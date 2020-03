Frans voetbal zonder publiek vanwege coronavirus, ook KNVB neemt maatregelen

Feyenoord en Willem II spelen in de Kuip. Beeld BSR Agency

De Franse voetbalcompetitie gaat voor toeschouwers grotendeels op slot. De Franse regering heeft besloten dat alle duels in de Ligue 1, de hoogste klasse van het Franse voetbal, in ieder geval tot 15 april achter gesloten deuren worden afgewerkt. De Nederlandse voetbalsters spelen dinsdag ook zonder publiek hun laatste wedstrijd op het vierlandentoernooi in Frankrijk. De Franse bond heeft de KNVB laten weten dat er geen toeschouwers welkom zijn, als maatregel tegen verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus.

De kans is groot dat er komend weekeinde in Duitsland gevoetbald wordt zonder toeschouwers op de tribunes. Directeur Christian Seifert van de Duitse voetbalbond DFB zei maandag het ‘niet realistisch’ te vinden dat er nog fans welkom zijn bij Bundesligawedstrijden. Duels uit de Serie A, de hoogste klasse van het Italiaanse voetbal, worden inmiddels zonder publiek afgewerkt. Sportminister Vincenzo Spadafora en de Italiaanse spelersvakbond hebben verzocht om helemaal niet meer te voetballen. De Italiaanse voetbalbond FIGC beslist dinsdag in een speciale vergadering of de voetbalcompetitie wordt stilgelegd

De KNVB brengt diverse scenario’s in kaart voor het geval de autoriteiten extra maatregelen nemen. Vooralsnog kunnen alle voetbalwedstrijden in Nederland met publiek worden gespeeld. ‘Maar het zou snel kunnen omslaan’, zegt een woordvoerder van de KNVB. De eredivisie heeft de clubs wel opgeroepen om hun spelers zo min mogelijk in contact te brengen met de buitenwereld. Zo geven de voetballers elkaar geen hand meer en ze mijden ook fysiek contact met onder anderen fans en sponsoren. PSV en Feyenoord besloten zondag zelfs om hun spelers uit de mixed zone te weren, de plek voor interviews met de pers. Ook de Uefa heeft laten weten dat er voor journalisten geen gelegenheid is in de mixed-zone met spelers te praten.