Frankrijk wint de wedstrijd maar Peru imponeert met creatief spel

Groep C Frankrijk 1 Peru 0

Het Franse wonderkind Mbappé dat een kwartier voor tijd naar de kant slofte voor een wissel. Tergend langzaam, handenschuddend met iedereen die hij onderweg tegenkwam, spottend lachend om de scheidsrechter die hem smeekte op te schieten. Chelsea-spits Giroud die even later de cornervlag opzocht met geen ander doel dan tijdwinst. De puissant dure middenvelder Pogba die ineens bij elke aanraking ging liggen. Viervoudig Champions League-winnaar Varane die zo lang protesteerde bij een gele kaart dat de klok bij de hervatting weer een minuut verder was.

Alles werd door Frankrijk aangegrepen om de 1-0 over de streep te trekken tegen Peru, dat voor het eerst in 36 jaar weer op het WK is en al menig hart veroverde met speels, tikkeltje opportunistisch voetbal, ondanks veel in Europa onbekende namen.

Het lukte. Peru ligt eruit en Frankrijk is door met zes punten. Zoals verwacht natuurlijk. Maar het valt nog niet mee met de haantjes, dit WK. Het surplus aan kwaliteit, aan attractiviteit die er in de ploeg moet zitten gezien al die klinkende namen, komt er nog nauwelijks uit, behoudens wat spaarzame oprispingen van Mbappé en Atlético-aas Griezmann.

Ja, de organisatie en veldbezetting klopten veel beter dan in het eerste, eveneens nipt gewonnen pouleduel met Australië (2-1), constateerden spelers en coach Deschamps. Maar van Frankrijk mag zoveel meer verwacht worden. Het speelde geregeld leuk voetbal op het EK twee jaar geleden, toen de finale werd bereikt. De sterren van toen zijn rijper en aangevuld met nog meer potentiële sterren.

Maar Peru bood veel meer vertier en had zeker ook recht op een doelpunt, zoals Frankrijk dat met wat geluk verkreeg via een intikker van Mbappé in de 34ste minuut na een gekraakt schot van Giroud. Peru-middenvelder Aquina kwam er kort na de rust het dichtst bij met een geweldige afstandsknal die bovenop de kruising vloog.

Peru ziet er alleen al onweerstaanbaar uit door het spierwitte tenue met de bloedrode sjerp en het forse, zwarte rugnummer, dat doet denken aan de tijden van icoon Teófilo Cubillas, veelscorende middenvelder op het WK ’70 en WK ’78. Maar de kleuren zijn feller en het shirt zit strakker om de lijven.

Het geeft de stevige, donkere Peruviaanse voetballers een krachtige uitstraling, vooral bij flankspelers Advíncula en Carillo met hun geblondeerde coupes. De gouden lijntjes over de schouders en langs de sjerp matchen dan weer perfect met de gouden lokjes van Aquino.

Peru imponeerde ook speltechnisch, vooral in het eerste duel met Denemarken dat ongelukkig verloren ging (1-0) ondanks een veelvoud aan vlammende schoten en uitgespeelde kansen. Mooi ook was de getoonde kameraadschap toen middenvelder Cueva uit een strafschop de bal de tribunes inschoot. Al zijn ploeggenoten vlogen troostend om zijn nek. Diezelfde Cueva hield tegen Frankrijk de hand van Carillo vast na een vroege blessurebehandeling.

Carillo probeerde vervolgens weer overal op het veld tegenstanders uit te spelen met acties van de straat, net als eerder tegen Denemarken. Hij geeft dit WK kleur, tegelijkertijd is zijn rendement beperkt. En dat is het verhaal van de hele ploeg.

Frankrijk had er een aandeel in, het sloot de gevaarlijkste Peruvianen steeds direct met drie man op. Op de avontuurlijke rechtsback Advincula, van Lobos BUAP, u weet wel, had de Franse bondscoach Deschamps zelfs een persoonlijke cipier gezet, Juventus-middenvelder Matuidi. Veel minder dan tijdens het EK van twee jaar geleden in eigen land lijkt Frankrijk zich geroepen te voelen het volk te vermaken, ondanks de toevoeging van Mbappé, Dembélé (Barcelona), Lemar (volgend seizoen Atlético Madrid) en Tolisso (Bayern München).

In zijn zoektocht naar meer evenwicht stelt Deschamps het liefst plichtsgetrouwe spelers op. Van de fantasie van Pogba is bijvoorbeeld weinig over. Hij is wel standvastig, zeker met kruimeldief Kanté naast zich en de ook bepaald niet luie Griezmann daarvoor. De artiest in Griezmann moet dit toernooi nog ontvlammen, al kwam hij achter de brede rug van Giroud beter tot zijn recht dan tegen Australië, toen hij het vaak alleen moest uitzoeken.

De Peruvianen moesten daarop eerst met z’n allen spits Guerrero oplappen. Hij stond met cruciaal balverlies aan de basis van de tegengoal en kreeg kort daarvoor in kansrijke positie de bal niet langs de Franse doelman Lloris. Met de inmiddels 33-jarige, voormalige PSV-spits Farfán erbij gooide Peru-coach Gareca het na rust nog meer op de aanval. Aquino lanceerde vrijwel direct zijn raket, ook Carillo en Advincula beproefden vlot hun geluk van afstand. Maar de bal vloog steeds net niet binnen de palen. Het opzettelijke getreuzel van de Fransen vermoordde daarna de Peruviaanse creativiteit en geestdrift.