Frenkie de Jong hoopt dat Koeman blijft en ziet Oranje niet als topfavoriet op EK

Portugal, Lagos, 30-5-2021Oranje trainingskampFrenkie de Jong wisselt van positie met Frank de Boer.FOTO : Guus Dubbelman / de Volkskrant

Frenkie de Jong (24) is opgewekt als bijna altijd, als hij in de schaduw van resort Cascade in Lagos, Algarve, vertelt over bezoek aan familie en vrienden in Nederland. Pas na de zondagse ochtendtraining van Oranje sluit hij aan bij de groep, een ontspannen eerste sessie. Wout Weghorst staat best lang in het midden tijdens een rondo en bondscoach Frank de Boer opent het bal met de mededeling dat hij de bal van 40 meter op de lat gaat schieten. Plong, klinkt het seconden later, als de bal op het aluminium valt.

De Boer wil dat Oranje een creatieve speler als De Jong ‘veel aan de bal krijgt.’ En zo handig als De Jong wegdraait van tegenstanders, zo laveert hij langs vragen over de onverkwikkelijke gang van zaken rond clubtrainer Ronald Koeman bij Barcelona, die deze week al dan niet zijn congé krijgt van voorzitter Laporta. ‘Ik hoop dat hij blijft.’

Het is verbaal manoeuvreren op de borrelende vulkaan. ‘Er wordt veel geschreven. Ik heb recent geen contact met de trainer gehad. Het enige dat ik echt kan zeggen is dat ik een prima band met hem heb. Voor mij is hij een goede trainer.’ Maar het spel is duidelijk op de wagen. ‘Barcelona is een van de grootste clubs van de wereld. Als je geen kampioen wordt, is er gezeur. In die zin verbaast het me niet. De gewonnen beker is een prijs, maar Barcelona wil meer. Het is niet goed genoeg.’

Van hem mogen beoogde nieuwelingen als Georginio Wijnaldum en Memphis Depay de selectie komen versterken. ‘Ik heb het daar wel met ze over, maar ik weet niet hoe serieus het precies is.’ Met die typische lach: ‘Misschien weet ik dat wel, maar vertel ik het niet. Goede spelers zijn altijd welkom.’

Lionel Messi

Hij speculeert op het langere verblijf van de allerbeste. Het was mooi te zien hoe Lionel Messi opbloeide, na maanden chagrijn. ‘Het is sowieso geweldig om met hem te spelen. Ik bedoel: toen ik 12 was, was hij al de beste van de wereld. Als jongetje keek ik tegen hem op. Volgens mij is hij gelukkig nu. Het zou ons erg helpen als hij bleef, want hij is nog steeds veruit de beste. Ik ben tegen Messi sowieso nog wel nederig. Als je in dezelfde positie staat en je kunt kiezen tussen Messi en een andere speler, speel je de bal altijd naar hem. Als je dat niet zou doen, zou je dom zijn.’

En zoals hij de bal naar Messi speelt, wil De Boer dat hij veel aan de bal is bij Oranje. De Jong is niet moe, ondanks het drukke seizoen met het dramatische slot. ‘We kwamen goed terug. Granada-thuis, toen hadden we bovenaan kunnen komen. Die hadden we echt moeten winnen. De teleurstelling was groot. Na Levante-uit (3-3) was het afgelopen.’

Hij is gewend in Catalonië. Als hij door de stad loopt, doet hij een pet op. Dan roepen ze wel eens: hé Frenkie. Zijn tweede seizoen beoordeelt hij als beter dan het eerste en zo hoort het ook te zijn. Hij kan niet goed oordelen over het lot van anderen, over Donny van de Beek bijvoorbeeld, die een mislukt eerste seizoen bij Manchester United achter de rug heeft. ‘Er is geen garantie. De een is klaar op zijn 21ste, de ander op zijn 18de. Weer een ander is er nooit klaar voor. Misschien pas je net niet bij een club, of ziet de trainer het niet in je zitten. De een staat gelijk in de basis. De ander is meteen de beste, een derde speelt niet of heeft een jaar nodig.’

Spel op gang brengen

Zelf zal hij ook weer beter moeten. Hij lacht om een verslaggever die stelt dat hij als een Formule I-auto van Mercedes is, maar rijdt als Bottas. ‘Ik weet niet precies waarvoor Bottas rijdt. Ik denk wel dat ik meer kan dan dat ik heb laten zien. Daarnaar ben ik op zoek. Maar ik ben geen speler die vijftien goals en vijftien assists heeft, zelfs als ik aanvallende middenvelder ben. Het kan meer dan nu, al was mijn rendement als rechtshalf redelijk.’ Hij bekleedde meerdere posities, scoorde drie keer in de competitie en drie maal in de beker. Hij is meer de man van ‘het spel op gang brengen. Als ik maar vrijheid heb. Ik wil betrokken zijn bij het spel. En op het middenveld komt de bal het vaakst langs.’

Laat het EK maar komen. ‘De aandacht verschuift. Je ziet reclames voorbijkomen. Als ik er zelf niet in zit, vind ik het leuk.’ Hij droeg vroeger ook een oranje shirt, met vlaggetjes op het gezicht. ‘Ik had zelf ook zoiets: op zo’n toernooi wil ik eens spelen. Voor mijn gevoel was dat altijd wel reëel, ook toen ik 12 was.’

Hoe goed het Oranje van nu is? ‘We doen mee om te winnen, maar we zijn geen topfavoriet. We zijn een van de stuk of acht landen die het toernooi kan winnen.’ Eigenlijk zeggen ze dat allemaal, de internationals. Is dat zo afgesproken? ‘Voor zover ik weet niet. Dat is het gevoel. De verhalen van spelers die al toernooien hebben meegemaakt, zijn hartstikke leuk. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat zijn.’