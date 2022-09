Fraser-Pryce daagt beste polsstokhoogspringer Duplantis uit voor sprintduel

Shelly-Ann Fraser-Pryce (l) tijdens de 100 meter in Brussel die gewonnen zou worden door Shericka Jackson. Beeld ANP / EPA

Geen sport is zo divers als de atletiek, maar over het algemeen functioneren de losse onderdelen als sporten op zich. Het zijn eilandjes voor specialisten, die weinig met elkaar te maken hebben. Bij de Brusselse Diamond League van afgelopen weekend brak sprintster Shelly-Ann Fraser-Pryce daar doorheen. Ze daagde Mondo Duplantis, polsstokhoogspringer, uit voor een duel op haar onderdeel, de 100 meter.

Fraser-Pryce is een grootheid op de sprint. De 35-jarige Jamaicaanse veroverde afgelopen juli in Eugene haar vijfde wereldtitel op de 100 meter, werd al tweemaal olympisch kampioene (2008 en 2012) en heeft met haar persoonlijk record van 10,60 de derde tijd ooit gelopen op haar naam.

Onverslaanbaar is ze niet, vrijdagavond moest ze in Brussel bij de Diamond League haar landgenote Shericka Jackson voor zich dulden. Zij zegevierde in 10,73, Fraser-Pryce volgde op één honderdste: 10,74.

Die race was niet zo opwindend voor de atletiekvolgers als de persconferentie van de dag daarvoor, toen Fraser-Pryce plotseling het woord richtte tot Mondo Duplantis, de wereldrecordhouder polsstokhoogspringen. ‘Hoe snel zou jij lopen op een 100 meter tegen mij’, vroeg ze. De Amerikaanse Zweed reageerde resoluut. ‘Ik zou je verslaan.’

Ongenaakbaar

Duplantis is gewend te winnen. De afgelopen jaren was hij ongenaakbaar, won twintig finales achtereen en scherpte het wereldrecord meermaals aan, zodat het nu op 6,21 meter staat. Dit weekend eindigde zijn zegereeks. In de winderige omstandigheden in het Koning Boudewijnstadion bleef hij steken op 5,81, terwijl de Filipijn Ernest John Obiene in zijn derde poging wel over 5,91 meter wist te vliegen.

Mondo Duplantis zweeft in Brussel stijlvol over de dwarslat. Hij bleef steken op een hoogte van 5,81 meter. Beeld BELGA

Van dat onverwachte verlies wist Duplantis nog niets, toen hij ginnegappend zijn gesprek met Fraser-Pryce tijdens de persconferentie vervolgde. Hij toonde zich verbaasd dat zij hem kennelijk in de gaten hield als het op sprinten aan kwam. Zij bleek op haar beurt te denken dat hij nooit veel meer dan 20 meter loopt voordat hij zijn stok in de put steekt om zichzelf over de lat te katapulteren.

Duplantis legde uit dat zijn aanloop toch echt 45 meter lang is en dat hij tijdens zijn middelbareschooltijd regelmatig de 100 meter liep. Uiteindelijk besloten de twee tot een duel: volgend jaar in Brussel. Of dat treffen er echt gaat komen is niet zeker, maar het zou spannend kunnen zijn.

Met zijn scherpste tijd, 10,57, zit Duplantis onder het persoonlijk record van Fraser-Pryce, maar hij liep dat met onreglementair harde rugwind. Zijn officiële persoonlijke record is hetzelfde als de winnende tijd van Jackson in Brussel: 10,73. En dus in de buurt van wat de sprintster ook kan.

Hij liep die snelste tijd in 2018. ‘Dat is vijf jaar geleden’, zei Fraser-Pryce gespeeld geringschattend. Duplantis: ‘Dat klopt, maar ik ben een stuk sneller dan toen.’