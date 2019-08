Frenkie de Jong is een nieuwe schakel in de machine die tikitaka op de matten van het internationale voetbal legt

Frenkie de Jong is geland in Camp Nou, zijn tweede huis in de komende voetbaljaren. Barcelona, zijn nieuwe club, is bijna een geloof.

Natuurlijk, de ovatie, het schrille, kippenvel opwekkende gejuich is voor de koning zelf, voor Lionel Messi. Maar Antoine Griezmann en Frenkie de Jong, de topaankopen van de voetballende multinational, zijn gedeeld tweede in de populariteitspoll tijdens de presentatie van de selectie van Barcelona in het barstensvolle Camp Nou. De Jong, in zijn eerste thuiswedstrijd, tegen Arsenal om de Joan Gamper Trofee (2-1), op een zwoele zomeravond. Een thuisduel is het in velerlei opzicht, want op de tribunes zitten duizenden Nederlanders in vakantiemodus.

Zijn sprekende lach is Frenkie de Jong vooruitgesneld naar Catalonië; de gulle, aanstekelijke blijheid op zijn open gezicht. De lach ook in zijn spel, dat zo eenvoudig lijkt, en dat in die eenvoud soms de genialiteit aantikt. Zondag in het oefenduel tegen Arsenal is hij middenhalf, controleur naast Rakitic en talent Puig. Hij wil altijd de bal, zoals ze dat gewend waren bij Ajax. Hij speelt lekker direct, hij wijst en zoekt diepte. Hij opent af en toe vaardig in een duel dat vooral voor de bühne wordt gespeeld. Hij wisselt van vleugel met zijn passes. Alles kan nog beter en sneller, maar hier is meer dan een glimp te zien van de beste De Jong.

F. de Jong, staat op honderden shirts in Camp Nou. Op het nieuwe shirt, het veelbesproken, geblokte shirt wel te verstaan in het ouderwetse paarsblauw. Rugnummer 21. Op het andere shirt, het gele tenue met de diagonale band dat is geïnspireerd op een trui uit de tijd van Johan Cruijff, ontbreekt F. de Jong op deze zondag, de zondag van de officiële seizoensopening in Camp Nou, om de traditionele Joan Gamper Trofee. ‘De blauwe letters met F. de Jong zijn op’, zegt de verkoopster van de clubwinkel. ‘Zoveel Hollanders hier.’

En dat zegt wat, dat iets op is in de Superbotiga van Barcelona. De clubwinkel is het epicentrum van het wereldmerk Barcelona. Onvoorstelbare drukte. Als mieren krioelen kooplustigen uit alle landen langs de rekken. Toeristen vooral. Elf kassa’s in vol bedrijf. Zelfs in de rij kun je het mandje nog verder vullen. Kaartspellen, sleutelhangers, snoepjes. Een miniministadion. Prachtig is de katoenen versie van het nieuwe uitshirt, te koop in een speciale doos met de afbeelding van Johan Cruijff, met op het deksel zijn schitterende verbastering van de term kippenvel, een van zijn vroegere taalkundige vondsten. Gallina de piel. Vel van de kip. Vellenkip.

Religie

Barcelona is bijna een religie, met zijn aanvallende speelwijze, zijn halfgoden. Het is een apart geloof. Elk jaar verschijnen immers een paar nieuwe goden in tempel Camp Nou, een stadion dat dan weer dramatisch toegankelijk is voor mensen met een beperking, maar dat terzijde. Dat de geldmachine draait, met een jaaromzet van tegen de 750 miljoen, dat is het belangrijkst, om de exorbitante salarissen van de goden te betalen.

Om 19.30 uur, na een soort voetbaljaarmarkt rond het stadion, is de voorstelling van de selectie. Antoine Griezmann, voor pakweg 120 miljoen gekocht van Atlético Madrid. De Jong dus, middenvelder van een slordige 86 miljoen, te betalen aan Ajax. Zij allen zijn dienstig aan oppergod Messi, de dertiger die de verbeelding tart, het kind van de club. Messi is net terug van vakantie en zit op de bank. Voor wie denkt dat hij niet kan praten, omdat hij in het openbaar vrijwel alleen met de voeten spreekt; hij houdt een gedreven betoog over nieuwe ambities. Messsssiiiiiii, galmt het stadion, waarin ook die andere religie van deze tijd met hartstocht wordt beleden: het filmen en fotograferen van bijna alles, om de doos met herinneringen te vullen met bewijsmateriaal. Als Arsenal met een schitterend doelpunt van Aubameyang op voorsprong komt, welt de roep om Messi aan. Maar Messi zit vooralsnog goed.

Wereldmerk Barcelona koopt tegenwoordig, als de talenten van opleiding La Masia niet voldoen. Kopen, kopen, kopen. Alle inkomsten zijn daarom welkom. ‘Wilt u nog een tasje voor uw aankopen?’, vraagt de verkoopster. ‘Dat kost drie euro. En het embleem waarop staat dat we kampioen zijn geworden is vijf euro. Komt u uit Nederland? Tot ziens dan.’

De Jong is de toekomst

Frenkie de Jong mag de Nederlandse vakantiegangers dan al hebben overtuigd, de Spanjaarden willen meer zien dan de beelden van de vorige Champions League. De Jong is de toekomst, een nieuwe schakel in de machine die tikitaka op de matten van het internationale voetbal legt. Maar die positie als spil, in de zone waar eens Iniesta en Xavi de harten lieten overslaan, moet hij eerst verdienen. Op de gevels van het stadion staan andere gezichten, onder de kop ‘Geloof in de toekomst’. Het zijn de ouderen die vooralsnog werven. Messi, Busquets, Piqué, Suarez, Sergi Roberto.

Ach, Sergi Roberto zegt op het clubkanaal dat het heerlijk is om naast De Jong te voetballen. ‘Zijn aannames zijn geweldig.’ Wat zou fout kunnen gaan? Niets toch, hoe groot de concurrentie ook is! Zaakwaarnemer Ali Dursun rijgt de parels van optimisme aaneen: ‘Het gaat op en top. Perfect. Alles is gedaan en geregeld.’

Dursun speelde nog een aardige rol in een van de filmpjes over en met De Jong die op internet verschenen. Zijn met lichte dwang uitgesproken suggestie dat hij nu een beslissing moet nemen. Het gaat over de keuze van een huis. Wie dergelijke filmpjes bekijkt, krijgt automatisch sympathie voor De Jong. Met een ontwapende lach vertelt hij dat het zwembad wel diep genoeg moet zijn, omdat het in Barcelona warm is en een duik verkwikkend kan zijn.

Filmpjes waarin hij appartementen cijfers geeft, en vriendin Mikky zich lachend afvraagt of hij haar ook zo beoordeelt. Hij leert de stadionomroeper hoe die zijn naam moet uitspreken en geeft een interview waarin hij de grootsheid van Barcelona benadrukt en in alle bescheidenheid opsomt wat allemaal beter kan aan zijn spel. Aantal doelpunten en assists bijvoorbeeld.

Maar natuurlijk, hij is de geboren optimist, en hij verwoordt dat in mooie zinnen: ‘Als je naar Barcelona mag en je ziet daar tegenop, dan is dat niet goed. Ik kijk er dus naar uit.’ De toekomst is begonnen. Zijn eerste thuisduel duurt een helft. Dan komt Busquets, want ja, Barcelona heeft zoveel goede spelers.