Freeman erkent dat hij er op los heeft gelogen, toch had hij leugentjes allang toegegeven

Na een lange en vaak onderbroken procesgang heeft het Britse medische tribunaal MPTS voormalig Sky-dokter Richard Freeman dan toch schuldig bevonden aan het bestellen van een partij verboden testosteronpleisters met als doel de prestaties van een of meerdere tot nu toe onbekende renners gunstig te beïnvloeden. De aankoop geschiedde in 2011.

Het tuchtcollege stelde vorige week tot geen ander oordeel te kunnen komen omdat Freeman bij zijn verdediging leugen op leugen stapelde, de zaak aanhoudend traineerde, bewijs verduisterde, en meerdere mensen mee de afgrond in probeerde te trekken.

Ik moet zeggen dat Freeman er een best potje van heeft gemaakt. Vaak was het moeilijk uit te maken of dit alles een klucht betrof of een ernstige zaak. Nee, de testosteronpleisters had hij niet besteld. Ja, hij had ze per ongeluk besteld. Ja, hij had ze besteld om (toenmalig) coach Shane Sutton van een erectiestoornis af te helpen. Nee, hij had Sutton uiteindelijk niet behandeld. Het kostbare vrachtje had hij thuis maar door het toilet gespoeld.

Een laaiende Sutton bezwoer van geen erectiestoornis te weten.

De laptops van Freeman beleefden ook al hachelijke avonturen. Eén werd gestolen tijdens een Griekse vakantie, de vervanger bewerkte hij succesvol met een schroevendraaier, een back-up was helaas niet gemaakt. Ik ontwikkelde gevoelens van compassie voor de twee onschuldige apparaten.

Het tuchtcollege zal binnenkort beslissen of Freeman het beroep van arts mag blijven uitoefenen.

De krant Mail on Sunday wist Freeman al te strikken voor een reactie. Onschuld, onschuld, een dopingdokter is hij nooit geweest. En waarom wordt Sutton wel geloofd, met zijn duistere verleden? Freeman erkent dat hij er ook op los heeft gelogen, maar een aantal leugentjes heeft hij allang toegegeven, toch. Geschokt is hij. Maar de waarheid zal zegevieren. Ooit.

De zaak heeft een zware wissel getrokken op zijn gezondheid: burn-out, mentale en emotionele neergang, en onlangs nog een acute opname met een hartaanval – het bleek een maagzweer. Die nacht vol doodsangst in het ziekenhuis had zijn perspectief op het leven veranderd: het gaat alleen om gezondheid, om familie, om gewoon in alle rust verder leven.

De vraag waarom Freeman zichzelf in een draaikolk van leugens en obstructie heeft gestort blijft onbeantwoord. De waarheid moet zo verschrikkelijk zijn dat ze (nog) niet rijp is onthuld te worden. Op een zitting van het medisch tribunaal in oktober vorig jaar refereerde hij aan een gesprek met James Murdoch, de grote Sky-baas die een paar topadvocaten had meegebracht. Een gesprek zo intimiderend dat hij, Freeman, in tranen was uitgebarsten en wegholde. Zou hij bepaalde dreigementen hebben ontvangen?

Of is de waarheid nog verschrikkelijker? Misschien waren de testosteronpleisters gewoon voor hemzelf, om een veeleisende maîtresse te kunnen blijven behagen.

Ik kijk nergens meer van op en begin, voorwaar, compassie voor Freeman te ontwikkelen.