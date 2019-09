Fraser-Pryce wint 100 meter, Schippers laat finale schieten vanwege pijnlijke lies

Shelly-Ann Fraser-Pryce of Jamaica wint de finale van de 100 meter sprint tijdens de WK in Doha. Beeld Getty Images

Er is druk overleg op de inloopbaan in Doha. Dafne Schippers praat met coach Bart Bennema. Ernaast staat hoofdcoach Charles van Commenée. Bezorgde gezichten, druk overleg. Er wordt niet ingelopen. Tien minuten later komt het nieuws, een half uur voor de start van de finale op de 100 meter. Schippers zal niet starten.

Er is iets in haar lies geschoten bij de halve finale op de 100 meter waarin ze zich als zevende loopster (met een tijd van 11,07) plaatste voor de finale. Ze wil het risico niet lopen dat ze ook niet kan starten op de 200 meter. De series van die afstand, waarop ze de titelverdediger is, staan vandaag op het programma.

Het is een herkenbaar verhaal voor de 27-jarige sprintster. Op de Olympische Spelen in Rio in 2016 kreeg Schippers een paar dagen voor de start van de 100 meter ook last van haar lies. Met veel fysiotherapie kreeg ze haar blessure net op tijd onder controle, waardoor ze vijfde werd op de 100 en zilver op de 200 meter won.

2019 had het seizoen moeten zijn van haar grote comeback. Het dreigt nu een verloren jaar te worden. Nadat haar Amerikaanse coach Rana Reider eind vorig jaar naar Amerika vertrok, keerde Schippers weer terug bij Bart Bennema. Hij moest de toptijden van 2015 in haar naar boven zien te halen. Maar het lichaam werkte niet echt mee.

Haar reactie op de vraag van een Amerikaanse journalist na de series op de 100 meter, of Dafne Schippers zichzelf als een favoriet voor de titel beschouwt, zei al genoeg. Ze barstte in lachen uit. Het is dit jaar een lachwekkende vraag. Dat weet Schippers zelf ook.

Shelly-Ann Fraser-Pryce juicht nadat ze de finale van de 100 meter heeft gewonnen tijdens de WK. Beeld Getty Images

Na het zilver in 2015 en het brons in 2017 zijn de verhoudingen op de mondiale titelstrijd een jaar voor de Olympische Spelen in Tokio anders. De titel ging gisteren naar de Jamaicaanse topfavoriet Shelly-Ann Fraser-Pryce, die met een tijd van 10,71 weer helemaal terug is na een zwangerschap. De Britse Dina Asher-Smith won zilver in 10,83. Brons was voor de Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou in een tijd van 10,90.

Het gemak waarmee haar belangrijkste concurrenten dit jaar al onder de 11 seconden waren gedoken, beloofde al niet veel goeds voor de zoekende Schippers.

Na haar persoonlijk record van 10,81 in 2015, de zilveren tijd uit Peking, liep haar beste tijd van het seizoen op de 100 meter elk jaar een beetje op. Het ging van 10,81 (2015) naar 10,83 (2016), 10,95 (2017), 10,99 (2018) naar 11,04 (2019).

Ook op de 200 meter is Schippers, ongeacht de lies, al niet meer voor de favoriet voor de wereldtitel. Het podium zou op die afstand nog wel haalbaar zijn geweest, al zijn de vooruitzichten nu zorgwekkend vanwege de blessure.

Schippers hoopte dat het mysterie van de oplopende tijden opgelost zou worden door haar Amerikaanse coach Reider. Er werd hard gewerkt in het krachthonk. Ze kreeg geen snellere start en verloor haar versnelling in het tweede deel van de race. De wereldtijden uit 2015 kwamen niet terug. Schippers prolongeerde onder coach Reider in Londen in 2017 wel haar wereldtitel op de 200 meter.

Terwijl Schippers in Londen goud en brons om haar nek kreeg, hield Shelly-Ann Fraser Pryce haar zoontje Zyon voor het eerst vast. Op 8 augustus 2017, een dag na de finale van de 100 meter, werd de 32-jarige Jamaicaanse moeder.

Shelly-Ann Fraser-Pryce komt als eerste over de streep. Beeld AFP

Nog geen jaar na de bevalling liep ze alweer onder de 11 seconden op de 100 meter. In een interview met de BBC vertelde Fraser-Pryce in de dagen voor de WK dat ze door haar zoon beter heeft leren relativeren. Ze realiseert zich nu meer dan ooit dat er ook andere dingen belangrijk zijn dan sport.

Elf jaar geleden werd ze op 21-jarige leeftijd voor het eerst olympisch kampioen op de 100 meter in Peking. Ze heeft nu acht wereldtitels op zak, plus drie olympische medailles, waarvan twee keer goud. Fraser-Pryce heeft niets meer te bewijzen. Ze loopt bevrijd.

Die bevrijding is precies gevoel waar Schippers al een tijd naar zoekt. Het toverwoord waar haar coach Bart Bennema het steeds over heeft is ‘ontspanning’. In 2015 waren er nog geen verwachtingen, toen ging lopen als vanzelf. Toen het succes er was, kwam de verkramping erin. En dan helpt het ook niet mee als je aan het begin van het seizoen van de trap valt. Schippers hield last van haar rug en kon een tijd geen volledige trainingen doen. En nu is er de lies, waardoor de prolongatie van haar wereldtitel op de 200 meter onzekerder dan ooit is.