Freek de Jonge teleurgesteld over aantal handtekeningen tegen Qatar

Onder het oog van diverse media overhandigt Freek de Jonge in het Olympisch Stadion een enveloppe met 20 duizend petities tegen het WK in Qatar aan KNVB-directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen. Beeld ANP

‘WK elders’, stond met pen geschreven op de achterkant van de enveloppe met het verzoekschrift. In de middencirkel van het Olympisch Stadion overhandigde cabaretier Freek de Jonge de petitie om het WK van eind dit jaar te verplaatsen aan directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen van de KNVB. De Jonge vertelde over 1978, toen hij met Bram Vermeulen ageerde tegen het WK van toen, gehouden in de toenmalige dictatuur Argentinië. ‘Toen haalden we 40 duizend handtekeningen op. Nu ruim 20 duizend. Dat getal stelt me teleur. Ik denk dat het bewustzijn groter is dan toen, maar dat het idee leeft dat er toch niets aan te doen is.’

De Jonge is 77 en nog steeds beklimt hij de barricaden, ondanks een pijnlijke knie. Bij de toewijzing van het WK aan Qatar was corruptie in het spel. Bij de bouw van de infrastructuur in het kleine land kwamen duizenden gastarbeiders om het leven.

Verantwoordelijkheid

De Jonge, gezicht van het comité van actievoerders met CancelQatar2022, het tijdschrift Panenka en sporthistoricus Jurryt van de Vooren, wees op de verantwoordelijkheid van bonden. Mooie velden of zorg voor spelers is van cruciaal belang, ‘maar de gewone toeschouwer wil op zijn gemak naar een WK kijken. In een land waar het misging met de bouw van de stadions en waar de mensenrechten met voeten worden getreden, geeft het een onprettig gevoel om het WK te volgen. Dat besef is niet voldoende doorgedrongen.’

De Jonge verwacht van de KNVB meer dan spelers die een ‘shirtje dragen met een cryptische tekst’. En: ‘Ik doe een appel om in een zuivere en eerlijke wereld te leven met elkaar.’

De KNVB, die woensdag met een delegatie onder wie bondscoach Louis van Gaal naar Qatar vliegt voor de loting van de groepsfase, is volgens Van Leeuwen betrokken deelnemer. Zij stelde dat een boycot of verplaatsing ‘schadelijk’ zou zijn. ‘We zijn vanaf het begin tegenstander geweest en behoren tot de initiatiefnemers van verandering.’

‘Andere route’

Tal van processen zijn in gang gezet om tot blijvende verbeteringen te komen, zowel in paragrafen bij internationale bonden over mensenrechten, als in Qatar zelf. ‘We willen allemaal verbetering. We bewandelen alleen een andere route.’

Sporthistoricus Van de Vooren benadrukte dat de ‘Fifa is verdwaald’ en dat we ‘niet willen voetballen op een massagraf’. Hij beseft dat de kans op verplaatsing van het WK niet erg reëel is, maar waarschuwt voor het voornemen van Qatar om ook de Olympische Spelen van 2036 te houden. ‘Die beslissing valt in 2025. We willen druk blijven houden. Daarmee zijn we ongelooflijk op tijd.’