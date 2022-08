Frenkie de Jong, model en stuk vlees

Frenkie de Jong was nog niet vergeleken met een stuk vlees toen hij in de Amerikaanse staat Utah knielde voor zijn vriendin, Mikky Kiemeney. De foto van het huwelijksaanzoek stond begin juli op Instagram. I said yes, liet zij verrukt weten.

Om de hele achterban van het liefdeskoppel te bereiken, plaatste De Jong tegelijkertijd dezelfde foto op Instagram, met de tekst ‘she said yes’. Het nieuws werd snel opgepikt. In De Telegraaf dook het woord ‘huwelijksbootje’ op en werd hun woonplaats Barcelona omschreven als de ‘zonovergoten Spaanse stad’.

Op de felicitatielijst stonden de namen van talloze voetballers en BN’ers, onder meer Lieke Martens, Jochem Myjer, Luca Borsato, Monica Geuze, Anna Nooshin en iemand die door De Telegraaf ‘de verloofde van Guus Meeuwis’ werd genoemd. De Jong is meer dan een voetballer, en zijn vriendin meer dan een vriendin. Op Instagram heeft Kiemeney ruim anderhalf miljoen volgers. Dat zijn er negen miljoen minder dan haar vriend, maar genoeg om haar een influencer te kunnen noemen.

De vakantie van het stel uit Arkel - altijd even vermelden - kon door iedereen worden gevolgd. De roadtrip voerde vanuit Las Vegas naar diverse natuurparken in Californië, Arizona en Utah en uiteindelijk Mexico. Voor voetballers is dat een ongebruikelijke vakantiebestemming, de meesten gaan gewoon naar Ibiza of Dubai.

Het beeld van de alternatieveling die met zijn jeugdliefde met de rugzak op de bonnefooi door de Grand Canyon trekt is aantrekkelijk, maar klopt niet. De romantische foto van het huwelijksaanzoek was zorgvuldig geënsceneerd en gestileerd en er was in de woestijn een bekwame fotograaf ter plekke om het moment vast te leggen.

In plaats van een vakantiekloffie draagt De Jong een lange zwarte broek en een keurig wit overhemd met lange mouwen, en dat in de verzengende hitte van zomers Utah. Dit alles ten behoeve van het succesvolle merk Frenkie/Mikky (anno 2014). Toch een kleine tegenvaller. Niet alles is wat het lijkt.

Als voetballer beleeft hij intussen beroerde tijden. Hij verdient te veel. Om financiële ruimte te creëren, wil Barcelona van hem af, ondanks een eerder loonoffer van De Jong. Intussen trekt de club voor miljoenen de ene na de andere speler aan. Niemand die het nog begrijpt.

De Engelse presentator en voetbalinfluencer Gary Lineker zei deze week in The Sun dat Barcelona hem behandelt als een ‘piece of meat’. Nederlandse media namen het gretig over. Iedereen is fan van De Jong, om begrijpelijke redenen.

Arkel en zo, en die Cruijffiaanse looks, aanvalslust en lach. Dat hij in Spanje al drie jaar wisselvallig voor de dag komt, zelden op zijn favoriete positie mag spelen - die is voorbehouden aan de stokoude veteraan Sergio Busquets - en regelmatig reserve is, wordt over het hoofd gezien.

Frenkie de Jong is het slachtoffer van een piramidespel, schreef buitenlandspecialist Süleyman Öztürk in zijn column in Voetbal International waarin ook pittige woorden vielen als ‘maffiapraktijken’ en ‘chantagepraktijken’; terecht, maar ook het andere, hier te lande goeddeels genegeerde perspectief kwam aan bod.

Als Xavi zegt dat hij De Jong niet kwijt wil en goed genoeg acht voor het basiselftal, zou hij liegen. ‘Xavi vindt dat hij te veel balcontacten nodig heeft, dat hij te veel dribbelt en het spel nodeloos ingewikkeld maakt’. De Jong is overbodig verklaard. ‘Eerst door zijn trainer en daarna door de man die over de getallen gaat’.

De ongemakkelijke waarheid is dat hij niet alleen maar het slachtoffer is van het wanbeleid van Barcelona en de perversiteit van het voetbalkapitalisme. In de zonovergoten Spaanse stad is hij niet de Frenkie geworden waarop door iedereen zo vurig was gehoopt.