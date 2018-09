Franssen put kracht uit brons

Juul Franssen had in aanloop naar de WK judo gedroomd dat ze ten koste van de Duitse Martyna Trajdos brons zou winnen. Met tranen van geluk constateerde de judoka in de categorie tot 63 kilogram dat haar droom in Bakoe werkelijkheid was geworden zondag. ‘Het is bizar’, zei ze voor de camera van de NOS.

Judoka Juul Franssen viert de winst op Duitse Martyna Trajdos waarmee ze de bronzen medaille verovert. Foto AFP

Voor de 28-jarige Limburgse voelde haar eerste medaille op een WK of EK als bekroning van de strijd die ze de afgelopen jaren heeft gevoerd. Zowel op als naast de tatami. De judoka werd vorig jaar uit de nationale judoploeg gegooid omdat ze weigerde fulltime op Papendal te trainen. Ze verloor haar stipendium en werd niet langer uitgezonden naar internationale wedstrijden.

Na een lange juridische strijd stelde de rechter haar in het gelijk. De judobond mocht haar niet uitsluiten van internationale toernooien. Daarnaast moest de bond haar opnemen in de nationale selectie, zonder dat ze daarvoor fulltime op Papendal hoeft te trainen.

De wedstrijd tussen Juul Franssen (wit) en Martyna Trajdos (blauw) loopt goed af voor de Nederlandse judoka. Foto AFP

De bronzen medaille was voor Franssen het maximaal haalbare nadat ze in de kwartfinale had verloren van Miku Tashiro. De Japanse nam haar in de houdgreep. In de herkansingsronde rekende de huidige nummer zeven van de wereld af met de Oostenrijkse Kathrin Unterwurzacher, waarna Trajdos in de strijd om het brons wachtte. In de golden score (verlenging) nam ze een aanval van de Duitse knap over en drukte haar op de zij: waza-ari.

‘Ik kan eindelijk met een medaille naar huis in plaats van met een vijfde of zevende plek. Daar doe je het niet voor. Mentaal moest het goed zijn vandaag en mentaal was het goed’, aldus Franssen, die al haar pijlen heeft gericht op de Spelen van 2020 in Tokio. ‘Dit resultaat is heel belangrijk. Het geeft me zoveel kracht en vertrouwen.’