Franse media: PSG schorst Messi na ongeoorloofd tripje naar Saoedi-Arabië

Lionel Messi na het verlies van afgelopen zondag. Beeld REUTERS

De reden voor de schorsing zou een uitstapje zijn van de vedette naar Saoedi-Arabië na de thuisnederlaag tegen Lorient (1-3) van afgelopen zondag. De club zou daarvoor geen toestemming hebben gegeven, zo melden diverse Franse media. De spelers zouden in eerste instantie maandag en dinsdag vrijaf hebben gekregen, maar na het verlies van zondag moest er toch worden getraind. Messi ontbrak op die training.

PSG moet de komende weken nog hard aan de bak om de Franse landstitel veilig te stellen. Met nog vijf wedstrijden te gaan is de voorsprong van de koploper op Olympique Marseille 5 punten. De clubleiding vond het daarom ongepast dat spelers voor een paar dagen naar het buitenland zouden vertrekken. Volgens Messi zelf was de trip niet uit te stellen. Zijn bezoek lag vast in zijn contract als toeristisch ambassadeur van Saoedi-Arabië.

De Saoedische minister van Toerisme, Ahmed al Khateeb, postte maandag een welkomstboodschap voor Messi op Twitter en één dag later zette hij foto’s van Messi en zijn gezin online.

De afwezigheid van de speler in het oefencomplex van de Parijse club zou voor veel discussie gezorgd hebben. Volgens de toonaangevende Franse sportkrant L’Equipe krijgt Messi, die in december met Argentinië nog de wereldtitel behaalde, de komende twee weken ook niet betaald.

Vertrek bij PSG

Volgens L’Equipe is de leiding van PSG bovendien zo ontstemd over het gedrag van de vedette dat zij hem na dit seizoen laten vertrekken. De geruchten over een aanstaand vertrek van Messi gaan overigens al langer. Het Parijse publiek neemt hem de uitschakeling in de Champions League tegen Bayern München kwalijk, omdat Messi bij PSG niet het uiterste van zichzelf zou hebben laten zien. Hij werd de afgelopen periode ook al uitgefloten door de eigen fans. Naar verluidt wil Barcelona zijn voormalige sterspeler nu terughalen.