Frans Maassen won als laatste Limburger Amstel Gold Race: ‘Dat geeft me nog altijd een trots gevoel’

Tom Dumoulin koerst zondag in zijn trainingsgebied: ‘Elke helling is onderdeel van een wedstrijdparcours. En dat in mijn eigen achtertuin!’ Beeld ANP

Frans Maassen kan zondag zijn eretitel van laatste Limburgse winnaar van de Amstel Gold Race kwijtraken aan provinciegenoten Tom Dumoulin of Mike Teunissen, beiden van Jumbo-Visma. Maar, zegt ploegleider Maassen, die kans is niet groot. ‘Als ik eerlijk ben, zijn we niet de topfavoriet.’

De geboren en getogen Limburger, winnaar in 1991, is er zondag voor het eerst in lange tijd niet bij. Maassen (57) leidt de Jumbo-Visma-equipe deze week in de Ronde van het Baskenland. In de Amstel Gold Race ontbreekt Wout van Aert, de winnaar van vorig jaar, door de naweeën van een coronabesmetting. ‘We hebben in Limburg zonder Wout nog steeds een heel sterke ploeg en we gaan zeker een rol van betekenis spelen, maar de topfavoriet is Mathieu van der Poel.’

Geboren Maastrichtenaar Dumoulin meldt op de site van Visit Zuid-Limburg dat hij zich geen beter trainingsgebied kan wensen met zijn korte, venijnige klimmetjes zoals de Cauberg, de zeer steile Keutenberg en de lastig in te schatten Eyserbosweg. ‘Elke helling is onderdeel van een wedstrijdparcours. En dat in mijn eigen achtertuin!’

Maar ook Dumoulin tempert vooraf de Limburgse hoop. Hij heeft de topvorm nog niet te pakken. Hoeft ook niet, vindt zijn ploeg, als die er maar is op 6 mei, wanneer de Giro begint. Van Teunissen wordt vooral een dienende rol verwacht, waardoor Limburg het nog even zou moeten doen met de overwinning van Maassen, de tweede in Limburg geboren winnaar na Harry Steevens in 1968.

De dag van Theo Maassen

Maanden had Maassen uitgekeken naar 27 april 1991. Hij bleek in de vorm van zijn leven op het destijds 244 kilometer lange parcours dat over zijn trainingswegen voerde. ‘Ik ken elk weggetje. Dan weet je op welke momenten je vooraan moet zitten, hoe je een klimmetje op moet en waar je krachten kunt sparen.’

‘Bovendien’, zegt Maassen nu, ‘had ik in die tijd zonder internet en oortjes nog een megavoordeel.’ De Limburger kreeg vooraf een gouden tip over de route. ‘Dat de weg was opengebroken voor de klim op de Eyserbosweg.’ De onverharde weg leidde tot een slagveld. ‘Iedereen rijdt lek, hier’, riep NOS-verslaggever Mart Smeets vanaf de motor achter het peloton. ‘Hier kun je niet over fietsen, een crosser kan dat niet eens.’ Maassen nu: ‘Ik kon er rekening mee houden, maar heel veel concurrenten kregen daar een lekke band.’

Met nog twee renners sprintte Maasen op de Maasboulevard in Maastricht naar ‘de mooiste dag van mijn leven’. ‘Als Nederlander die koers winnen is speciaal, als Limburger nog iets meer. En het zijn hele mooie namen waar ik tussen mag staan.’ Namen zoals die van Eddy Merckx, Bernard Hinault en Joop Zoetemelk. Vier keer won de Belg Philippe Gilbert.

‘Een toprenner’, zegt Maassen, ‘wereldkampioen geweest en bijna alle monumenten gewonnen.’ Jan Raas is recordhouder: vijf keer ging hij winnend over de finish van de ‘Amstel Gold Raas’. Opvallend: de twee veelwinnaars werden ook op de Cauberg wereldkampioen: Raas in 1979 en Gilbert in 2012.

Vijf keer waren de WK in Valkenburg, een record dat Limburg deelt met Kopenhagen. Het geeft de Amstel Gold Race extra gewicht. ‘Het is officieel geen monument’, zegt Maassen, ‘maar als je ziet hoe die koers is geëvolueerd en wie hem gewonnen hebben, dan zit Amstel dicht tegen die status aan. Dat ik hem won, geeft mij nog altijd een trots gevoel.’

Ploegleider in de Gold Race

Na zijn actieve carrière stroomde Maassen in 1995 door naar het ploegleiderschap. ‘Teamlid sinds 1989’, staat bij zijn portret op de site van Jumbo-Visma, een ploeg waarvoor Raas in 1984 de basis legde en onder meer Kwantum Hallen, Buckler en Rabobank als hoofdsponsor had. In de afgelopen twee decennia was hij er soms dichtbij, maar pas vorig jaar won Maassen als ploegleider, toen Van Aert zegevierde. ‘Wout heeft me daarmee nog blijer gemaakt dan toen ik zelf won.’

Waarom winnen zo lang duurde? ‘Wij worden voortdurend geviseerd’, is Maassens fraaie term. ‘Andere ploegen stemmen hun koers altijd op ons af, eerst op Rabobank, nu op Jumbo-Visma.’ Zondag zal echter vooral Alpecin-Fenix in de gaten worden gehouden, want kopman is de spectaculaire winnaar van 2019, Mathieu van der Poel, zoon van Adrie, de winnaar van 1990.

Mathieu van der Poel legt het peloton zijn wil op in Dwars door Vlaanderen en zal later als winnaar over de streep komen. Ook in de Amstel Gold Race geldt hij als de topfavoriet. Beeld BELGA

Die zege had alles te maken met een parcoursverandering in 2017 van Amstel Gold-baas Leo van Vliet, die de finish ruim 7 kilometer na de laatste en 33ste klim, de Bemelerberg, legde. De kilometers waren precies wat Mathieu van der Poel nodig had voor een zelden vertoonde inhaalrace. ‘Die goede verandering maakt de koers leuker’, legt Maassen uit, ‘want daardoor kunnen meer renners winnen’.

Wie zondag wint, zal volgens hem duidelijk worden tussen de Gulpenerberg op 50 kilometer van het einde en de Keutenberg op 34 kilometer. ‘Dat stuk is nu wel zo enorm zwaar.’ Maassen waagt zich aan een kijkwijzer: let op als er nog 43 kilometer zijn te gaan. Dan is het tijd voor de Eyserbosweg. ‘Wie daar als eerste bovenkomt, is de beste renner in koers.’