Fransman Lappartient verrast Cookson en wordt baas wielerunie UCI

Vooral vorig seizoen was er kritiek op Cookson. Onder andere op het feit dat de WK wielrennen werden verreden in Qatar. 'Er zijn geen slachtoffers gevallen. Ik zie het probleem niet', zei Cookson over de hitte. Ook raakte voormalig Tour de France-winnaar Bradley Wiggins in opspraak vanwege het gebruik van een (prestatiebevorderend) medicijn tegen astma. Cookson was toentertijd de voorzitter van de Britse wielerbond. In een interview met de Volkskrant zei hij: 'Laten we wel wezen: er staat nergens dat Wiggins de regels heeft overtreden.'



Veel vertrouwen heeft Cookson niet in zijn opvolger. In aanloop naar de verkiezingen zei hij in de Franse krant L'Équipe over Lappartient, die burgemeester is van het dorpje Sarzeau in Bretagne: 'De UCI werkt met een jaarbudget van 30 miljoen euro. Je kunt zo'n organisatie niet besturen als een klein Bretons dorpje.'