op het shirt. Bij Willem II beleefde hij slechts twee invalbeurten in het eerste elftal, toen hij inmiddels als Ajacied was uitgeleend aan zijn oude club. De toenmalige trainer Jurgen Streppel gaf anderen de voorkeur, omdat hij onderin de eredivisie meedeed en vond dat de lichtvoetige tiener De Jong op dat moment weinig had toe te voegen aan het spel.

De Brabanders bedongen wel een doorverkooppercentage van 15 procent, wat neerkomt op 12,75 miljoen euro, in het geval de transfersom 86 miljoen bedraagt. Ook over de onderlinge verdeling zijn weer afspraken gemaakt: Willem II toucheert in dat geval 60 procent van dat bedrag: 7,65 miljoen euro, waarmee Frenkie de Jong dan meteen de duurste ‘transfer’ in de clubgeschiedenis is. RKC krijgt dan 5,1 miljoen euro, aanmerkelijk meer dan de jaarbegroting van de club.