Freewheelend snelt Irene Schouten op de 5 km naar haar tweede gouden medaille

Gelukzalige rijdt Irene Schouten door de bocht na haar overwinning op de 5.000 meter. Beeld Klaas Jan van der Weij

De laatste rondes van Irene Schouten gaan almaar sneller. Ze komt na 5 kilometer over de finish alsof ze nog wel een paar kilometer verder kan. Het is haar handelsmerk. Geen enkele andere schaatsster bouwt haar de rondetijden naar het slot toe af. Het levert haar in Beijing een Nederlands record op van 6.43,51, maar bovenal de tweede gouden medaille in vijf dagen tijd.

De voorsprong op haar concurrenten was indrukwekkend. Dankzij de laatste slotronden, die van 32 seconden naar 31,1 gingen, pakte ze bijna 5 seconden op Isabelle Weidemann. De Canadese, die een rit eerder 6.48,18 op het scorebord zette, eindigde als tweede. ‘Shit, ik moet nu echt aan de bak’, dacht de 29-jarige Schouten. Maar uiteindelijk ging het haar gemakkelijk af. Ze pakte het nationale record, dat op 6.45,04 stond, af van Carien Kleibeuker.

Oud-ploeggenote Kleibeuker heeft nog een ander nationaal record, dat op de 10 kilometer. Dat staat op 14.35,61. Die afstand zou Schouten ook moeten liggen. Ze heeft er het duurvermogen voor. Zes keer werd ze nationaal kampioene marathonschaatsen. Die wedstrijden gaan over bijna 40 kilometer. En op natuurijs won Schouten in 2019 een race van 97 kilometer op het zware zee-ijs van het Zweedse Luleå.

‘Ik denk ook wel dat ik een 10 kilometer zou kunnen rijden’, zegt ze. ‘Ik zou het ook best wel eens willen doen. Maar het is best lang en ik kan mijn concentratie snel kwijtraken.’ Dat gebeurde haar zelfs tijdens de 5 kilometer in Beijing. Ze was even te veel met haar tegenstander, de Italiaanse Francesca Lollobrigida, bezig. Coach Jillert Anema kreeg haar weer bij de les. ‘Gas geven!’, schreeuwde hij.

Officieus record 13.48,33

De 10 kilometer voor vrouwen is een curiosum in het schaatsen. Heel af en toe is er een vrouw die zich eraan waagt. Van de twaalf vrouwen op de startlijst van de olympische 5 kilometer hebben er twee de 10 gereden. De Poolse Magdalena Czyszczon, donderdag hekkensluiter, legde de afstand vorig jaar af in 15.42,20. Die tijd stelt niets voor in vergelijking met die van Martina Sablikova, die donderdag derde werd op de 5 kilometer. In 2007 reed de Tsjechische 13.48,33, het officieuze wereldrecord.

De vrouwen rijden in het langebaanschaatsen van oudsher minder ver dan de mannen. Zelfs de 5 kilometer werd heel lang te ver geacht. Sinds 1983 is het onderdeel van EK’s en WK’s allround en pas sinds 1988 van het olympisch programma.

Yvonne van Gennip was in dat jaar in Calgary de eerste kampioene. Zij won net als Schouten de 3 en de 5 kilometer, maar was ook de beste op de 1.500 meter. Die drie gouden medailles zou Schouten nog kunnen overtreffen. Ze heeft nog kansen op de ploegenachtervolging en de massastart, de minimarathon waarop ze vier jaar geleden brons veroverde.

Hoewel het IOC streeft naar seksegelijkheid op de Olympische Spelen, en bijvoorbeeld voorheen te gevaarlijk geachte sporten als schansspringen en ijshockey heeft toegevoegd aan het winterprogramma, zijn er nog steeds verschillen tussen vrouwen- en mannendisciplines.

In het langlaufen is de langste afstand voor mannen 50 kilometer en voor vrouwen 30. Bij het schansspringen vliegen de mannen van de 120-meterschans en de vrouwen van de 90-meterschans. Het kan nog ouderwetser. Bij de noordse combinatie, een wintersport die langlaufen, schansspringen combineert, is niet eens een vrouwenwedstrijd.

In de atletiek is het anders. In Tokio kon Sifan Hassan op de 5 en de 10 kilometer olympisch kampioen worden, afstanden die de mannen ook liepen. Voor hardloopsters bestaat geen speciale vrouwenafstand tussen de 1.500 meter, waar Hassan brons pakte, en de 5 kilometer.

Te lang voor de tv

Als het aan de Canadese Weidemann ligt, wordt de 10 kilometer voor vrouwen bij het schaatsen ook een standaardafstand. ‘Het is heel raar dat het niet zo is.’ De Canadese glundert bij al bij het idee. ‘Ik zou maar wat graag een 10 kilometer rijden. Het is al heel lang een doel van me.’ De afgelopen twee winters wilde ze het doen bij de Calgary finals, recordwedstrijden aan het eind van het seizoen. Maar covid zette tot haar verdriet tot tweemaal toe een streep door die wedstrijden.

‘Het is controversieel, maar als duursporter zou ik de 10 graag doen’, zegt Weidemann. ‘Maar er is nu al vaak kritiek is al dat we te veel onderdelen hebben bij het schaatsen.’ Of de 3 kilometer dan maar moet worden opgeofferd? Die keuze is een moeilijke. Weidemann hoopt in ieder geval dat de 10 kilometer voor vrouwen op de agenda komt. ‘Hoe meer vrouwen op de lange afstanden actief worden, hoe meer druk we kunnen zetten om dit te veranderen.’

De olympisch 5-kilometerkampioene ziet het niet zo snel gebeuren. Bij de mannen is het een spannende afstand, vindt Schouten, maar bij de vrouwen komen nu alleen Weidemann, Sablikova en zijzelf in aanmerking. ‘Ik denk dat je niet te veel vrouwen het moet laten rijden. Dat wordt het niet.’

Sablikova, die begin januari in het ziekenhuis belandde nadat ze bij een val op de ijsbaan een ijzer in haar bijbeen kreeg, lacht bij de suggestie van een olympische vrouwen-10. ‘Voor vrouwen zoals Isabelle en ik zou het goed zijn als de 10 kilometer een olympisch nummer was. Ik heb er een paar gedaan in mijn leven. Maar ik denk dat er maar weinig anderen zijn die het zouden willen’, zegt ze. ‘En waarschijnlijk vinden ze het sowieso te lang duren voor tv.’